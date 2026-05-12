Mein Kampf, Alain Soral, Francis Lalanne : la conférence d’extrême droite qui crée le malaise à Lyon

Lors d’au moins l’un de ces rendez-vous, un stand de Kontre Kulture, la maison d’édition d’Alain Soral, proposait plusieurs ouvrages à la vente. Parmi eux figurait une réédition de Mein Kampf, le texte d’Adolf Hitler, publiée par l’éditeur.

Spartacus rattrapé par ses fréquentations

Les annonces publiées par Égalité et Réconciliation confirment l’organisation de deux conférences à Lyon au début de l’année 2026. La première, le 28 février, recevait Laurent Guyénot, figure du mouvement, et auteur, pour situer, de JFK 11 Septembre : 50 ans de manipulations ; Du Yahvisme au sionisme. Dieu jaloux, peuple élu, terre promise: 2500 ans de manipulations ; ou encore d'Un millénaire de trois siècles ?: Une introduction au récentisme, tous publiés chez Kontre Kulture.

Le récentisme, pour rappel, est une thèse qui affirme que l’histoire ancienne et médiévale aurait été artificiellement allongée. Il reprend notamment l’« hypothèse du temps fantôme » d’Heribert Illig, selon laquelle environ trois siècles du haut Moyen Âge auraient été inventés. Rejeté unanimement par les historiens et les archéologues, le récentisme s’appuie sur des raisonnements pseudo-scientifiques et ignore les nombreuses preuves matérielles, textuelles et archéologiques qui documentent les périodes contestées.

L'intervention était intitulée « De l’hellénisme au christianisme », et la page de présentation précisait que le lieu serait communiqué seulement quelques heures avant l’événement.

Le 25 avril, Égalité et Réconciliation Rhône-Alpes annonçait cette fois une conférence d’Alain Escada à Lyon autour de l’affaire Epstein, là encore avec un stand Kontre Kulture. L’ancien dirigeant de Civitas intervenait la veille à Grenoble, puis le lendemain dans la capitale des Gaules, à 19h.

L'organisation catholique intégriste qu'il dirigeait a été dissoute en 2023, accusée d’appeler à la guerre contre la République, de promouvoir des thèses antisémites et islamophobes, de rendre hommage à des figures de la collaboration et de tenir un discours hostile aux personnes LGBT+. Cette décision faisait suite à plusieurs scandales, dont les propos antisémites de l’essayiste Pierre Hillard lors de l’université d’été du mouvement, mais aussi à un historique d’actions contre des spectacles, concerts ou œuvres jugés « christianophobes », ainsi qu’à son engagement contre le mariage pour tous et le passe sanitaire.

L’Arrière-Cour affirme avoir identifié le local de Spartacus comme lieu d’accueil. Une photo publiée par le compte X d’Égalité et Réconciliation Rhône-Alpes montre Alain Escada en conférence, avec au premier plan la table de vente de Kontre Kulture, où l’on distingue Mein Kampf.

Spartacus face à ses contradictions

La vente de Mein Kampf n’est pas interdite en France en tant que telle. La Cour d’appel de Paris avait autorisé sa commercialisation en 1979, à condition qu’un avertissement soit inséré en tête d’ouvrage, afin de rappeler le caractère criminel du nazisme et les dispositions légales relatives à la provocation à la haine.

Depuis l’entrée du texte dans le domaine public en 2016, la question de sa diffusion est revenue à plusieurs reprises dans le débat public. Elle avait notamment accompagné la parution, chez Fayard, d’Historiciser le mal, édition critique encadrée par des historiens, avec traduction, annotation et contextualisation du texte d’Hitler.

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La situation est d’autant plus sensible que Spartacus s’efforce de contester son classement à l’extrême droite. Sur son site, le mouvement se présente comme une formation « citoyenne », née en 2009, soucieuse de replacer le citoyen au centre de la vie politique. Un positionnement que son histoire et certains de ses cadres viennent toutefois nuancer : Michel Dulac, président fondateur de Spartacus, est un ancien conseiller régional du Rassemblement national, mandat qu’il a exercé en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2015 et 2021, a rappelé Le Progrès.

Le Conseil d’État a confirmé en mars 2024 le classement du RN dans le bloc « extrême droite » du nuancier politique du ministère de l’Intérieur.

Autre figure du mouvement, Yves Duigou a été candidat RN dans la 5e circonscription du Rhône aux législatives de 2022. Si Spartacus conteste ce classement politique, le ministère de l’Intérieur lui a attribué l’étiquette d’extrême droite.

L'artiste et militant Francis Lalanne avait voulu porter les couleurs de Spartacus à Lyon, mais il a finalement été déclaré inéligible pour les municipales, après une décision du Conseil d’État liée à ses comptes de campagne des européennes 2024. Il s’est alors mué en directeur de campagne du mouvement. Lyon Demain rapportait en mars que Spartacus contestait son classement à l’extrême droite par le ministère de l’Intérieur.

Des catalogues sulfureux mais légaux

L’accueil de conférences estampillées Égalité et Réconciliation vient ainsi brouiller le discours de Spartacus.

L’association d’Alain Soral appartient à une galaxie politique régulièrement associée à l’extrême droite antisémite. Ce dernier a été reconnu coupable à plusieurs reprises pour injures ou provocations à la haine raciale. Le tribunal correctionnel de Paris lui a récemment infligé deux ans d’emprisonnement assortis d’un mandat d’arrêt, notamment pour association de malfaiteurs. Établi à Lausanne afin d’échapper à la prison, il a désormais quitté la Suisse pour Moscou.

Interrogé par L’Arrière-Cour, Michel Dulac assure ne pas avoir été informé de la vente de Mein Kampf dans ses locaux. Le président de Spartacus explique avoir loué son local « à la journée » à des partis ou associations extérieurs, afin de couvrir ses frais, tout en affirmant que Spartacus n’avait « rien à voir » avec l’organisation de ces conférences. Il dit ne pas avoir été présent personnellement et présente la mise à disposition du lieu comme un service rendu, sans proximité politique assumée avec l’association d’Alain Soral.

De larges pans des ouvrages Kontre Kulture sont notamment disponibles sur la marketplace d'Amazon, c’est-à-dire l’espace où des vendeurs tiers proposent leurs propres ouvrages via le site.

Si son catalogue comporte des titres tels que Berlin, Hitler et moi, d’Abel Bonnard, ancien ministre de Vichy, plusieurs textes de Maurice Bardèche, figure du négationnisme, La Doctrine du fascisme de Benito Mussolini, Combat pour Berlin de Joseph Goebbels, Les Protocoles des Sages de Sion, célèbre faux antisémite fabriqué au début du XXe siècle, une Anthologie des discours d’Adolf Hitler, ou encore un ouvrage de l’ancien skinhead Serge Ayoub, la maison d’édition n’est pas interdite en France.

Ces textes, souvent présentés comme des documents historiques, des essais philosophiques ou des écrits idéologiques d’époque, ne font pas l’objet d’une interdiction générale dès lors qu’ils ne relèvent pas explicitement de la loi Gayssot, de l’apologie de crimes contre l’humanité ou de la provocation directe à la haine.

Le droit français permet en effet la circulation de textes politiquement extrêmes ou lourdement marqués par l’histoire, tant que leur publication ne s’accompagne pas de commentaires incitant à la haine, d’une réécriture négationniste manifeste ou d’un appel explicite à la violence. C’est ce cadre juridique qui explique que de tels catalogues puissent rester légalement accessibles, tout en suscitant régulièrement de vives controverses.

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En juillet 2022, un lecteur signalait à ActuaLitté un dossier de LesLibraires.fr mettant en avant des ouvrages de Kontre Kulture. Le dossier avait été créé par la librairie des Deux Cités, à Nancy, partenaire du réseau LesLibraires.fr. Le dossier avait finalement été supprimé, car il ne correspondait pas à la ligne éditoriale du site. La plateforme avait par ailleurs annoncé passer d’une publication automatique avec modération a posteriori à une validation manuelle préalable. LesLibraires.fr maintenait toutefois sa politique de vente de tous les livres légalement publiés, sauf retrait ou interdiction.

Crédits photo : Francis Lalanne à la manifestation contre l’extension du pass sanitaire, à Paris, le 17 juillet 2021 (Thomas Bresson, CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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