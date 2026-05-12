La Grande Librairie plonge dans les violences que l’on préfère taire

Derrière la fantaisie apparente des titres de Katherine Pancol se dessinent souvent des vies heurtées par la violence. Dans Des choux et des reines (Albin Michel), l’autrice de la saga des Crocodiles et de la trilogie Muchachas raconte le chemin de renaissance d’une femme qui a fui l’emprise d’un compagnon toxique. Réfugiée en Normandie, dans la maison d’une amie fantasque, elle tente peu à peu, au gré des rencontres et d’une douloureuse introspection, de renouer avec ce qui a été piétiné depuis l’enfance : son estime d’elle-même.

Cette violence intime trouvera un autre écho avec Michel Bussi, qui entraîne les lecteurs sur les rives paisibles du lac Léman dans Que la mort nous frôle (Presses de la Cité). Dans un mystérieux manoir où vivent de jeunes pensionnaires marqués par la Seconde Guerre mondiale, la quiétude des lieux se trouble bientôt. Des événements inquiétants font remonter à la surface les fantômes d’une barbarie enfouie, tandis que les apparences, une fois encore, pourraient bien se révéler trompeuses.

Les blessures de l’enfance seront également au cœur du récit d’Olivier Bourdeaut. Dix ans après le succès phénoménal d’En attendant Bojangles (Finitude), l’écrivain dévoile la vérité derrière ce premier roman dans Une histoire d’amour et de violence (Gallimard). Il y retrace son itinéraire d’enfant martyrisé par un père alcoolique, au sein d’une famille de la bourgeoisie nantaise, et interroge une question vertigineuse : est-on condamné à reproduire la violence que l’on a subie ?

À cette violence familiale répondra celle, plus institutionnelle, que Marie Dosé observe au plus près. Avocate pénaliste, connue notamment pour son engagement en faveur du rapatriement de femmes et d’enfants retenus dans les camps du nord-est de la Syrie, ainsi que pour sa défense d’accusés dans plusieurs affaires très médiatisées de violences sexuelles, elle signe avec La violence faite aux autres (Les Éditions du Sonneur) un cri d’alerte sur la brutalité croissante de l’institution judiciaire. Elle y donne voix à celles et ceux dont l’existence a été sacrifiée sur l’autel de la justice et de sa violence légitime.

Comme chaque semaine, l’émission mettra aussi en lumière un premier roman. Avec Voir venir (Les Éditions du sous-sol), Lucile Novat ouvre les portes de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, internat de jeunes filles réservé à l’élite de la nation. Dans cet écrin feutré d’excellence et de maîtrise, quelque part entre le château de Barbe-Bleue et l’école de Poudlard, quatre pensionnaires portent le poids de lourds héritages. Un conte gothique proprement stupéfiant.

Les libraires indépendants seront eux aussi de la partie. Cette semaine, l’émission fera escale à Pont-l’Évêque, dans le Calvados, où Nadège Ménassier et Ivan Laurent ont transformé une ancienne distillerie en librairie-bar à vin. À La Distillerie, littérature, musique et grands crus se côtoient dans un lieu singulier.

Enfin, dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, La Grande Librairie célébrera le centenaire de la naissance de la romancière américaine Harper Lee avec Anthyme Huygue. Ancien finaliste du concours, il est parti à la rencontre d’élèves du lycée Paul Claudel d’Hulst, à Paris, pour échanger autour de l’un des romans les plus connus de l’autrice : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (Le Livre de Poche).

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Dépêche

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