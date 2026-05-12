Le Salon du Roman Historique de Levallois fête ses 15 ans

Cette édition anniversaire sera présidée par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, lauréate du prix Renaudot 2025 pour Je voulais vivre, publié chez Grasset. Le salon est organisé par la Ville de Levallois avec la complicité de quatre librairies levalloisiennes : Les Beaux Titres, Sevezen, pour la littérature générale, Bulles de Salon, pour la bande dessinée, et Charlylit, pour la jeunesse.

Fidèle à sa vocation, le salon entend faire dialoguer le roman historique avec d’autres formes littéraires qui interrogent notre rapport au passé. L’objectif reste de rassembler des auteurs animés par une même passion pour l’Histoire, de l’Antiquité à nos jours.

Plus de 50 rencontres sont annoncées au programme. Le public pourra notamment échanger avec Salim Bachi, Evelyne Bloch-Dano, Noëlle Châtelet, Alix de Saint-André, Paul Greveillac, Pierre Haski, Yasmina Khadra, Niels Labuzan, Janine Mossuz-Lavau, Sylvie Le Bihan, Dominique Missika, Tobie Nathan, Serge Raffy, Colombe Schneck, Romain Slocombe ou encore Patricia Tourancheau.

Autre rendez-vous attendu du week-end : la remise du Prix des lecteurs de Levallois, organisé avec l’hebdomadaire Le Point et So Ouest.

Huit romans sont en lice : La Joie ennemie, de Kaouther Adimi, publié chez Stock ; Le Trait de côte, de Christophe Boltanski, également chez Stock ; Archives de Berthe Bendler, de Vincent Jaury, chez Grasset ; L’Ami Louis, de Sylvie Le Bihan, chez Denoël ; Les Chambres noires de Lee Miller, de Jennifer Lesieur, chez Robert Laffont ; Les Promesses orphelines, de Gilles Marchand, aux Forges de Vulcain ; La Peau dure, de Vanessa Schneider, chez Flammarion ; et J’étais roi à Jérusalem, de Laura Ulonati, chez Actes Sud.

À la veille des grandes vacances, propices à la lecture, la manifestation s’adressera à tous les publics. La bande dessinée et la littérature jeunesse y occuperont une place importante, avec la présence d’auteurs et d’illustrateurs comme Jérémie Dres, Mansoureh Kamari, Pascale Bouchié, Alex W. Inker ou Sandrine Mirza.

Afin d’encourager la lecture dès le plus jeune âge, le Prix des Jeunes lecteurs récompensera également l’ouvrage préféré des écoliers de Levallois.

Crédits photo : Salon du Roman Historique de Levallois

Par Hocine Bouhadjera

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