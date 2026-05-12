IA, accessibilité, Gaza : le congrès 2026 de l’ABF dévoile son programme

L’hospitalité, rappelle l’association, ne se limite pas à l’accueil. Elle engage une posture professionnelle, une attention aux publics dans toute leur diversité, mais aussi une réflexion sur les espaces, les services, l’accessibilité et la capacité des bibliothèques à « accueillir sans exclure, intégrer sans effacer les différences ».

Pendant trois jours, conférences, tables rondes, ateliers et visites interrogeront cette notion sous de multiples angles : aménagement des espaces, accessibilité, dignité des publics, égalité de traitement, accueil des enfants, tensions avec les usagers, rôle social des bibliothèques ou encore formation des équipes.

Le programme s’ouvrira notamment sur une conférence inaugurale consacrée à « l’hospitalité, un art de l’autre entre ouverture et mise à l’épreuve », avec Anne Gotman, directrice de recherche émérite au CNRS, et Raphaële Gilbert, cheffe du service Études et recherche à la Bibliothèque publique d’information.

Les enjeux contemporains traverseront largement cette édition. Plusieurs rendez-vous aborderont l’accessibilité, l’accueil des personnes trans, l’égalité de traitement des usagers, les droits culturels, la place des enfants en bibliothèque, les publics en situation de précarité ou encore les crises susceptibles de mettre l’hospitalité à l’épreuve. L’intelligence artificielle trouvera aussi sa place, avec des ateliers consacrés aux pratiques de médiation autour de l’IA et à la création d’un chatbot local avec GPT4All.

En parallèle du congrès payant, un salon professionnel gratuit sur inscription proposera rencontres avec les commissions de l’ABF, partenaires institutionnels, exposants et séances de dédicaces. L’inscription au salon n’est pas nécessaire pour les personnes déjà inscrites au congrès.

Ce programme gratuit abordera lui aussi plusieurs sujets d’actualité : hospitalité en bibliothèque à partir d’une expérience Erasmus+ à Barcelone, bibliothèques interculturelles, presse indépendante face au chaos informationnel, accessibilité des sites et portails, solidarités professionnelles avec Gaza, calculette carbone pour les bibliothèques ou encore avenir de l’audiovisuel en lecture publique.

L’affiche de cette édition a été confiée à Fabien Toulmé. Depuis 2023, l’ABF donne carte blanche à un illustrateur ou une illustratrice pour interpréter la thématique du congrès. Benoît Jacques avait signé le visuel de Dunkerque en 2023, Jeanne Macaigne celui de Toulon en 2024, puis Étienne Davodeau celui de Montreuil en 2025. Pour Rennes, Fabien Toulmé inscrit à son tour l’hospitalité dans un univers graphique chaleureux, peuplé de lectrices et de lecteurs réunis dans un espace de bibliothèque.

L’assemblée générale de l’ABF se tiendra le mercredi 17 juin, de 19h à 20h30, à la bibliothèque Thabor-Lucien Rose. La clôture du congrès sera marquée, le vendredi 19 juin, par la remise de la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Hélène Brochard, présidente de l’ABF, par Dominique Lahary, suivie d’un cocktail avec les membres de l’association et les exposants.

Ci-dessous, le programme détaillé du 71e congrès, puis celui du salon dit professionnel :

Crédits photo : Fabien Toulmé (71e congrès de l'ABF)

Par Hocine Bouhadjera

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