Quand l’idole d’enfance devient un ami

Avec Le gamin et l’idole, Christophe Vauthey remonte ce fil ténu qui relie l’enfance à l’âge adulte, non pas pour en faire un récit héroïque, mais pour en retrouver la matière sensible. Le livre s’ouvre comme une porte que l’on croyait fermée : derrière, un monde intact, peuplé de gestes répétés, de matchs imaginaires et d’admirations absolues. Au centre, une figure — Erich Burgener — dont le maillot Adidas, gris ou sombre, tranchait avec le blanc des autres, et dont le numéro 1 suffisait à dire la primauté.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la simplicité du dispositif. Un chassé-croisé d’anecdotes, de souvenirs, de fragments de vie qui dessinent, en creux, une histoire du Lausanne-Sport et du football helvétique, depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Mais réduire le livre à cette dimension documentaire serait manquer l’essentiel. Car ce que Christophe Vauthey traque, avec une forme de douceur obstinée, c’est autre chose : la persistance d’un lien.

Ce lien, c’est celui qui unit un enfant à son idole. Une relation asymétrique, presque muette, faite de projections, de fidélité et d’élans silencieux. Longtemps, l’idole reste à distance, figée dans une lumière un peu irréelle. Puis un jour — hasard ou nécessité — elle prend corps. Nous sommes en 2014, lors de la Coupe du monde de football. La rencontre a lieu. Et avec elle, un déplacement discret mais décisif : l’idole descend du piédestal, le gamin avance d’un pas.

Ce que raconte alors Le gamin et l’idole, c’est la transformation de cette relation. Non pas sa disparition — l’admiration demeure — mais sa métamorphose en amitié. Une amitié faite de reconnaissance, de gratitude, et d’une forme d’évidence presque désarmante. Il faut dire que le livre a été écrit à quatre mains, par Christophe Vauthey et Erich Burgener lui-même, gardien de but de légende, qui défendit à soixante-quatre reprises les cages de l’équipe nationale suisse.

Ce détail change tout. Il donne au récit une profondeur particulière : l’idole n’est plus seulement racontée de loin, depuis la mémoire fervente de celui qui l’admirait enfant ; elle répond, elle participe, elle apporte sa voix, son corps de joueur, son expérience, ses souvenirs. La distance se réduit. Le mythe consent à devenir présence.

« J’ai donné mon corps et mon âme », écrit Christophe Vauthey à propos du football, avant d’ajouter que tout cela reste peu de chose au regard de ce que ce sport lui a rendu. La phrase pourrait sembler attendue ; elle ne l’est pas. Elle porte en elle une expérience vécue, faite de voyages inattendus, de rencontres improbables, d’hospitalités offertes comme autant de preuves que le monde, parfois, s’ouvre.

Le livre avance ainsi, par touches successives, sans jamais forcer le trait. Il n’y a pas ici de dramaturgie excessive, ni de volonté d’impressionner. Tout se joue dans un régime mineur, presque confidentiel. Et c’est précisément ce qui en fait le prix. Car dans cette économie de moyens se glisse une question plus vaste : que devient l’enfance lorsque nous croyons l’avoir quittée ? Disparaît-elle, ou bien se déplace-t-elle, attendant qu’un signe — un nom, un visage, un souvenir — la réactive ?

Chez Vauthey, la réponse n’est jamais formulée frontalement. Elle affleure, par instants, dans la texture même du récit. Dans ces retours en arrière qui ne sont pas des replis, mais des approfondissements. Dans cette manière de regarder le passé non comme un refuge, mais comme une réserve.

Il y a, dans Le gamin et l’idole, quelque chose de rare : une fidélité sans emphase. Fidélité à une figure, à un club, à un âge de la vie où tout semblait possible parce que rien n’était encore joué. Et peut-être est-ce cela, au fond, que le livre nous rappelle — sans insister, presque à voix basse : que certaines admirations ne s’usent pas. Elles se transforment, elles s’assouplissent, elles deviennent partageables. Mais elles continuent de veiller, quelque part en nous, comme un gardien dans sa surface, attentif, silencieux, prêt à plonger si nécessaire.

Par Vincent Hein

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