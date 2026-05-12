André Malraux au centre d’une exposition à la Galerie Gallimard

L’exposition prendra place à la Galerie Gallimard, rue de l’Université, dans le 7e arrondissement de Paris. Le projet s’appuie notamment sur les fonds de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, où sont conservés les papiers personnels d’André Malraux, ainsi que sur les archives des Éditions Gallimard.

Le parcours s’articule autour de la place de l’écriture dans la vie et l’œuvre de l’auteur. Le communiqué rappelle qu’André Malraux souhaitait qu’on retienne de lui une seule épitaphe : « André Malraux, écrivain ». L’exposition reprend cette formule comme point de départ et suit les différents aspects d’un parcours marqué par la littérature, l’engagement politique, l’édition et la réflexion sur l’art.

L'exposition évoque également le dernier ouvrage rédigé par Malraux, L’Homme précaire et la littérature, publié après sa mort en 1977. Ce livre y est présenté comme une réflexion sur la création littéraire et sur la manière dont les œuvres traversent le temps.

Manuscrits, affiches et documents d’archives

Parmi les pièces mentionnées figurent le manuscrit du Voyage aux îles Fortunées daté de 1927, des photographies d’André Malraux dans les années 1930 ainsi que plusieurs affiches de librairie liées à ses publications. Certaines proviennent des archives Gallimard, d’autres de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

L’exposition présentera aussi un exemplaire de service de presse de La Condition humaine publié en 1933 et orné d’une vignette dessinée par Galanis. Des affiches réalisées pour Le Temps du mépris et La Condition humaine compléteront cet ensemble documentaire consacré à la diffusion des œuvres de l’écrivain.

Le communiqué précise que ces documents ont été sélectionnés pour donner « quelques aperçus remarquables sur la trame littéraire d’une vie immergée dans la grande histoire de l’imaginaire ». L’ensemble entend retracer les liens entre l’œuvre de Malraux, ses lectures et ce que le texte appelle sa « bibliothèque d’admiration ».

Des publications associées à l’exposition

Deux publications sont mises en avant à l’occasion de l’exposition. Gallimard annonce d’une part la version audio de La Condition humaine, lue par Denis Podalydès dans la collection « Écoutez lire ».

Le coffret Écrits sur l’art, I, II, publié dans la collection de la Bibliothèque de la Pléiade, sera également associé à l’exposition. Cette édition a été réalisée sous la direction d’Henri Godard et Jean-Yves Tadié, avec la collaboration d’Adrien Goetz, Moncef Khémiri, Christiane Moatti et François de Saint-Chéron.

L’exposition sera ouverte du mardi au samedi, de 13 heures à 19 heures, ainsi que sur rendez-vous.

Crédits photo : Roger Parry/© Gallimard

Par Ewen Berton

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