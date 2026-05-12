Wistoria : Wand and Sword saison 2 dévoile une nouvelle bande-annonce

Adapté des light novels de Fujino Omori, Wistoria : Wand and Sword s’est imposé comme l’une des séries d’action-fantasy remarquées depuis ses débuts en 2024. L’auteur est également connu pour Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?, autre œuvre populaire auprès du public amateur de fantasy.

La série met en avant un univers de magie, de combats et de progression personnelle, porté par une animation qui a contribué à sa visibilité. Avec cette deuxième saison, l’histoire reprend son cours et s’approche désormais d’un passage charnière.

Les épisodes de Wistoria : Wand and Sword sont proposés chaque dimanche sur Crunchyroll, peu après leur diffusion au Japon. La plateforme rend disponibles les deux saisons dans de nombreuses régions, dont l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Océanie, le Moyen-Orient, la CEI, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

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La version doublée en anglais suit avec deux semaines de décalage, tandis que les nouveaux épisodes continuent d’être proposés en version sous-titrée.

Par Dépêche

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