Prix Renaudot : les coups de cœur romans et essais du printemps 2026

L'édition 2026 marquera le centième prix Renaudot. Le lauréat sera proclamé le mardi 3 novembre 2026, à 12h45, chez Drouant.

Dans la catégorie « Romans », dix titres ont été retenus :

Jouer l’amant, de Sarah Biasini, Stock

L’Ensorcelé, de Nicolas Chemla, Le Cherche Midi

DJ : portrait de l’artiste en animale nocturne, d’Anne F. Garréta, Mercure de France ;

Je suis la fille de Casanova, de Cécile Guidot, Mercure de France

J’irai jusqu’au bout de vos nuits, de Caroline Gutmann, L’Observatoire

Le Gorille, de Dory Manor, Grasset

L’Assassin du genre humain, de Tobie Nathan, Stock

La Longue Vie, de Valentin Retz, Gallimard

Une unique lueur, de Fred Vargas, Flammarion

L’Homme humilié, de Pierre Vavasseur, Buchet-Chastel

La sélection « Essais » rassemble neuf ouvrages :

Vivante !, de Marie Brune, Point Némo

Le Cœur lourd, d’Alain Finkielkraut, Gallimard

Gais, innocents et sans cœur, de Philippe Forest, Gallimard

Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin, de Carlo Jansiti, Le Seuil

Les Origines du monde, de Jean-Pierre Luminet, Bouquins

Un violent désir de chaleur humaine, de Tania de Montaigne, Grasset

Antigone Reine, de Lolita Pille, Le Cherche Midi

L’Odyssée de L’Odyssée, de Christophe Ono-dit-Biot, Grasset

Edgar Hilsenrath : la voie de l’impertinence, d’Agathe Pin-Chomette, Le Tripode

Le jury du prix Renaudot est composé de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général, Jean-Noël Pancrazi, Franz-Olivier Giesbert, Dominique Bona, Patrick Besson, Frédéric Beigbeder, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot et Mohammed Aïssaoui.

Retrouvez également les romans et essais retenus lors du printemps précédent.

Crédits photo : Valentin Retz (F. Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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