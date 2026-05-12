En Vendée, des habitants vont transporter 6000 livres à la main

Un déménagement, souvent, c’est quelques cartons, des bras disponibles et une pizza partagée à la fin. À La Genétouze, en Vendée, l’opération prendra une forme un peu différente. Les ouvrages de la médiathèque ne seront pas seulement transportés : ils passeront de main en main, au fil d’une chaîne humaine reliant les deux bâtiments.

Le transfert est prévu ce mardi 12 mai, à 17h30. L’idée est simple : faire circuler les livres par petits lots, deux ou trois à la fois, sur une distance d’environ 130 mètres. Une manière concrète d’associer les habitants à l’installation de ce nouvel équipement culturel. Guy Plissonneau, maire de La Genétouze, dit compter sur « plus d’une centaine de bénévoles, qui se transmettront les livres de main en main, deux ou trois à la fois. Ce sera un bon moment convivial autour de la lecture », a-t-il confié à Ouest-France.

Des cartons, des livres… et beaucoup de bras

La médiathèque est fermée depuis le 2 mai afin de préparer son installation. Les étagères sont en cours de mise en place dans les nouveaux locaux, situés rue Georges-Clemenceau. Avant l’ouverture annoncée pour la fin du mois de mai, il reste une étape essentielle : déplacer les collections.

La commune compte sur la participation de plus d’une centaine de bénévoles. Le principe retenu évite les allers-retours classiques et donne au déménagement une dimension conviviale. Les livres, près de 6 000 au total, seront transmis progressivement d’une personne à l’autre. Un geste simple, mais parlant : ici, la lecture circule aussi par les habitants.

Le nouveau site offrira une surface de 155 m², à laquelle s’ajoutera un patio de 110 m². Ce changement d’adresse doit permettre à l’équipement de gagner en visibilité et en confort. Les espaces seront plus aérés, avec davantage de possibilités pour accueillir le public et développer de nouvelles activités.

La médiathèque compte aujourd’hui plus de 500 adhérents. Les enfants y occupent une place importante : 40 % des inscrits ont entre 0 et 12 ans. Les adolescents représentent 10 % des usagers, tandis que les adultes constituent la moitié des adhérents.

L’équipement est actuellement animé par 15 bénévoles et une bibliothécaire. Il ouvre 12 heures par semaine, réparties sur quatre jours.

Le futur équipement doit permettre d’élargir les propositions faites aux habitants. Animations, spectacles, expositions : plusieurs pistes sont envisagées. Des jeux vidéo et des jeux de société devraient également être proposés sur place.

La médiathèque s’inscrit aussi dans un réseau plus large. Des échanges sont organisés entre les 17 médiathèques de la communauté de communes Vie et Boulogne, grâce à une navette assurée deux fois par semaine.

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Avant ces nouveaux usages, place donc au transfert. Ce mardi, les livres quitteront leur ancien espace d’une façon peu ordinaire.

Crédit photo : De Paepe edwin / CC0 1.0

Par Clotilde Martin

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