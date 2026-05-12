Cuisine, design, humour : Cloch rejoint DG Diffusion

DG Diffusion intègre les Éditions Cloch à son réseau de diffusion et de distribution. La jeune maison indépendante française avance sur un territoire : le livre de cuisine envisagé comme objet éditorial du quotidien, à la fois pratique, graphique et personnel. Sa ligne tient dans une phrase : « La cuisine n’est pas seulement une recette. C’est une émotion, un souvenir, un moment partagé. »

Un catalogue entre cuisine, image et usage

Cloch naît de la rencontre entre Alexia, attachée à la cuisine, et Léa, tournée vers le design et les belles images. « Nous imaginons des livres et des objets éditoriaux pensés comme de véritables objets du quotidien : beaux, utiles, et personnels. » Cette définition place le catalogue à la frontière du livre, de la papeterie et de la décoration.

La maison revendique une fabrication française et une collaboration avec des illustrateurs et talents français. « Née de la rencontre entre la passion pour la cuisine d’Alexia et l’amour du design et des belles images de Léa, Cloch crée des objets à la croisée du livre, de la papeterie et de la décoration. » Le livre ne sert pas seulement à transmettre une recette : il s’installe dans un usage, une esthétique et une manière d’habiter la cuisine.

La vraie vie plutôt que la perfection

La collection CUISINE&VOUS donne sa cohérence au catalogue. Ses trois titres fondateurs, Maman Débordée, Bon Vivant et Fitness Girl, installent une cuisine adressée à des rythmes de vie et à des tempéraments. « Avec cette collection, on avait envie de faire un pas de côté. Proposer une cuisine de la vraie vie. Celle des jours où on court partout, où on veut bien manger sans se compliquer la vie… mais sans jamais renoncer au plaisir. »

Cloch revendique un ton décomplexé, moins prescriptif que complice. « Chaque titre parle à une façon de vivre, à un état d’esprit, et surtout, chacun peut s’y reconnaître ! On ne cherche pas à être parfaits, on préfère être vrais. Avec une bonne dose d’autodérision, un ton un peu décalé, et l’envie de faire sourire autant que de donner de bonnes idées. »

La direction artistique porte la même ambition. « Chez nous, la forme compte autant que le fond : une direction artistique forte, des couvertures dessinées à la main, à mi-chemin entre le catalogue et le livre-objet. Des livres qu’on a autant envie d’utiliser que d’exposer fièrement ! » Cloch résume ainsi la vocation de CUISINE&VOUS : « Une collection pensée pour déculpabiliser, inspirer, et surtout donner envie de cuisiner… comme on est ! »

Trois titres pour installer un ton

Maman Débordée. Le titre vise le quotidien dense des mamans actives. « MAMAN DÉBORDÉE, c’est bien plus qu’un simple livre de cuisine : c’est un véritable allié du quotidien pour les mamans actives. Il réunit 37 recettes rapides, familiales et gourmandes — des plats complets aux goûters maison — pensées pour gagner du temps sans renoncer au plaisir de bien manger. » Le volume ajoute des astuces pratiques, des pages ludiques, un test de personnalité culinaire, un horoscope décalé et des touches d’humour.

Bon Vivant prend le plaisir pour point d’entrée. « BON VIVANT, c’est bien plus qu’un simple livre de cuisine : un concentré de gourmandise et de bonne humeur à partager. Il propose des recettes généreuses et conviviales — des plats traditionnels aux incontournables ultra réconfortants, jusqu’aux desserts gourmands — pensées pour se faire plaisir sans complication et rassembler autour de la table. » Le livre ajoute astuces, pages ludiques, test de personnalité culinaire, horoscope décalé et punchlines. Sa couverture colorée est signée Agathe Briot.

Fitness Girl, défend l’équilibre sans pression. « FITNESS GIRL, c’est le livre feel good qui mixe cuisine saine et bonne énergie. Recettes healthy rapides, astuces, quiz, horoscope et punchlines pour garder le sourire après une séance de sport ou les remarques d’un entourage jaloux ! » Cloch y ajoute un espace destiné à un mot personnel lorsque le livre est offert, ainsi qu’une couverture signée Agathe Briot, pensée dans une logique de livre-objet.

Diffuser plus large, sans lisser l’identité

L’arrivée chez DG Diffusion intervient après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct. Cloch vise désormais une présence dans des réseaux plus larges : grands magasins, librairies et concept stores à forte identité. La collection compte six titres, bientôt sept. « Notre ambition aujourd’hui est d’accélérer la diffusion de la collection CUISINE&VOUS. »

Cette nouvelle étape engage la reconnaissance d’une marque éditoriale. « Notre objectif est d’en faire un incontournable, accessible et présent partout — une collection qui s’inscrit dans la durée, à la manière des “M./Mme”, mais version cuisine. » En parallèle, la maison développe la papeterie avec la même exigence : des objets pratiques, originaux, ancrés dans le quotidien et portés par une direction artistique forte.

Le choix de DG Diffusion répond à ce besoin de structuration. « Ils ont très vite compris notre univers, notre ton et nos enjeux de développement. On s’est sentis écoutés, bien accompagnés, avec une vraie envie de faire grandir la collection dans le bon sens. »

La maison insiste sur l’équilibre recherché entre diffusion élargie et maintien de l’ADN éditorial. « À ce stade de notre croissance, nous avions besoin d’un partenaire capable de structurer notre diffusion, tout en comprenant l’ADN de la collection : des produits accessibles, incarnés, avec une vraie personnalité. C’est un partenariat qui s’est construit assez naturellement, avec une bonne entente et une vision partagée. »

DG Diffusion accompagne ainsi l’intégration d’une jeune maison indépendante dont l’offre associe cuisine, design, papeterie et livre-objet.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com