Marvel lance Midnight Universe : horreur et peur chez les super héros

Marvel convertit ses héros les plus identifiés en figures d’horreur. L’éditeur américain lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne distincte consacrée à des versions cauchemardesques de ses personnages. L’annonce originelle a été publiée par Marvel ce 11 mai 2026 qui présente cette initiative comme une nouvelle déclinaison horrifique de l’univers Marvel.

Des icônes déplacées vers la peur

La première vague reposera sur trois titres : Midnight X-Men, Midnight Fantastic Four et Midnight Spider-Man. Marvel annonce un ensemble de récits reliés par une mythologie commune, mais séparés de sa ligne principale. L’objectif éditorial consiste à reprendre des figures immédiatement reconnaissables, puis à les déplacer vers des transformations physiques, des conflits surnaturels et des origines contaminées par l’épouvante.

La logique de départ tient à trois inversions. Les X-Men, habituellement associés au combat pour l’acceptation, deviennent des êtres assoiffés de sang. Les Quatre Fantastiques n’ouvrent plus des territoires inconnus pour protéger le monde : ils libèrent une menace. Spider-Man ne découvre plus seulement la responsabilité qui accompagne ses pouvoirs : il affronte une mutation monstrueuse. Marvel transforme ainsi des ressorts fondateurs en promesses de genre.

C.B. Cebulski, rédacteur en chef de Marvel, rattache cette ligne à l’histoire des univers parallèles de l’éditeur, du New Universe aux deux univers Ultimate. Il affirme que Marvel possède une longue tradition de mondes nouveaux, reconnaissables sans être répétitifs. Pour Midnight, il dit avoir confié aux auteurs « les recoins les plus sombres de leur imagination », afin de produire des versions parmi les plus effrayantes de ses personnages.

Hickman en tête d’affiche

Midnight X-Men ouvrira la ligne le 5 août 2026. Le titre sera écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Matteo Della Fonte et doté d’une couverture de Dike Ruan. Le récit prendra place dans un New York traversé par les vampires et les empires mutants. Une paix fragile entre espèces et factions menacera de céder, tandis que les non-transformés se trouveront pris dans une guerre annoncée.

Le retour de Hickman aux X-Men fournit au lancement son argument éditorial le plus fort. L’auteur présente le projet comme celui qui l’enthousiasme le plus depuis des années. Il y voit une mythologie ouverte, capable de mêler idées anciennes et nouvelles dans un ensemble à la fois familier et original. Marvel utilise donc un nom déjà lié à la refonte moderne des mutants pour installer ce nouvel espace narratif.

Midnight Fantastic Four suivra en septembre 2026. Benjamin Percy en assurera le scénario, avec Kev Walker au dessin. Le récit partira d’un scientifique obsédé par les secrets de l’univers, dont les recherches laisseront quatre personnes transformées de manière étrange et terrifiante. La famille fondatrice de Marvel ne naîtra plus d’un imaginaire d’exploration héroïque, mais d’un basculement vers l’horreur cosmique.

Le choc passe aussi par l’objet

Midnight Spider-Man arrivera en octobre 2026, sur un scénario de Phillip Kennedy Johnson et des dessins de Scie Tronc, présenté par Marvel comme faisant ici ses débuts chez l’éditeur. Peter Parker y sera transformé par Oscorp en hybride arachnéen, dans le cadre de recherches sur la vie éternelle. Lorsque l’entreprise exploitera cette mutation pour créer d’autres hybrides humains-animaux, le personnage acceptera sa nouvelle forme pour l’arrêter.

Marvel accompagne cette ligne d’un dispositif matériel destiné aux librairies spécialisées. Les couvertures principales seront partiellement masquées, le dessin complet ne se révélant qu’à l’ouverture du fascicule. ICv2 retient aussi cet argument de mise en marché, qui transforme la couverture en mécanisme de découverte et renforce la dimension collectionnable de la première vague.

Aucun calendrier francophone n’est indiqué dans les sources consultées au 12 mai 2026. L’information vérifiée concerne uniquement la publication américaine des trois premiers titres, entre août et octobre 2026. Midnight Universe s’inscrit donc, pour l’instant, comme une opération éditoriale américaine : trois séries, un même registre horrifique et un usage intensif du patrimoine Marvel pour tester un territoire plus sombre.

DOSSIER - Comics et super héros : Marvel, pilier historique de l'édition

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com