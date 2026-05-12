Prix Renaudot : les coups de cœur romans et essais du printemps 2026

Alors que reviennent les beaux jours et les longues heures de lecture, le jury du prix Renaudot s’est réuni, mardi 12 mai 2026, pour dévoiler ses sélections de printemps dans deux catégories, « Romans » et « Essais ».
Le 12/05/2026 à 15:26 par Hocine Bouhadjera
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12/05/2026 à 15:26
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L'édition 2026 marquera le centième prix Renaudot. Le lauréat sera proclamé le mardi 3 novembre 2026, à 12h45, chez Drouant.
Dans la catégorie « Romans », dix titres ont été retenus :
Jouer l’amant, de Sarah Biasini, Stock
L’Ensorcelé, de Nicolas Chemla, Le Cherche Midi
DJ : portrait de l’artiste en animale nocturne, d’Anne F. Garréta, Mercure de France ;
Je suis la fille de Casanova, de Cécile Guidot, Mercure de France
J’irai jusqu’au bout de vos nuits, de Caroline Gutmann, L’Observatoire
Le Gorille, de Dory Manor, Grasset
L’Assassin du genre humain, de Tobie Nathan, Stock
La Longue Vie, de Valentin Retz, Gallimard
Une unique lueur, de Fred Vargas, Flammarion
L’Homme humilié, de Pierre Vavasseur, Buchet-Chastel
La sélection « Essais » rassemble neuf ouvrages :
Vivante !, de Marie Brune, Point Némo
Le Cœur lourd, d’Alain Finkielkraut, Gallimard
Gais, innocents et sans cœur, de Philippe Forest, Gallimard
Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin, de Carlo Jansiti, Le Seuil
Les Origines du monde, de Jean-Pierre Luminet, Bouquins
Un violent désir de chaleur humaine, de Tania de Montaigne, Grasset
Antigone Reine, de Lolita Pille, Le Cherche Midi
L’Odyssée de L’Odyssée, de Christophe Ono-dit-Biot, Grasset
Edgar Hilsenrath : la voie de l’impertinence, d’Agathe Pin-Chomette, Le Tripode
Le jury du prix Renaudot est composé de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Patrick Besson, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui.
Retrouvez également les romans et essais retenus lors du printemps précédent.
Crédits photo : Valentin Retz (F. Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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