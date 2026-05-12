Le prix Roger Nimier dévoile sa sélection finale 2026

Le jury du prix Roger Nimier a arrêté la sélection finale de sa 62e édition. Réuni le 8 mai au restaurant Les Éditeurs, il a retenu quatre romans encore en lice pour le prix, qui sera remis le mardi 26 mai à 19h, au Fouquet’s, à Paris.
Le 12/05/2026 à 13:57 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
12/05/2026 à 13:57
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Présidé par Louis-Henri de La Rochefoucauld, le jury réunit Erwan Barillot, Eugénie Bastié, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Céline Laurens, Thibault de Montaigu, Jessica Nelson, Charlie Roquin et Abnousse Shalmani.
Les quatre romans finalistes sont :
Bocuse, de Gautier Battistella, Grasset
La Rosa Perdida, de Christopher Laquieze, JC Lattès
Le Roman de Vassilis, de Basile Panurgias, Séguier
Le Fou de Bourdieu, de Fabrice Pliskin, Cherche Midi
Le prix sera remis sous la présidence d’honneur de Jean-Marie Rouart.
Créé en 1962 à l’initiative d’André Parinaud et de Denis Huisman, le prix Roger Nimier distingue un auteur dont l’esprit s’inscrit dans la lignée de l’œuvre littéraire de Roger Nimier, ancien chef de file des Hussards. Il est doté de 5000 € par Arnaud de Puyfontaine, mécène du prix.
Le Prix Roger Nimier 2025 a été attribué à Jean de Saint-Chéron pour Malestroit (Grasset).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : les jurés Céline Laurens, Thibault de Montaigu et Jessica Nelson. Prix Roger Nimier.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 07/01/2026
320 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 14/01/2026
270 pages
Jean-Claude Lattès
20,00 €
Paru le 21/08/2025
256 pages
Séguier Editions
21,50 €
Paru le 21/08/2025
496 pages
Le Cherche Midi
22,00 €
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