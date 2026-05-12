Fnac Darty entre en OPA : l'industrie du livre change d’échelle

L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
Le 12/05/2026 à 10:54 par Clément Solym
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12/05/2026 à 10:54
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L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty entre dans sa phase décisive. Ouverte le 12 mai, elle porte sur les actions et les OCEANE du distributeur culturel et technique, avec un prix de 36 € par action, dividende 2026 attaché, et de 81,12 € par OCEANE. Après détachement du dividende, le prix par action s’établit à 35 €, selon la note d’information d’EP FR HoldCo visée par l’AMF.
Dans le communiqué diffusé par Fnac Darty le 11 mai, le groupe confirme trois étapes réglementaires : contrôle des investissements directs étrangers en France le 26 mars, contrôle des subventions étrangères par la Commission européenne le 4 mai, puis déclaration de conformité de l’AMF le 7 mai. Le régulateur a apposé le visa 26-128 sur la note d’information d’EP FR HoldCo et le visa 26-129 sur la note en réponse de Fnac Darty.
L’offre vise un maximum de 20.642.133 actions en circulation, nombre porté à 21.728.044 en cas d’émission d’actions nouvelles pendant la période de l’opération. Elle concerne aussi 564.098 OCEANE. EP FR HoldCo détient, par assimilation et via Vesa Equity Investment, 8.446.050 actions, soit 28,45 % du capital et des droits de vote de Fnac Darty à la date retenue dans les documents d’offre.
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La clôture reste suspendue au calendrier européen. Fnac Darty précise que la date interviendra après réception par l’AMF des justificatifs liés à l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. Sous cette réserve, la fin de la période initiale se situe au second semestre 2026. En cas de succès, une réouverture de l’offre durera au moins dix jours de négociation.
Le conseil d’administration de Fnac Darty soutient l’opération. Dans la documentation officielle, il indique avoir rendu un avis favorable sur recommandation du comité ad hoc. Le cabinet Ledouble, expert indépendant, juge les conditions financières équitables pour les actionnaires et les porteurs d’OCEANE. L’initiateur ne prévoit ni retrait obligatoire ni radiation des actions et des OCEANE de la cote, même si les conditions légales se trouvent réunies.
Pour l’édition, le dossier excède le seul mouvement boursier. Le document d’enregistrement universel 2025 de Fnac Darty attribue aux produits éditoriaux 1,373 milliard € de chiffre d’affaires, soit 13,3 % du total du groupe. Il présente aussi la Fnac comme premier libraire de France et mentionne près de 50 millions de livres vendus en 2025 sur l’ensemble des rayons de librairie.
ActuaLitté avait souligné dès février que la présence de Daniel Křetínský dans Editis plaçait l’opération à l’intersection de la distribution, de l’édition et du droit de la concurrence. Le nouveau jalon réglementaire confirme que cette lecture industrielle prime sur le seul récit financier.
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Cette donnée change la portée industrielle de l’offre. Daniel Křetínský contrôle déjà Editis via International Media Invest, après la cession finalisée par Vivendi en novembre 2023. La prise de contrôle majoritaire de Fnac Darty rapprocherait donc, sous un même centre d’influence, un grand groupe d’édition et un canal de vente décisif pour la prescription, les mises en avant et l’accès aux données commerciales.
Le conseil d’administration de Fnac Darty a accueilli favorablement l’offre à l’unanimité, après mise en place d’un comité ad hoc et désignation du cabinet Ledouble comme expert indépendant. Dans le communiqué du 11 mai, le groupe précise que cet expert juge les conditions financières équitables pour les actionnaires et les porteurs d’OCEANE.
EP Group ne prévoit ni retrait obligatoire ni radiation de la cote à l’issue de l’opération, même si les conditions nécessaires se trouvent réunies. Le point décisif réside désormais dans le franchissement de la majorité et dans l’autorisation européenne encore attendue au titre des concentrations. Pour les éditeurs, libraires et fournisseurs culturels, l’ouverture de l’offre marque l’entrée dans la séquence où le contrôle du premier libraire français se décide par le marché.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
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Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
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