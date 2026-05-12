Roberto Saviano alerte Naples : le tourisme perd son vernis... et son attrait

Roberto Saviano a transformé une remise de prix jeunesse en mise au point sur Naples. Invité au théâtre Diana pour la quarantième édition du Prix Elsa Morante, l’auteur recevait la distinction de l’engagement civil attribuée à son livre publié par Einaudi. Devant environ mille élèves, il a rattaché la violence urbaine à l’accès clandestin aux armes, puis refusé l’idée qu’une métropole devenue capitale touristique trouve là une solution sociale.

Une alerte, pas une statistique

« Naples reste l’une des villes les plus armées du monde occidental : on y constate une facilité importante d’accès aux armes, naturellement clandestines », assène l’écrivain, dans une formule dont la presse italienne s’est largement emparée. Décrivant un climat autant qu’une évaluation, il n’apporte cependant ni données spécifiques ni études précises pour illustrer son propos.

Son intervention vise le récit d’une ville réparée par l’image. Il concède que les difficultés se sont atténuées avec le nouveau rôle touristique de Naples, mais refuse d’y voir une mutation profonde. « Les problématiques n’ont jamais disparu ; au mieux, elles se sont atténuées grâce au nouveau rôle de capitale touristique. » La nuance interdit de confondre fréquentation et pacification.

La charge se concentre sur les signes les plus visibles de l’économie touristique. « Les friteries ou les chambres d’hôtes ne suffisent pas à produire une transformation profonde. » Saviano ne cible pas ces commerces en eux-mêmes ; il conteste leur usage comme preuve de normalisation. Une ville consommée ne devient pas, par ce seul mouvement, une ville moins exposée aux circuits criminels.

La jeunesse au centre du dispositif

Le cadre du Prix Elsa Morante donne au propos sa portée éditoriale. ANSA avait annoncé, le 13 mars, que la remise se tiendrait le 12 mai au théâtre Diana et que mille jeunes y assisteraient. Le site officiel du prix précise que l’édition 2026 place les jeunes lecteurs au centre de son réseau et que les livres récompensés circulent auprès d’environ dix mille élèves en Italie et dans le monde.

Dans ce contexte, la distinction accordée à Saviano ne relève pas seulement de la célébration d’un ouvrage. Le jury présidé par Dacia Maraini a retenu trois titres pour les sections jeunesse : Matteo Bussola pour la narration, Luigi Garlando pour la biographie et Roberto Saviano pour l’engagement civil. Le prix articule lecture, formation et responsabilité publique.

Cette articulation rejoint la réponse donnée sur scène. « La réponse ne peut pas être seulement sécuritaire. » Puis Saviano ajoute : « La répression ne sert pas ; il faut des investissements, de la formation et du travail. » Le discours déplace le sujet hors de la seule intervention policière. Il désigne l’école, l’accès aux compétences et l’emploi comme conditions d’une modification durable des quartiers.

Un débat ancien sur le récit de Naples

Le propos du 12 mai reprend un conflit ancien autour de l’image napolitaine. ActuaLitté relevait déjà, en 2017, la polémique entre Saviano et Luigi de Magistris après une fusillade à Naples. L’écrivain accusait alors le tourisme d’être présenté comme réponse à tous les maux et liait le décrochage scolaire, les périphéries et la Camorra dans une même critique de l’effacement.

Ce rappel éclaire la continuité du discours. Depuis Gomorra, Saviano occupe une place singulière dans le débat italien : celle d’un auteur dont l’œuvre documentaire impose ses thèmes dans l’espace civique. Sa carrière s’est construite sur la dénonciation de la Camorra, avec les risques et représailles liés à cette exposition.

La scène du théâtre Diana réunit donc trois éléments : un livre primé, un public scolaire et une parole sur la ville. Elle ne livre pas une enquête nouvelle sur l’armement de Naples. Elle confirme une fonction littéraire : nommer ce que la réussite touristique ne suffit pas à traiter. La dernière phrase de Saviano fixe le cadre factuel de son intervention : « La route reste encore longue. »

Crédits photo : vue de Naples - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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