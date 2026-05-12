David Toscana transforme une bataille en roman sur les vaincus

David Toscana déplace le centre de gravité du roman historique. Couronné par le prix Alfaguara 2026, l’écrivain mexicain raconte, dans son nouveau livre, le retour de soldats bulgares privés de la vue par l’empereur byzantin Basile II en 1014.

L’entretien accordé à EFE fixe l’enjeu du texte : non pas reconstituer une bataille, mais interroger ce qui reste d’un peuple lorsque son récit menace de disparaître.

Le roman naît d’un épisode bref et brutal. Après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, Basile II ordonne d’aveugler 15 000 soldats bulgares et laisse borgne un homme sur cent afin de guider les autres vers la capitale. Cette histoire repose sur une trace rare, un codex byzantin du XIIe siècle. Toscana s’installe dans ce vide documentaire, à l’endroit où la version des vaincus s’efface.

Voir moins, imaginer davantage

À EFE, lLsa clef au livre : « La littérature n’est pas ce que l’on voit : c’est ce que l’on perçoit par un sens et que l’on crée entièrement dans la tête. » La cécité ne sert pas de motif spectaculaire. Elle déplace l’attention vers la voix, le toucher, l’écoute, la mémoire et l’organisation mentale du monde.

Né à Monterrey en 1961, Toscana revendique un long travail préparatoire. L’ancien ingénieur dit avoir mené seize ans d’enquête, d’essais et d’observation avant l’écriture. Il a observé des personnes aveugles à Madrid, relu les tragédies grecques, la Bible et Borges, puis interrogé l’intelligence artificielle sur le roman idéal pour une personne privée de la vue. La machine, rapporte-t-il, ne lui apporte aucune réponse convaincante.

Cette méthode éclaire la forme du livre. Le romancier réduit la description, concentre les effets et fait de la perception un principe narratif. Le drame historique devient une expérience de lecture, traversée par l’angoisse de l’oubli plus que par la seule violence du châtiment. Le soldat mutilé n’incarne pas seulement une victime : il devient le dépositaire fragile d’un récit que personne n’a consigné.

Une épopée des vaincus, pas une fresque militaire

Le prix Alfaguara donne à cette fiction une forte visibilité internationale. D’après Penguin Random House Grupo Editorial, le jury de cette vingt-neuvième édition, présidé par Jorge Volpi, a retenu le manuscrit à la majorité parmi 1 140 textes. La récompense comprend 175 000 dollars, une sculpture de Martin Chirino et une publication simultanée dans l’espace hispanophone.

L’acte du jury décrit une lecture symbolique de la guerre, du pouvoir et de la résistance. Toscana ne raconte pas seulement une défaite : il suit la réorganisation d’une communauté mutilée. Dans la fiction, un scribe aveugle, des soldats revenus de l’horreur, un maître chargé d’arracher les yeux et des artisans contraints d’inventer une vie nouvelle composent une société traversée par l’humour noir.

Books soulignait déjà cette logique de déplacement : le romancier redonne voix aux vaincus et transforme une tragédie collective en méditation sur la guerre, la survie et la dignité humaine. L’enjeu dépasse l’anecdote médiévale. Il touche à la fabrique même de l’histoire, quand les archives retiennent surtout le point de vue des vainqueurs.

Le lecteur comme dernier garant du récit

Le dialogue avec Don Quichotte nourrit cette liberté. Toscana dit avoir grandi avec peu de livres, dont celui de Cervantès, et rattache son humour à une folie qui libère le personnage, le lecteur et la phrase. Cette filiation éclaire un texte partagé entre effroi, ironie et obstination vitale.

Le prix Alfaguara modifie aussi la trajectoire d’un auteur encore discret en France, malgré quatre livres traduits. Cette reconnaissance élargit la portée d’une œuvre fondée sur les détours de l’histoire, les marges du témoignage et les hypothèses romanesques.

La réponse de Toscana tient dans la place accordée aux survivants. EFE rapporte que le roman rejoindra aussi les lecteurs bulgares par la traduction. La fiction née d’un fragment byzantin revient ainsi vers l’un des lieux symboliques de son drame. Pour l’écrivain, l’enjeu reste celui de la transmission : « Quand j’écris un livre, je veux qu’il soit souligné ; un livre est mort sans ses lecteurs. »

En France, David Toscana est publié aux éditions Zulma. Son dernier livre, Evangelia (trad. Inès Introcaso) a reçu le prix Pierre-François Caillé de la traduction.

Crédits photo © Universidad de Guadalajara

Par Cécile Mazin

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