Au Japon, les jeunes femmes affrontent l’isolement social

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 5 mai, Japan Today annoncait que le nombre d’enfants de moins de 15 ans était tombé à 13,29 millions au Japon, un record de baisse depuis 1950. La veille, Nippon.com indiquait même que les moins de 15 ans ne représentaient plus que 10,8 % de la population japonaise. Ces chiffres éclairent la situation d'un pays où les relations affectives se fragilisent et se retardent.

Crush, premier roman de Momo Yamaguchi publié par Actes Sud et traduit par Mathilde Janin, aborde ces tensions à travers le quotidien d’une jeune femme de 24 ans : Mika a un CDI, un bureau vitré en périphérie de Tokyo, mais une vie affective presque vide. Elle se retrouve prise entre monotonie professionnelle et solitude persistante : « Métro, boulot, sexto ».

Elle n’a presque jamais été touchée, sauf par ceux collés à elle dans le métro, jusqu’à ce qu’elle décide d’écrire à un Américain croisé sur une plage, pour s’engager dans une série de messages, de nuits blanches et de rencontres décevantes.

Le 6 mai, CNA rapportait que la société américaine Match Group veut intégrer davantage d’IA à Tinder et Hinge pour réduire la « swipe fatigue », née par l’enchaînement des profils et d’échanges sans suite. Le 11 mai, Axios racontait aussi la volonté du site de rencontre Bumble de reconquérir une génération Z de plus en plus lassée par les applications de rencontre.

Là où les plateformes promettent d’améliorer les rencontres, Crush s’intéresse à ce que ces échanges produisent sur celles qui les vivent : que devient le désir quand les relations passent d’abord par les écrans ?

Le roman résonne aussi avec le débat européen sur le consentement. Le 5 mai, Euronews interpellait sur la hausse des violences sexuelles enregistrées dans l’Union européenne, alors que le Parlement européen venait de réclamer une définition du viol fondée sur l’absence de consentement libre et informé. Chez Yamaguchi, l’enjeu tient moins au droit qu’à la perception de soi : savoir ce que l’on veut, avant de se laisser définir par le désir des autres.

C’est là que le livre audio trouve sa place : la lecture à deux voix peut faire entendre l’écart entre fantasme, gêne, humour et lucidité, autrement que la page seule le pourrait. Il faut donc écouter Crush non comme le récit d’une célibataire perdue, mais comme le celui d’une femme qui tente comprendre son propre désir.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Anouck Siboni et Jade Phan-Gia.

Crédits photo : binmassam, Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

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