Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Economie

Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

Le 12/05/2026 à 11:39 par Cécile Mazin

|

Publié le :

12/05/2026 à 11:39

Cécile Mazin

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La prof (trad. Karine Forestier) domine le classement dès sa première semaine de présence. Le titre réalise 257.148 € de chiffre d’affaires hebdomadaire et place J’ai lu au premier rang d’un top 10 très favorable au poche. Son avance sur le poursuivant immédiat atteint 10.049 exemplaires.

L’autre moi occupe la 2e place après une hausse de 168 rangs. Le roman publié par Fleuve Éditions totalise 20.890 ventes en deux semaines, pour 473.081 € de chiffre d’affaires cumulé. Une unique lueur recule de deux places, mais conserve le 3e rang après quatre semaines, avec 116.779 exemplaires cumulés et 2,654 millions € de chiffre d’affaires cumulé pour Flammarion.

Le top 10 entre poches et séries

Au pied du podium, Spy x Family tome 16, de Tatsuya Endo, recule d’un rang mais maintient Kurokawa à la 4e place avec 11.982 ventes. Franck Thilliez inscrit un second titre dans les cinq premiers : À retardement entre directement 5e, chez Pocket, avec 10.710 exemplaires. Cette double présence place l’auteur au cœur de la semaine, en grand format comme en poche.

Valérie Perrin suit avec Tata, 6e chez Le Livre de Poche, qui recule de quatre places mais conserve un volume élevé, à 10.396 exemplaires et 81.810 ventes cumulées. Les Yakuzas tome 2; l’héritier, d’Aya Estrela, entre 7e chez HarperCollins avec 8.446 ventes. Le manga reste visible grâce à One Piece — édition originale tome 112; Haley, 8e chez Glénat, à 7.625 exemplaires, tandis que Joël Dicker et Pierre Lemaitre ferment le top 10 avec Un animal sauvage et Un avenir radieux, tous deux en recul de trois rangs.

La structure du top 10 confirme le poids de la littérature, surtout en poche : cinq titres de ce format totalisent 65.403 exemplaires, devant trois titres de littérature hors poche, à 43.364 ventes, et deux bandes dessinées, à 19.607 exemplaires. Le Livre de Poche place deux titres dans les dix premiers, quand J’ai lu, Pocket, Rosie & Wolfe et HarperCollins participent aussi à cette forte présence des formats romanesques.

Catalogue, nouveautés et fonds actifs

La semaine favorise clairement le renouvellement en tête : trois titres signalés comme entrées figurent dans les sept premiers rangs. Mais le classement ne bascule pas seulement vers les nouveautés. Fred Vargas, Valérie Perrin, Eiichiro Oda, Joël Dicker et Pierre Lemaitre résistent dans les dix premiers avec des titres déjà présents depuis quatre à six semaines. Cette continuité tempère le mouvement créé par les arrivées de La prof, À retardement et Les Yakuzas.

Freida McFadden confirme aussi un effet de catalogue. L’autrice place sept titres dans les vingt premiers rangs, de La prof à La femme de ménage se marie, et un huitième, Le Boyfriend, apparaît au 62e rang. Cette densité dépasse la seule performance du numéro 1 et confirme une occupation large du classement par ses titres, principalement chez J’ai lu et City.

La meilleure progression

La plus forte progression revient à L’autre moi. Le roman de Franck Thilliez gagne 168 places et atteint le 2e rang avec 19.647 exemplaires vendus sur la semaine. Classé en littérature hors poche, publié par Fleuve Éditions, il cumule 20.890 ventes après deux semaines de présence. Cette hausse constitue la plus forte hausse de rang du fichier, sans confusion avec la première place, occupée par La prof.

Entrées remarquables

Le fichier signale 29 entrées ou retours dans le classement, dont 19 titres en première semaine. La plus haute entrée est La prof, directement 1er. Deux autres arrivées structurent le haut du tableau : À retardement, 5e, et Les Yakuzas tome 2; l’héritier, 7e. Ces trois titres suffisent à modifier l’équilibre du top 10, en associant thriller, poche et littérature hors poche.

Ce que le marché nous dit...

Sur la période du 27 avril au 3 mai 2026, le marché global du livre atteint 3,260 millions d’exemplaires et 41,521 millions € de chiffre d’affaires. Les ventes reculent de 21 % par rapport à S17 et de 16 % sur un an ; le chiffre d’affaires baisse de 19 % sur une semaine et de 14 % sur un an. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 45 % des ventes et du chiffre d’affaires, devant les librairies, à 40 % des ventes et 43 % du chiffre d’affaires, puis les grandes surfaces alimentaires, à 15 % des ventes et 12 % du chiffre d’affaires.

La semaine place donc La prof en tête, tout en signalant la force du poche, la densité du catalogue Freida McFadden et la remontée nette de Franck Thilliez dans le haut du classement.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

/uploads/images/la-saga-la-plus-redoutable-de-l-annee-continue-sa-razzia-69579c770a2ba608876721-69eb327043f58908168763.jpg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit photo : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

 
 
 
 

Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com

Commenter cet article

 

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/04/2026

477 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422649
9782290422649
En partenariat avec
Edistat

L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

456 pages

Fleuve Noir

22,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159075
9782265159075
En partenariat avec
Edistat

Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

522 pages

Flammarion

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080160713
9782080160713
En partenariat avec
Edistat

Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

210 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021030
9791042021030
En partenariat avec
Edistat

A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266359177
9782266359177
En partenariat avec
Edistat

Tata

Valérie Perrin

Paru le 01/04/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253263500
9782253263500
En partenariat avec
Edistat

L'héritier

Aya Estrela

Paru le 29/04/2026

660 pages

HarperCollins France

18,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922285
9791033922285
En partenariat avec
Edistat

Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344068922
9782344068922
En partenariat avec
Edistat

Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889730889
9782889730889
En partenariat avec
Edistat

Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253263722
9782253263722
En partenariat avec
Edistat

Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253106654
9782253106654
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415634
9782290415634
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702192979
9782702192979
En partenariat avec
Edistat

H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357623
9782266357623
En partenariat avec
Edistat

La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824626338
9782824626338
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258214460
9782258214460
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024542
9782416024542
En partenariat avec
Edistat

Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073152985
9782073152985
En partenariat avec
Edistat

Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253911524
9782253911524
En partenariat avec
Edistat

La longue marche de Lucky Luke

Matthieu Bonhomme

Paru le 17/04/2026

80 pages

Lucky comics

16,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782884715102
9782884715102
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

Et plumes si affinités...

Mr Tan, Chrispop, Diane Le Feyer

Paru le 16/04/2026

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678712
9782494678712
En partenariat avec
Edistat

La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902001
9791042902001
En partenariat avec
Edistat

Cuero Assasino Tome 2

Hazel Diaz

Paru le 29/04/2026

477 pages

Maison Pop

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488201803
9782488201803
En partenariat avec
Edistat

Ragnarok

Daul, Dubu, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 16/04/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884560
9782382884560
En partenariat avec
Edistat

Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

540 pages

XO Editions

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489513
9782374489513
En partenariat avec
Edistat

Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354042
9782266354042
En partenariat avec
Edistat

Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot, Judith Perrignon

Paru le 17/02/2026

313 pages

Flammarion

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080497260
9782080497260
En partenariat avec
Edistat

Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251828
9782253251828
En partenariat avec
Edistat

Dans le ventre de Cornebidouille

Magali Bonniol, Pierre Bertrand

Paru le 29/04/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211348355
9782211348355
En partenariat avec
Edistat

Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226512499
9782226512499
En partenariat avec
Edistat

La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256403
9782253256403
En partenariat avec
Edistat

Liberté, dignité, habitabilité

Laurent Neyret, Baptiste Morizot

Paru le 16/04/2026

64 pages

Editions Gallimard

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073167958
9782073167958
En partenariat avec
Edistat

J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133816
9782073133816
En partenariat avec
Edistat

Addictions

Matthieu Delormeau

Paru le 23/04/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028536978
9791028536978
En partenariat avec
Edistat

Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330218102
9782330218102
En partenariat avec
Edistat

Malaven

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

512 pages

Pocket

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357821
9782266357821
En partenariat avec
Edistat

La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256366
9782253256366
En partenariat avec
Edistat

Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264088505
9782264088505
En partenariat avec
Edistat

Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073067494
9782073067494
En partenariat avec
Edistat

Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256588
9782253256588
En partenariat avec
Edistat

Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

35,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505120018
9782505120018
En partenariat avec
Edistat

Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256571
9782253256571
En partenariat avec
Edistat

Esprits rebelles

Patrick Sobral, Jenny

Paru le 23/04/2026

48 pages

Delcourt

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413093459
9782413093459
En partenariat avec
Edistat

La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290433317
9782290433317
En partenariat avec
Edistat

Yolo

Aymeric Lompret, Pierre-Emmanuel Barré, Allan Barte

Paru le 24/04/2026

100 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205216103
9782205216103
En partenariat avec
Edistat

La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254737
9782253254737
En partenariat avec
Edistat

Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080149671
9782080149671
En partenariat avec
Edistat

Les mascarades du boucher

Matt Dinniman trad. Chloé Atangana

Paru le 30/04/2026

763 pages

Lorestone

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487700383
9782487700383
En partenariat avec
Edistat

Les archanges de la nuit

Eric Fouassier

Paru le 29/04/2026

400 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226486721
9782226486721
En partenariat avec
Edistat

Vamos!

Venir A, Olivia Ruiz

Paru le 29/04/2026

228 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674935
9782709674935
En partenariat avec
Edistat

Le pain des anges

Patti Smith trad. Claire Desserrey

Paru le 16/04/2026

304 pages

Editions Gallimard

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070105588
9782070105588
En partenariat avec
Edistat

La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

264 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702187562
9782702187562
En partenariat avec
Edistat

Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253433
9782253253433
En partenariat avec
Edistat

Pour les fans !

Netflix trad. Angela Song

Paru le 05/03/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821220133
9782821220133
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, MinaLima

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

29,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075230162
9782075230162
En partenariat avec
Edistat

Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290432815
9782290432815
En partenariat avec
Edistat

Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627151
9782824627151
En partenariat avec
Edistat

Rewind It Back

Liz Tomforde trad. Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Paru le 16/04/2026

610 pages

Chatterley

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385792114
9782385792114
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

L'ultime porte

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 15/04/2026

432 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709672665
9782709672665
En partenariat avec
Edistat

Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080476418
9782080476418
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430460
9782290430460
En partenariat avec
Edistat

L'élégance de la manipulation

Marwan Mery

Paru le 16/04/2026

288 pages

Robert Laffont

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221287033
9782221287033
En partenariat avec
Edistat

Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073137517
9782073137517
En partenariat avec
Edistat

Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

237 pages

Editions Récamier

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385771201
9782385771201
En partenariat avec
Edistat

Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191477
9782702191477
En partenariat avec
Edistat

Les Vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 08/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256205
9782253256205
En partenariat avec
Edistat

Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266355391
9782266355391
En partenariat avec
Edistat

Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Fabcaro

Paru le 17/04/2026

128 pages

6 Pieds sous Terre Editions

14,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352122036
9782352122036
En partenariat avec
Edistat

En homme libre

Xxx, L'Observatoire, Gabriel Attal

Paru le 23/04/2026

348 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032939079
9791032939079
En partenariat avec
Edistat

So Help Me God!

Iouri Jigounov, Yves Sente

Paru le 27/03/2026

48 pages

Dargaud

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505140450
9782505140450
En partenariat avec
Edistat

Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073152930
9782073152930
En partenariat avec
Edistat

Mariposa Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

449 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755677713
9782755677713
En partenariat avec
Edistat

Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723488525
9782723488525
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401094420
9782401094420
En partenariat avec
Edistat

Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251972
9782253251972
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228940627
9782228940627
En partenariat avec
Edistat

Submersion

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

280 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503503
9782226503503
En partenariat avec
Edistat

Kagurabachi Tome 8

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 10/04/2026

192 pages

Dargaud

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505140597
9782505140597
En partenariat avec
Edistat

Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056782
9782260056782
En partenariat avec
Edistat

Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113252
9782073113252
En partenariat avec
Edistat

La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251798
9782253251798
En partenariat avec
Edistat

Le médecin malgré lui

Molière

Paru le 01/02/2023

109 pages

Hachette

3,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017167143
9782017167143
En partenariat avec
Edistat

Ragnarok

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 16/04/2026

256 pages

Kbooks

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884720
9782382884720
En partenariat avec
Edistat

Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276302
9782017276302
En partenariat avec
Edistat

Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678378
9782494678378
En partenariat avec
Edistat

Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387210449
9782387210449
En partenariat avec
Edistat

Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246846109
9782246846109
En partenariat avec
Edistat

Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805814
9782378805814
En partenariat avec
Edistat

Le temps de l'obsolescence humaine

Bruno Patino

Paru le 25/03/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246845348
9782246845348
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072878497
9782072878497
En partenariat avec
Edistat

Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723489898
9782723489898
En partenariat avec
Edistat

Stella

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/04/2026

544 pages

Gallmeister

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404081151
9782404081151
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

Caché derrière

Laurent Voulzy, Isaure Le Faou

Paru le 23/04/2026

216 pages

Le Cherche Midi

19,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749184364
9782749184364
En partenariat avec
Edistat

Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

32,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387250087
9782387250087
En partenariat avec
Edistat

Derrière les arbres

Flammarion, Frédéric Pommier

Paru le 15/04/2026

336 pages

Flammarion

21,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080446688
9782080446688
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

Cheyenne

Patrick Prugne

Paru le 22/04/2026

96 pages

Daniel Maghen

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356742599
9782356742599
En partenariat avec
Edistat

Au saccage des petits bonheurs

Boris Cyrulnik

Paru le 15/04/2026

272 pages

Editions Odile Jacob

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415015091
9782415015091
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105423
9782401105423
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Aventure à Erbaf

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344065662
9782344065662
En partenariat avec
Edistat

La colère

Ana Huang trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 08/04/2026

592 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042905316
9791042905316
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

The Whisperer

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

526 pages

Editions ESI

17,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267978
9782371267978
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384967940
9782384967940
En partenariat avec
Edistat

Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253238027
9782253238027
En partenariat avec
Edistat

L'impératrice

Aya Estrela

Paru le 14/01/2026

633 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922261
9791033922261
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251033
9782253251033
En partenariat avec
Edistat

Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254973
9782253254973
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 8

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384966103
9782384966103
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Un monde presque parfait

Laurent Gounelle

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252023
9782253252023
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

La fleuriste

Alicja Sinicka trad. Anastazja Deresz

Paru le 02/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073131010
9782073131010
En partenariat avec
Edistat

Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354820
9782266354820
En partenariat avec
Edistat

Immigration, Mythes et réalités

Nicolas Pouvreau-Monti

Paru le 15/04/2026

288 pages

Fayard

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733883
9782213733883
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903336
9791042903336
En partenariat avec
Edistat

Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253255079
9782253255079
En partenariat avec
Edistat

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253709
9782017253709
En partenariat avec
Edistat

Recherche Lily désespérément

Carène Ponte

Paru le 02/04/2026

260 pages

Pocket

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356749
9782266356749
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 22/04/2026

425 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226509574
9782226509574
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811650254
9782811650254
En partenariat avec
Edistat

Frères

Olivier Peru, Umberto Giampa, Florent Daniel, Andrea Cuneo

Paru le 30/04/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302107441
9782302107441
En partenariat avec
Edistat

Mind your business

Lyly Bay

Paru le 22/04/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679793
9782755679793
En partenariat avec
Edistat

Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425365
9791041425365
En partenariat avec
Edistat

Le roman de Marceau Miller

Marceau Miller

Paru le 03/04/2026

312 pages

Points

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424757
9791041424757
En partenariat avec
Edistat

Le grimpeur et le grognard

Sylvain Tesson, Régis Debray

Paru le 16/04/2026

96 pages

Editions Gallimard

13,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073163349
9782073163349
En partenariat avec
Edistat

De fil en aiguille

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 09/04/2026

416 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266357562
9782266357562
En partenariat avec
Edistat

Accomplice to the Villain

Hannah Nicole Maehrer trad. Agnès Espenan

Paru le 22/04/2026

544 pages

Flammarion

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080146540
9782080146540
En partenariat avec
Edistat

Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723489904
9782723489904
En partenariat avec
Edistat

Ibiza a beaucoup changé

Frédéric Beigbeder

Paru le 01/04/2026

211 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226490155
9782226490155
En partenariat avec
Edistat

Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070623242
9782070623242
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Le piège

Olivier Bal

Paru le 23/04/2026

414 pages

XO Editions

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489391
9782374489391
En partenariat avec
Edistat

Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073052148
9782073052148
En partenariat avec
Edistat

Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041427833
9791041427833
En partenariat avec
Edistat

La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266185691
9782266185691
En partenariat avec
Edistat

L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709676465
9782709676465
En partenariat avec
Edistat

La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033921516
9791033921516
En partenariat avec
Edistat

L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073137562
9782073137562
En partenariat avec
Edistat

Anellis

Jean-Luc Istin, Andrea Cuneo, Olivier Peru, Jamberi Nanjan

Paru le 22/04/2026

60 pages

Editions Oxymore

16,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385611446
9782385611446
En partenariat avec
Edistat

L'Alchimiste

Paulo Coelho trad. Jean Orecchioni

Paru le 10/03/2021

190 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290258064
9782290258064
En partenariat avec
Edistat

Kaiju n°8 Tome 16

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 25/03/2026

229 pages

Kazé Editions

7,15 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820353443
9782820353443
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070612758
9782070612758
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 2 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384967957
9782384967957
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226488589
9782226488589
En partenariat avec
Edistat

Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702194423
9782702194423
En partenariat avec
Edistat

Dandadan Tome 22

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 08/04/2026

226 pages

Kazé Editions

7,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820354372
9782820354372
En partenariat avec
Edistat

Noces criminelles à Aix-en-Provence

Christian Jacq

Paru le 30/04/2026

236 pages

XO Editions

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489810
9782374489810
En partenariat avec
Edistat

Les bien-aimés

Ann Napolitano trad. Caroline Bouet

Paru le 16/04/2026

608 pages

Pocket

10,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354981
9782266354981
En partenariat avec
Edistat

The Devil's Sons Tome 4

Chloé Wallerand

Paru le 23/04/2026

490 pages

Plumes du Web

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381512716
9782381512716
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253909538
9782253909538
En partenariat avec
Edistat

Le temps d'une décision

Bruno Le Maire

Paru le 23/04/2026

320 pages

Editions Gallimard

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073071972
9782073071972
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier

Paru le 02/04/2026

128 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073143815
9782073143815
En partenariat avec
Edistat

L'Avion, Poutine, l'Amérique... et moi

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

346 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256465
9782253256465
En partenariat avec
Edistat

Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036390074
9791036390074
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Frankenstein

David Sala

Paru le 15/04/2026

232 pages

Casterman

28,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203292710
9782203292710
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811661274
9782811661274
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Alors c'est bien

Clémentine Mélois

Paru le 09/04/2026

226 pages

Editions Gallimard

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133663
9782073133663
En partenariat avec
Edistat

Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290380345
9782290380345
En partenariat avec
Edistat

La Langue des Vipères

Juliette Brocal

Paru le 15/04/2026

224 pages

Rue de Sèvres

28,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810207121
9782810207121
En partenariat avec
Edistat

La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072923470
9782072923470
En partenariat avec
Edistat

Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902186
9791042902186
En partenariat avec
Edistat

Oru-Rongo

Nicolas Jarry, Gianluca Gugliotta, Elodie Jacquemoire

Paru le 30/04/2026

54 pages

Soleil Productions

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302104815
9782302104815
En partenariat avec
Edistat

Belle & sa Bête

Triss Anna, Anna Triss

Paru le 29/04/2026

592 pages

Black Ink Editions

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379938399
9782379938399
En partenariat avec
Edistat

Occidents

Frédéric Martel

Paru le 09/04/2026

619 pages

Plon

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259325530
9782259325530
En partenariat avec
Edistat

Attaque au clair de Lune

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

188 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723489911
9782723489911
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254829
9782253254829
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 16

Itsuki Nanao, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724507
9791032724507
En partenariat avec
Edistat

Spy X Family Tome 15

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Adrien Bécam

Paru le 09/10/2025

210 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018733
9791042018733
En partenariat avec
Edistat

La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262336
9782253262336
En partenariat avec
Edistat

Stella et Hortense

Clarisse Sabard

Paru le 01/04/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252306
9782253252306
En partenariat avec
Edistat

La Menace

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254911
9782253254911
En partenariat avec
Edistat

Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262398
9782253262398
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Louison et Monsieur Molière

Marie-Christine Helgerson

Paru le 15/05/2024

123 pages

Flammarion

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080451200