Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Edition

Cuisine, design, humour : Cloch rejoint DG Diffusion

Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.

Le 12/05/2026 à 11:42 par Nicolas Gary

|

Publié le :

12/05/2026 à 11:42

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

DG Diffusion intègre les Éditions Cloch à son réseau de diffusion et de distribution. La jeune maison indépendante française avance sur un territoire : le livre de cuisine envisagé comme objet éditorial du quotidien, à la fois pratique, graphique et personnel. Sa ligne tient dans une phrase : « La cuisine n’est pas seulement une recette. C’est une émotion, un souvenir, un moment partagé. »

Un catalogue entre cuisine, image et usage

Cloch naît de la rencontre entre Alexia, attachée à la cuisine, et Léa, tournée vers le design et les belles images. « Nous imaginons des livres et des objets éditoriaux pensés comme de véritables objets du quotidien : beaux, utiles, et personnels. » Cette définition place le catalogue à la frontière du livre, de la papeterie et de la décoration.

La maison revendique une fabrication française et une collaboration avec des illustrateurs et talents français. « Née de la rencontre entre la passion pour la cuisine d’Alexia et l’amour du design et des belles images de Léa, Cloch crée des objets à la croisée du livre, de la papeterie et de la décoration. » Le livre ne sert pas seulement à transmettre une recette : il s’installe dans un usage, une esthétique et une manière d’habiter la cuisine.

La vraie vie plutôt que la perfection

La collection CUISINE&VOUS donne sa cohérence au catalogue. Ses trois titres fondateurs, Maman Débordée, Bon Vivant et Fitness Girl, installent une cuisine adressée à des rythmes de vie et à des tempéraments. « Avec cette collection, on avait envie de faire un pas de côté. Proposer une cuisine de la vraie vie. Celle des jours où on court partout, où on veut bien manger sans se compliquer la vie… mais sans jamais renoncer au plaisir. »

Cloch revendique un ton décomplexé, moins prescriptif que complice. « Chaque titre parle à une façon de vivre, à un état d’esprit, et surtout, chacun peut s’y reconnaître! On ne cherche pas à être parfaits, on préfère être vrais. Avec une bonne dose d’autodérision, un ton un peu décalé, et l’envie de faire sourire autant que de donner de bonnes idées. »

La direction artistique porte la même ambition. « Chez nous, la forme compte autant que le fond : une direction artistique forte, des couvertures dessinées à la main, à mi-chemin entre le catalogue et le livre-objet. Des livres qu’on a autant envie d’utiliser que d’exposer fièrement! » Cloch résume ainsi la vocation de CUISINE&VOUS : « Une collection pensée pour déculpabiliser, inspirer, et surtout donner envie de cuisiner… comme on est! »

Trois titres pour installer un ton

Maman Débordée. Le titre vise le quotidien dense des mamans actives. « MAMAN DÉBORDÉE, c’est bien plus qu’un simple livre de cuisine : c’est un véritable allié du quotidien pour les mamans actives. Il réunit 37 recettes rapides, familiales et gourmandes — des plats complets aux goûters maison — pensées pour gagner du temps sans renoncer au plaisir de bien manger. » Le volume ajoute des astuces pratiques, des pages ludiques, un test de personnalité culinaire, un horoscope décalé et des touches d’humour.

Bon Vivant prend le plaisir pour point d’entrée. « BON VIVANT, c’est bien plus qu’un simple livre de cuisine : un concentré de gourmandise et de bonne humeur à partager. Il propose des recettes généreuses et conviviales — des plats traditionnels aux incontournables ultra réconfortants, jusqu’aux desserts gourmands — pensées pour se faire plaisir sans complication et rassembler autour de la table. » Le livre ajoute astuces, pages ludiques, test de personnalité culinaire, horoscope décalé et punchlines. Sa couverture colorée est signée Agathe Briot.

Fitness Girl, défend l’équilibre sans pression. « FITNESS GIRL, c’est le livre feel good qui mixe cuisine saine et bonne énergie. Recettes healthy rapides, astuces, quiz, horoscope et punchlines pour garder le sourire après une séance de sport ou les remarques d’un entourage jaloux! » Cloch y ajoute un espace destiné à un mot personnel lorsque le livre est offert, ainsi qu’une couverture signée Agathe Briot, pensée dans une logique de livre-objet.

Diffuser plus large, sans lisser l’identité

L’arrivée chez DG Diffusion intervient après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct. Cloch vise désormais une présence dans des réseaux plus larges : grands magasins, librairies et concept stores à forte identité. La collection compte six titres, bientôt sept. « Notre ambition aujourd’hui est d’accélérer la diffusion de la collection CUISINE&VOUS. »

Cette nouvelle étape engage la reconnaissance d’une marque éditoriale. « Notre objectif est d’en faire un incontournable, accessible et présent partout — une collection qui s’inscrit dans la durée, à la manière des “M./Mme”, mais version cuisine. » En parallèle, la maison développe la papeterie avec la même exigence : des objets pratiques, originaux, ancrés dans le quotidien et portés par une direction artistique forte.

Le choix de DG Diffusion répond à ce besoin de structuration. « Ils ont très vite compris notre univers, notre ton et nos enjeux de développement. On s’est sentis écoutés, bien accompagnés, avec une vraie envie de faire grandir la collection dans le bon sens. »

La maison insiste sur l’équilibre recherché entre diffusion élargie et maintien de l’ADN éditorial. « À ce stade de notre croissance, nous avions besoin d’un partenaire capable de structurer notre diffusion, tout en comprenant l’ADN de la collection : des produits accessibles, incarnés, avec une vraie personnalité. C’est un partenariat qui s’est construit assez naturellement, avec une bonne entente et une vision partagée. »

DG Diffusion accompagne ainsi l’intégration d’une jeune maison indépendante dont l’offre associe cuisine, design, papeterie et livre-objet.

/uploads/images/bon-vivant-recto-6a02e93d49d75797580364.png

/uploads/images/fitness-girl-recto-6a02e94e64fda301458910.png

/uploads/images/maman-debordee-recto-6a02e95b5559e007382941.png

 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Fnac Darty entre en OPA : l'industrie du livre change d’échelle

L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.

12/05/2026, 10:54

ActuaLitté

Hachette UK acquiert Kogan Page, spécialiste britannique des livres professionnels

Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.

04/05/2026, 17:04

ActuaLitté

Dans un entrepôt Amazon, un employé meurt, le travail continue autour du corps

Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France. 

15/04/2026, 12:41

ActuaLitté

“Un enfant éveillé aujourd’hui deviendra un adulte éclairé demain”

Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.

13/04/2026, 15:49

ActuaLitté

“Un livre jeunesse doit divertir et éveiller la réflexion”, le pari des Rêves d’Ily

Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.

06/04/2026, 10:02

ActuaLitté

Diffusion Dimedia : Jean-François Bouchard prend la présidence

Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.

01/04/2026, 18:06

ActuaLitté

Harmonia Mundi Livre accueille les éditions du Layeur en distribution

À compter du 1er avril 2026, Harmonia Mundi Livre intégrera à son réseau de distribution les éditions du Layeur. Une arrivée qui renforce la présence de l’acteur de la distribution sur le segment des beaux livres, avec un catalogue centré sur les musiques populaires et les arts visuels.

27/03/2026, 18:33

ActuaLitté

“Engagés, sans être militants” : la ligne éditoriale de Red’Active

DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.

19/03/2026, 09:15

ActuaLitté

Madrigall lance un vaste plan pour moderniser sa distribution

Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.

18/03/2026, 17:20

ActuaLitté

DG Diffusion poursuit sa dynamique de developpement et renforce son equipe commerciale

Avec quatre nouveaux commerciaux déployés sur le territoire, DG Diffusion accompagne l’évolution de son catalogue vers des univers éditoriaux plus transversaux.

12/03/2026, 11:20

ActuaLitté

“On s’est plantés il y a dix ans“ : pourquoi Pollen revient à la diffusion

Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.

13/02/2026, 17:41

ActuaLitté

Les éditions du Tiroir passent de Makassar à DOD & Cie

À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.

26/01/2026, 14:24

ActuaLitté

Les éditions Rouquemoute changent de diffuseur-distributeur

La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.

16/01/2026, 17:58

ActuaLitté

Hachette : Diff Diffusion recrute un nouveau responsable des ventes

Diff Diffusion, filiale du groupe Hachette, confie la responsabilité de ses ventes à Pierre Marie Dubreucq. 

16/01/2026, 12:09

ActuaLitté

Anne Grégoire nommée directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi

Anne Grégoire occupe désormais le poste de Directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi Livre. Elle indique avoir pris ces fonctions en janvier 2026, à Arles.

07/01/2026, 11:38

ActuaLitté

DG Diffusion crée sa branche DG Distribution

Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.

12/11/2025, 12:39

ActuaLitté

Les Rêves d'Ily confie sa diffusion-distribution à DG Diffusion

La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.

07/11/2025, 11:38

ActuaLitté

Sans éditeur, pas sans filet : Lena Situations quitte Editis pour Média Participations

Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore. 

03/10/2025, 11:20

ActuaLitté

“Les enfants s’interrogent sur notre monde et nous devons y répondre”

Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.

29/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Harmonia Mundi accueille deux nouveaux éditeurs tournés vers l’image

À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.

27/09/2025, 09:34

ActuaLitté

Distribution scolaire : Ellipses étend son catalogue avec Black Cat – Cideb

Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue. 

29/07/2025, 17:45

ActuaLitté

DOD&Cie muscle son catalogue BD avec Komics Initiative

Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.

25/07/2025, 10:37

ActuaLitté

Chefclub rejoint Interforum : un partenariat stratégique pour ses livres jeunesse

À compter de juillet 2025, Chefclub confiera la distribution de ses ouvrages à Interforum, tandis que la diffusion sera assurée par les équipes d’Editis Éducation.

22/07/2025, 17:54

ActuaLitté

Interforum Canada se dote d'une équipe spécialisée BD et manga

Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.

21/07/2025, 11:09

ActuaLitté

Distribution du livre : MDS mise sur l’IA et un entrepôt géant

Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.

15/07/2025, 12:40

ActuaLitté

Mangas : consommation illicite et IA, l’Arcom alerte sur les défis qui secouent le secteur

Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.

07/07/2025, 17:24

ActuaLitté

Comment allier respect du droit d'auteur et transition écologique ?

Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.

07/07/2025, 14:06

ActuaLitté

Harmonia Mundi Livre : après la grève, les salariés obtiennent gain de cause

Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».

01/07/2025, 17:19

ActuaLitté

Rentrée littéraire : en 2025, la production de livres repart à la hausse

Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.

28/06/2025, 22:58

ActuaLitté

Grève chez Harmonia Mundi Livre : le malaise social s’installe

La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.

27/06/2025, 09:54

ActuaLitté

Le pari gagnant de DG Diffusion pour renforcer la confiance des éditeurs

Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.

26/06/2025, 15:06

ActuaLitté

En Bretagne, clap de fin pour Coop Breizh

Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation de l'éditeur, producteur et distributeur Coop Breizh, établie à Spézet dans le Finistère, qui était en redressement judiciaire depuis septembre dernier.

18/06/2025, 16:20

ActuaLitté

Édition : PPUR change de diffusion et distribution suisses

La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.

02/06/2025, 18:18

ActuaLitté

Les romans d’enfance choisis par des plumes contemporaines

Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.

02/06/2025, 12:59

ActuaLitté

Michel Lafon et Editis reconduisent leur partenariat de diffusion-distribution

Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.

11/04/2025, 12:20

ActuaLitté

Humanités écologiques en librairie : Wildproject rejoint Harmonia Mundi Livre

ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.

28/02/2025, 17:32

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Marvel lance Midnight Universe : horreur et peur chez les super héros

Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.

12/05/2026, 10:55

ActuaLitté

Quand la crise de lecture enfle : les enfants désertent les livres ?

Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la  responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?

12/05/2026, 10:16

ActuaLitté

“Le pire ne naît pas du chaos, mais de l’organisation”

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.

12/05/2026, 09:47

ActuaLitté

Parc Spirou invite la BD et renforce son virage manga

Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.

11/05/2026, 17:21

ActuaLitté

“La vie de Narges Mohammadi ne tient qu’à un fil”

La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.

11/05/2026, 17:13

ActuaLitté

SOLÜM, le jeu de cartes pour créer du lien et du soutien !

Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.

11/05/2026, 17:13

ActuaLitté

Grasset : après les Français, les vedettes étrangères claquent également la porte

La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.

11/05/2026, 15:58

ActuaLitté

Auteurs jeunesse : les recommandations tarifaires progressent de 1,1 %

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.

11/05/2026, 13:56

ActuaLitté

Scandale Agessa : la ministre de la Culture accusée de “piétiner le législateur”

Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.

11/05/2026, 12:37

ActuaLitté

Koji Suzuki, l’auteur de Ring et figure majeure de la J-horror, est mort à 68 ans

Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international. 

11/05/2026, 12:22

ActuaLitté

“La Creuse n’est pas toujours clémente”

François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.

11/05/2026, 11:07

ActuaLitté

Les origines juives de J.D. Salinger au cœur d’une correspondance inédite dévoilée

De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.

 

11/05/2026, 10:49

ActuaLitté

Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable

Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.

10/05/2026, 18:33

ActuaLitté

Romance : les histoires d'amour de zombies, nouveau filon littéraire pour éditeurs

Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?

10/05/2026, 09:10

ActuaLitté

En grève, les bibliothèques de Paris dénoncent des projets sans moyens

Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).

10/05/2026, 07:49

ActuaLitté

La FIFA écarte Panini, les albums du Mondial changent d’ère

La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.

09/05/2026, 11:42

ActuaLitté

Patrimoine spolié : la France facilite le retour des biens culturels

Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.

09/05/2026, 10:51

ActuaLitté

Royaume-Uni : l’affaire Abigail Ottley, poétesse censurée, passe devant la justice

La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.

09/05/2026, 09:20

ActuaLitté

Créateurs de contenu en entreprise : comment l’IA bouleverse les métiers éditoriaux ?

Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?

 

08/05/2026, 18:39

ActuaLitté

“Les Anges de Minab” : l'eurodéputé Uhrík soutient une cérémonie commémorative à Bruxelles

À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre. 

08/05/2026, 16:28

ActuaLitté

Le poème inédit de García Lorca... grandement exagéré

Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.

08/05/2026, 10:20

ActuaLitté

Daniel Křetínský obtient l'accord de l'AMF et s’approche de Fnac Darty

L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.

08/05/2026, 08:59

ActuaLitté

Anaïs Nin : trois textes phares réunis dans une nouvelle édition poche

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.

08/05/2026, 08:04

ActuaLitté

Recours d'Amazon contre la loi Darcos : la décision du Conseil d'État attendue mi-mai

Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.

07/05/2026, 16:03

ActuaLitté

Moins de livres vendus au Royaume-Uni : cette fâcheuse tendance qui préoccupe

Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie. 

07/05/2026, 12:10

ActuaLitté

Catherine Pégard à l'Assemblée nationale : “La culture est un sport de combat”

Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.

07/05/2026, 12:06

ActuaLitté

Les achats de bibliothèques offrent enfin une respiration au marché italien

Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.

07/05/2026, 10:08

ActuaLitté

“On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”

J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?

 

06/05/2026, 17:30

ActuaLitté

Nouveaux entrepôts, emplois en CDI : Amazon met le paquet en France

La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.

06/05/2026, 16:54

ActuaLitté

Avec On Screen, l'empire Bolloré fait le lien entre écrits et écrans

Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.

06/05/2026, 16:07

ActuaLitté

Le Portugal finance l’édition pour renforcer les librairies

Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.

06/05/2026, 15:31

ActuaLitté

Audiovisuel public : pour faire des économies, faut-il fusionner la BnF et l'INA ?

Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.

06/05/2026, 12:54

ActuaLitté

Détenu en Algérie, Christophe Gleizes renonce à la cassation

La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.

06/05/2026, 11:41

ActuaLitté

Un romancier chinois érige le paysan en modèle politique pour la ruralité

Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.

05/05/2026, 22:03

ActuaLitté

Au Canada, des livres de bibliothèque bientôt hors de portée des mineurs ?

Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.

05/05/2026, 16:10

ActuaLitté

Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.

05/05/2026, 15:47

Top Articles

Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.