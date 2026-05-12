Le prix Roger Nimier dévoile sa sélection finale 2026

Présidé par Louis-Henri de La Rochefoucauld, le jury réunit Erwan Barillot, Eugénie Bastié, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Céline Laurens, Thibault de Montaigu, Jessica Nelson, Charlie Roquin et Abnousse Shalmani.

Les quatre romans finalistes sont :

Bocuse, de Gautier Battistella, Grasset

La Rosa Perdida, de Christopher Laquieze, JC Lattès

Le Roman de Vassilis, de Basile Panurgias, Séguier

Le Fou de Bourdieu, de Fabrice Pliskin, Cherche Midi

Le prix sera remis sous la présidence d’honneur de Jean-Marie Rouart.

Créé en 1962 à l’initiative d’André Parinaud et de Denis Huisman, le prix Roger Nimier distingue un auteur dont l’esprit s’inscrit dans la lignée de l’œuvre littéraire de Roger Nimier, ancien chef de file des Hussards. Il est doté de 5000 € par Arnaud de Puyfontaine, mécène du prix.

Le Prix Roger Nimier 2025 a été attribué à Jean de Saint-Chéron pour Malestroit (Grasset).

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Crédits photo : les jurés Céline Laurens, Thibault de Montaigu et Jessica Nelson. Prix Roger Nimier.

Par Hocine Bouhadjera

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