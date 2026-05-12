Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

La prof (trad. Karine Forestier) domine le classement dès sa première semaine de présence. Le titre réalise 257.148 € de chiffre d’affaires hebdomadaire et place J’ai lu au premier rang d’un top 10 très favorable au poche. Son avance sur le poursuivant immédiat atteint 10.049 exemplaires.

L’autre moi occupe la 2e place après une hausse de 168 rangs. Le roman publié par Fleuve Éditions totalise 20.890 ventes en deux semaines, pour 473.081 € de chiffre d’affaires cumulé. Une unique lueur recule de deux places, mais conserve le 3e rang après quatre semaines, avec 116.779 exemplaires cumulés et 2,654 millions € de chiffre d’affaires cumulé pour Flammarion.

Le top 10 entre poches et séries

Au pied du podium, Spy x Family tome 16, de Tatsuya Endo, recule d’un rang mais maintient Kurokawa à la 4e place avec 11.982 ventes. Franck Thilliez inscrit un second titre dans les cinq premiers : À retardement entre directement 5e, chez Pocket, avec 10.710 exemplaires. Cette double présence place l’auteur au cœur de la semaine, en grand format comme en poche.

Valérie Perrin suit avec Tata, 6e chez Le Livre de Poche, qui recule de quatre places mais conserve un volume élevé, à 10.396 exemplaires et 81.810 ventes cumulées. Les Yakuzas tome 2 ; l’héritier, d’Aya Estrela, entre 7e chez HarperCollins avec 8.446 ventes. Le manga reste visible grâce à One Piece — édition originale tome 112 ; Haley, 8e chez Glénat, à 7.625 exemplaires, tandis que Joël Dicker et Pierre Lemaitre ferment le top 10 avec Un animal sauvage et Un avenir radieux, tous deux en recul de trois rangs.

La structure du top 10 confirme le poids de la littérature, surtout en poche : cinq titres de ce format totalisent 65.403 exemplaires, devant trois titres de littérature hors poche, à 43.364 ventes, et deux bandes dessinées, à 19.607 exemplaires. Le Livre de Poche place deux titres dans les dix premiers, quand J’ai lu, Pocket, Rosie & Wolfe et HarperCollins participent aussi à cette forte présence des formats romanesques.

Catalogue, nouveautés et fonds actifs

La semaine favorise clairement le renouvellement en tête : trois titres signalés comme entrées figurent dans les sept premiers rangs. Mais le classement ne bascule pas seulement vers les nouveautés. Fred Vargas, Valérie Perrin, Eiichiro Oda, Joël Dicker et Pierre Lemaitre résistent dans les dix premiers avec des titres déjà présents depuis quatre à six semaines. Cette continuité tempère le mouvement créé par les arrivées de La prof, À retardement et Les Yakuzas.

Freida McFadden confirme aussi un effet de catalogue. L’autrice place sept titres dans les vingt premiers rangs, de La prof à La femme de ménage se marie, et un huitième, Le Boyfriend, apparaît au 62e rang. Cette densité dépasse la seule performance du numéro 1 et confirme une occupation large du classement par ses titres, principalement chez J’ai lu et City.

La meilleure progression

La plus forte progression revient à L’autre moi. Le roman de Franck Thilliez gagne 168 places et atteint le 2e rang avec 19.647 exemplaires vendus sur la semaine. Classé en littérature hors poche, publié par Fleuve Éditions, il cumule 20.890 ventes après deux semaines de présence. Cette hausse constitue la plus forte hausse de rang du fichier, sans confusion avec la première place, occupée par La prof.

Entrées remarquables

Le fichier signale 29 entrées ou retours dans le classement, dont 19 titres en première semaine. La plus haute entrée est La prof, directement 1er. Deux autres arrivées structurent le haut du tableau : À retardement, 5e, et Les Yakuzas tome 2 ; l’héritier, 7e. Ces trois titres suffisent à modifier l’équilibre du top 10, en associant thriller, poche et littérature hors poche.

Ce que le marché nous dit...

Sur la période du 27 avril au 3 mai 2026, le marché global du livre atteint 3,260 millions d’exemplaires et 41,521 millions € de chiffre d’affaires. Les ventes reculent de 21 % par rapport à S17 et de 16 % sur un an ; le chiffre d’affaires baisse de 19 % sur une semaine et de 14 % sur un an. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 45 % des ventes et du chiffre d’affaires, devant les librairies, à 40 % des ventes et 43 % du chiffre d’affaires, puis les grandes surfaces alimentaires, à 15 % des ventes et 12 % du chiffre d’affaires.

La semaine place donc La prof en tête, tout en signalant la force du poche, la densité du catalogue Freida McFadden et la remontée nette de Franck Thilliez dans le haut du classement.

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Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Cécile Mazin

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