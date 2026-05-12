Suisse : Né pour lire devient une association nationale dédiée à la petite enfance

Son objectif principal est d’améliorer les chances de départ dans la vie des enfants, tout en consolidant un réseau interdisciplinaire autour de l’encouragement précoce du langage.

Développer un réseau interdisciplinaire suisse

Né pour lire a vu le jour au Tessin en 2006, avant de s’étendre à l’ensemble de la Suisse à partir de 2008. Le programme permet aux familles avec un nouveau-né de recevoir gratuitement un album, destiné à favoriser la relation entre l’enfant et ses parents, ou d’autres personnes de référence, tout en soutenant le développement du langage.

Destiné aux enfants de 0 à 4 ans, ainsi qu’à leurs parents et personnes de référence, Né pour lire encourage l’intégration du langage et de la lecture dans le quotidien dès le plus jeune âge. Le programme entend ainsi contribuer à l’équité des chances, à l’éducation précoce et à la participation culturelle.

Les professionnel·le·s de l’encouragement précoce du langage bénéficient également de formations continues ciblées, tandis que leur réseau est renforcé.

La nouvelle association doit désormais offrir une base autonome et durable au programme. Avec une orientation stratégique claire, un secrétariat général propre et un financement stable, Né pour lire entend s’ancrer plus efficacement au niveau national.

Un accent particulier sera mis sur l’extension du réseau à l’échelle suisse et sur le renforcement des collaborations entre les domaines de la santé, du social, de l’éducation et de la culture. L’objectif est de soutenir de manière globale la promotion précoce des enfants et de l’inscrire plus largement dans la société.

L’âge des enfants concernés a par ailleurs été adapté : le programme s’adresse désormais aux enfants jusqu’à 4 ans, au lieu de 3 ans auparavant. Cette évolution suit la pratique de nombreux partenaires de Né pour lire et couvre ainsi l’ensemble de la période préscolaire.

Deux institutions garantes du programme

L’association s’appuie sur l’expérience de Bibliomedia et de l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), qui ont lancé Né pour lire. Depuis, les deux institutions veillent chaque année à ce que les familles reçoivent un livre gratuit à la naissance de leur enfant et à ce que les médiateur·rice·s disposent de formations continues.

En tant que membres institutionnels, Bibliomedia et l’ISJM garantissent la continuité et la qualité du programme.

Parmi les premières tâches du comité nouvellement élu figurent l’adoption de la stratégie de l’association et du plan de financement, une recherche de fonds, ainsi que la mise en place d’une commission spécialisée chargée de soutenir le travail opérationnel.

Davide Dosi, directeur de Bibliomedia, a été élu président de l’association. Alexandra Talman, directrice de l’ISJM, en assume la vice-présidence. Thérèse Salzmann occupe la fonction de secrétaire générale par intérim.

L’ISJM, Institut suisse Jeunesse et Médias, est un centre national de compétences consacré à la littérature jeunesse et à la promotion de la lecture. Issu de la Fondation Johanna Spyri, il dispose de trois bureaux, à Lausanne, Bellinzone et Zurich.

L’institut coordonne notamment la Journée suisse de la lecture à voix haute, la Nuit du conte, avec Bibliomedia et l’UNICEF, ainsi que le Prix suisse du livre jeunesse, avec le SBVV et les Journées Littéraires de Soleure.

Son bureau romand porte plusieurs projets, parmi lesquels 1001 histoires pour les familles allophones, divers projets scolaires, le Prix Enfantaisie avec Payot, le prix RTS littérature ados avec la RTS, la plateforme numérique Ricochet consacrée à la littérature jeunesse, des bibliographies thématiques et des formations continues.

Crédits photo : Laurent Voisard, membre du comité, Alexandra Talman, vice-présidente du comité, Beat Zemp, président de la Fondation Johanna Spyri, Loreto Núñez, membre du comité, Davide Dosi, président du comité, Thérèse Salzmann, secrétaire générale par intérim, et Dominique de Buman, président du conseil de fondation de Bibliomedia. ISJM.

Par Hocine Bouhadjera

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