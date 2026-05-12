Paris accueille le tout premier Salon de la BD érotique

Pensé comme un espace de rencontres, de découvertes et de pratiques autour du dessin érotique, le salon réunira auteur·ices, illustrateur·ices et artistes français et étrangers autour d’une programmation mêlant dédicaces, stands, rencontres publiques et masterclasses de dessin.

Pour les organisatrices, cette première édition s’inscrit dans un contexte de transformation des représentations de l’érotisme. « Ces dernières années, les modes d’exploration de l’imaginaire érotique se sont profondément diversifiés », souligne l'autrice et journaliste Flore Cherry, co-organisatrice du salon.

Elle évoque notamment l’essor de l’audio érotique, des expériences immersives liées à la réalité virtuelle ou encore des dispositifs connectés associés aux sextoys. Dans ce paysage, la bande dessinée constituerait selon elle « une alternative crédible à la vidéo », portée notamment par les réseaux sociaux et par une féminisation croissante des publics.

Anne Hautecoeur, également co-organisatrice et directrice de La Musardine, rappelle de son côté que la BD érotique a longtemps été dominée par « des hommes dessinant pour des hommes », citant notamment Manara, Serpieri ou Crepax. Elle estime toutefois qu’une nouvelle génération d’autrices et d’illustratrices a contribué à renouveler les représentations des corps et des sexualités, en particulier grâce aux réseaux sociaux. Elle cite parmi ces figures Apollonia Saint-Clair, Aurélia Aurita, Louise Bourgoin ou Maïa Mazaurette.

La co-organisatrice souligne également le rôle du hentaï, le manga érotique japonais, dans le rajeunissement du lectorat. Selon elle, la BD érotique offre aujourd’hui « une alternative très riche » à la littérature comme à la vidéo pornographique, notamment grâce à « une inventivité scénaristique » et à une montée progressive de la tension narrative.

Le salon revendique ainsi une approche participative et ouverte, destinée à faire découvrir la création érotique contemporaine sous différentes formes graphiques.

Plus d’une vingtaine d’artistes sont annoncés, parmi lesquels Petites Luxures, Maïa Mazaurette, Marie Casaÿs, Benoît Feroumont, Manolo Carot, Caroline de Ruffray, Stella Polaris, Inès Allahverdian, Janevsky, Luigi Critone, Chéri, Clara Néville, Alban Sapin, Kris, Swann Dupont ou encore Ariane Burgelin.

Sept masterclasses rythmeront l’après-midi. Caroline de Ruffray ouvrira le programme à 15h avec une séance consacrée à la représentation de la diversité des corps. Stella Polaris proposera ensuite une réflexion autour du BDSM et de son esthétique pop contemporaine. Inès Allahverdian reviendra sur les coulisses de création d’une affiche, tandis que Benoît Feroumont abordera les liens entre humour et érotisme dans la bande dessinée.

À 17h, Maïa Mazaurette animera une rencontre consacrée à la représentation des fantasmes par le dessin. Ariane Burgelin s’intéressera ensuite au rôle des couleurs dans la construction du désir, avant que Marie Casaÿs ne conclue la journée avec une approche technique autour des textures et des volumes au crayon.

Dans la continuité du Salon de la littérature érotique, cet événement entend mettre à l’honneur « la création de l’intime » à travers une rencontre culturelle présentée comme accessible et participative.

Les tarifs early bird sont proposés à partir de 15 € jusqu’au 27 juin à minuit. Le tarif sur place sera de 25 €.

Crédits photo : Salon de la BD érotique

Par Hocine Bouhadjera

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