Politique : Rowling rattrapée par un élu trans au Parlement

J.K. Rowling ne commente pas seulement un nouveau revers politique de ses alliés dans le débat britannique sur le genre. Depuis le scrutin écossais du 8 mai, l’autrice de Harry Potter relève aussi d’une circonscription régionale où siège Q Manivannan, personnalité transgenre et non binaire élue sous l’étiquette des Verts écossais. L’information signalée par Them, se trouve confirmée dans les fiches du Parlement écossais et dans un article publié par People le 10 mai.

Q Manivannan est parlementaire pour Edinburgh and Lothians East depuis le 7 mai 2026. Iris Duane, autre élue des Verts, siège pour Glasgow depuis la même date. Ces deux victoires politiques marquent l’arrivée des deux premières personnalités transgenres au Parlement écossais. Or, c'est bien dans cette région que Rowling réside, désormais représentée par Manivannan.

Un scrutin transforme la controverse en fait local

La séquence dépasse donc la seule ironie militante. La romancière, devenue l’une des figures internationales du débat sur les droits fondés sur le sexe, se trouve concernée par une représentation parlementaire qui incarne une ligne opposée à ses prises de position publiques. Q Manivannan a revendiqué, lors de son discours, son identité de personne transgenre, tamoule et immigrée : « Voilà à quoi ressemble la diversité au pouvoir. »

People indique aussi que Manivannan utilise les pronoms neutres en anglais et que la nouvelle élue Iris Duane a réagi sur Instagram à ce moment historique.

Rowling n’a pas publié de réaction directe aux deux victoires. Le 9 mai, elle a en revanche relayé sur X un message de soutien à Pam Gosal, élue conservatrice sortante battue, présentée par ses soutiens comme une défenseuse des droits des femmes.

L’écrivaine a également critiqué, le même jour, Keir Starmer après la nomination de Harriet Harman comme conseillère du Premier ministre britannique pour les femmes et les filles.

Harry Potter, une marque sous surveillance

Ce déplacement politique s’inscrit dans un contexte juridique précis. Le 16 avril 2025, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé que les mots « homme », « femme » et « sexe », dans la loi britannique sur l’égalité, renvoient au sexe biologique. La décision précise aussi que cette interprétation ne retire pas aux personnes transgenres les protections liées à la caractéristique protégée du changement de genre. Ce cadre nourrit depuis un an les prises de parole de Rowling et les réactions qui les accompagnent.

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Pour le secteur du livre, l’épisode pèse d’autant plus que Harry Potter revient au premier plan. ActuaLitté rappelait le 26 mars que la série HBO Max consacrée à Harry Potter à l’école des sorciers adaptera le premier tome paru en France chez Gallimard Jeunesse, avec une diffusion annoncée le 25 décembre 2026 et un projet de sept saisons, une par roman. Deux jours plus tard, ActuaLitté soulignait que cette relance associait puissance commerciale, mémoire collective et conflit idéologique autour de Rowling.

L’élection de Q Manivannan ne change ni l’œuvre, ni les contrats audiovisuels, ni les ventes futures de la saga. Elle ajoute un fait politique vérifiable à une controverse déjà installée : l’autrice qui intervient régulièrement contre l’élargissement juridique de la notion de femme relève désormais, dans sa région écossaise, d’une représentation parlementaire transgenre.

Crédits photo : Q Manivannan

Par Clément Solym

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