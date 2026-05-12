Le Qlub célèbre les récits d’émancipation à Lyon

Dédié à la littérature sous toutes ses formes, le Qlub est un cercle de lecture qui met particulièrement en lumière les auteurs/autrices, intrigues, personnages et contextes LGBTI+. Et si les livres avaient le pouvoir de nous rendre libres ?

À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT), cette rencontre sera consacrée aux romans, BD, essais, mangas sur la thématique de l’émancipation.

Venez partager vos coups de cœur et recommandations autour d’une question simple et universelle : comment devient-on soi-même ?

Récits d’adolescent·e·s qui s’affirment, personnages qui brisent les cases qu’on leur a assignées, histoires d’amour qui défient les regards — les livres ont toujours été des espaces où l’on peut exister sans permission. Des espaces où l’on se reconnaît, parfois pour la première fois.

Venez partager un livre qui vous a touché·e, bousculé·e, libéré·e. Pas besoin qu’il parle exclusivement de la communauté LGBTI+ — l’émancipation prend mille visages. Ce qui compte, c’est ce frisson que l’on ressent quand un personnage ose être lui-même, elle-même, iel-même.

Racontez un livre qui compte pour vous. Écoutez simplement au détour d’un rayon. Repartez avec une nouvelle idée de lecture.

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TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Par Revue Topo

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