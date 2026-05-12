Fabli : Une nouvelle façon de faire vivre les histoires jeunesse, sans écran

Déjà adoptée par plus de 10 000 familles au Canada, Fabli arrive en France avec une ambition simple : proposer aux enfants une expérience audio immersive, interactive et sans écran, qui stimule l’imaginaire plutôt que la surconsommation numérique.

À travers sa campagne de financement participatif lancée sur Ulule, la jeune entreprise québécoise souhaite accompagner son déploiement européen et faire découvrir une nouvelle manière de vivre les histoires audio jeunesse.

À première vue, Fabli évoque un lecteur audio pour enfants. Mais l’expérience va bien plus loin. Grâce à ses 16 touches lumineuses et sonores ainsi qu’à son détecteur de mouvement, les enfants peuvent interagir avec les contenus, résoudre des énigmes, faire des choix dans les histoires, jouer à des jeux de logique, de mémoire ou de réflexes, et participer activement aux aventures qu’ils écoutent.

Pensée pour les enfants de 0 à 10 ans, Fabli mêle narration, jeu et exploration dans une approche qui valorise l’autonomie, la créativité et le développement des habiletés sociales et émotionnelles.

La plateforme rassemble déjà des dizaines de contenus audio originaux : histoires, aventures interactives, jeux, musique, relaxation et ambiances sonores. Une attention particulière est portée à la qualité éditoriale des productions, développées avec des auteurs, comédiens, concepteurs sonores ainsi que des professionnels de l’enfance.

Fabli collabore également avec plusieurs maisons d’édition et partenaires culturels afin de proposer des contenus soigneusement sélectionnés, adaptés au rythme et à l’imaginaire des enfants.

Avec cette campagne Ulule, les fondateurs souhaitent financer une partie de l’acheminement des premières unités vers l’Europe et permettre aux familles françaises de découvrir le projet avant sa commercialisation officielle. Les premières livraisons sont prévues dès le mois de juin 2026.

La campagne est actuellement accessible sur Ulule avec une offre de lancement réservée aux premiers contributeurs.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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