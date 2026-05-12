Julien Sandrel, parrain du Salon du livre du Grand Narbonne 2026

Le 12e Salon du livre du Grand Narbonne mettra particulièrement à l’honneur Julien Sandrel, choisi comme parrain de cette édition. Révélé au grand public par La Chambre des merveilles, publié chez Calmann-Lévy, l’auteur a connu un succès fulgurant dès son premier roman, couronné par plusieurs prix littéraires. Sa popularité ne s’est jamais démentie : ses livres ont touché plus de deux millions de lecteurs.

Son univers romanesque, profondément humain, mêle émotion, suspense, lumière et résilience. Le Salon lui consacre plusieurs moments forts, autour de ses livres, de son parcours et de ses engagements.

Les amoureux de langue française

La soirée d’inauguration se tiendra vendredi 29 mai, de 18h30 à 20h, à la MJC Narbonne, salle L’Annexe. Julien Sandrel y proposera une lecture musicale en avant-première de Mes frères, nos fantômes et moi, publié chez Charleston. Dans un extrait spécialement scénarisé, il prêtera sa voix à une enquête familiale intime et bouleversante, accompagné en musique par Baptiste Giuliano.

Cette lecture interrogera une question universelle : comment savoir qui l’on est quand on ignore d’où l’on vient ? La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces de l’ouvrage à la MJC.

Le même jour, à 14h30, toujours à la MJC Narbonne, salle L’Annexe, le public pourra découvrir l’adaptation cinématographique de La Chambre des merveilles. Le film, réalisé par Lisa Azuelos, avec Alexandra Lamy et Muriel Robin, raconte l’histoire de Thelma, dont le fils Louis est plongé dans le coma après un accident. Pour tenter de le réveiller, elle décide d’accomplir les « 10 choses à faire avant la fin du monde » inscrites dans son journal intime. La projection est proposée en partenariat avec le ciné-club MJC Narbonne.

Julien Sandrel ouvrira également le Salon le samedi 30 mai, de 10h15 à 12h, avec La dictée de Julien Sandrel, organisée à l’Espace Rencontres en partenariat avec le Lions Club Narbonne Via Domitia. Cette dictée caritative, placée sous son égide, invitera les amoureux de langue française et d’orthographe à participer dans une ambiance conviviale. Des cadeaux seront prévus pour les gagnants, et un don libre sera proposé en faveur de La Maison des Femmes de Narbonne.

Autre rendez-vous important : samedi 30 mai, de 17h à 17h45, Julien Sandrel sera à l’Espace Rencontres pour une rencontre intitulée « Julien Sandrel, le conteur d’émotion ». Il y présentera notamment Le jour où Rose a disparu, publié chez Harper Collins. Dans ce roman, il aborde avec force la question des violences faites aux femmes, à travers les destins croisés d’Aïda, embauchée à la Maison des Femmes de Toulon, et de Rose, qui se réveille dans un hôpital de Bruxelles sans aucun souvenir de sa vie d’avant. Le livre est présenté comme un thriller profondément engagé, traversé d’émotion, de rage de vivre et d’espoir.

À LIRE - Jay McInerney invité du festival America 2026

Julien Sandrel sera aussi présent en dédicace sur le stand 19 : toute la journée du samedi 30 mai, puis le dimanche 31 mai de 10h à 12h.

Crédit photo : Julien Sandrel - Le Livre sur la Place 2018 / ActuaLitté CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com