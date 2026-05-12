Fabli : Une nouvelle façon de faire vivre les histoires jeunesse, sans écran

Fabli lance sa campagne Ulule pour accompagner son arrivée en France. Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli propose une nouvelle expérience audio jeunesse sans écran, mêlant histoires, jeux et interactivité. Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, la plateforme réinvente les histoires audio grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores qui permettent aux enfants d’interagir avec les contenus, résoudre des énigmes et participer activement aux aventures.
Le 12/05/2026 à 17:39 par Projet Ulule
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12/05/2026 à 17:39
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Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli arrive en France avec une ambition simple : proposer aux enfants une expérience audio immersive, interactive et sans écran, qui stimule l’imaginaire plutôt que la surconsommation numérique.
À travers sa campagne de financement participatif lancée sur Ulule, la jeune entreprise québécoise souhaite accompagner son déploiement européen et faire découvrir une nouvelle manière de vivre les histoires audio jeunesse.
À première vue, Fabli évoque un lecteur audio pour enfants. Mais l’expérience va bien plus loin. Grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores ainsi qu’à son détecteur de mouvement, les enfants peuvent interagir avec les contenus, résoudre des énigmes, faire des choix dans les histoires, jouer à des jeux de logique, de mémoire ou de réflexes, et participer activement aux aventures qu’ils écoutent.
Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, Fabli mêle narration, jeu et exploration dans une approche qui valorise l’autonomie, la créativité et le développement des habiletés sociales et émotionnelles.
La plateforme rassemble déjà des dizaines de contenus audio originaux : histoires, aventures interactives, jeux, musique, relaxation et ambiances sonores. Une attention particulière est portée à la qualité éditoriale des productions, développées avec des auteurs, comédiens, concepteurs sonores ainsi que des professionnels de l’enfance.
Fabli collabore également avec plusieurs maisons d’édition et partenaires culturels afin de proposer des contenus soigneusement sélectionnés, adaptés au rythme et à l’imaginaire des enfants.
Avec cette campagne Ulule, les fondateurs souhaitent financer une partie de l’acheminement des premières unités vers l’Europe et permettre aux familles françaises de découvrir le projet avant sa commercialisation officielle. Les premières livraisons sont prévues dès le mois de juin 2026.
La campagne est actuellement accessible sur Ulule avec une offre de lancement réservée aux premiers contributeurs.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Top ArticlesEspagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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