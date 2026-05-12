Un amour sans retour, une lettre brûlante : La Fille du Sud de Barbara Monroe

Revenue dans son village provençal, la narratrice tient un vieux bar, lutte contre les dettes, les rêves et l’oubli. Entre lyrisme, mémoire et attente, le roman interroge ce qui, d’une passion, survit quand l’absente gouverne encore chaque geste, et quand écrire devient moins un adieu qu’une façon de demeurer vivante.
Le 12/05/2026 à 10:52 par Nicolas Gary
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12/05/2026 à 10:52
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Dans La Fille du Sud, Barbara Monrose fait d’une lettre d’Anne à Gabriella le lieu d’un amour resté sans réponse et compose un roman de l’après-coup, traversé par une question ravageuse: que reste-t-il d’un amour quand l’autre a quitté la scène, mais non la langue, ni la nuit, ni les gestes ? Anne écrit à Gabriella depuis un village provençal où elle tient
Au pied de l’échelle, vieux bar racheté après son retour de Paris. Le livre avance comme une longue lettre à l’absente. Tout y procède d’un manque ; ce manque travaille, conserve, ranime une présence plus tenace que la présence même. Dès les premières pages, la passion impose son évidence: « Se quitter n’est plus une option. »
La force du roman tient à cette manière de refuser la petite chronique sentimentale. Anne ne raconte pas seulement une liaison entre deux étudiantes ; elle reconstitue l’événement intérieur par lequel une existence se trouve reclassée. Gabriella devient orientation, mesure, centre de gravité. La rencontre universitaire, les cafés séchés, les livres échangés, les regards dans l’amphithéâtre composent une genèse dont la prose épouse l’emportement.
L’écriture cherche l’intensité sans toujours craindre l’hyperbole: le premier amour ignore la proportion. « Désormais, tout fait sens, et ce sens, c’est Gabriella, ma finalité, ma force. » L’aveu dit l’abandon du monde ordonné au profit d’un seul nom.
Mais La Fille du Sud ne s’installe pas dans la célébration. Le désir initial, charnel, incandescent, entre en tension avec une autre matière: le rêve. Anne dort mal, rêve trop, refuse les hypnotiques 2025 — PLO.2 qui promettent des nuits sans réveil difficile ni absence de mémoire.
Dans cette société à peine déplacée, où TikTok diffuse ses sentences et où la chimie prétend discipliner le sommeil, le songe demeure une insurrection intime. « J’ai encore rêvé de toi. » Ce refrain, placé après un paysage désertique où Gabriella apparaît puis disparaît, donne au livre sa basse continue: aimer, ici, signifie revenir à ce qui échappe.
Le retour au village ne répare rien, mais il offre un décor exact à l’entêtement d’Anne. Au pied de l’échelle concentre la mémoire du père, les grenadines de l’enfance, les habitués, les voix, la poussière, le tabac froid, les factures. Barbara Monrose fait tenir ensemble le lyrisme amoureux et une sociologie des lieux ordinaires.
Anne observe retraités, jeunes, touristes, buveurs, isolés ; elle appartient au comptoir autant qu’elle s’en protège. « J’ai repris le fonds de commerce en ce début d’année, à l’époque où je cherchais un nouveau sens à ma vie. » Le commerce devient une métaphore limpide: faire vivre un bar, c’est différer sa disparition.
L’arrivée de Salomé introduit une respiration salutaire. Cette femme aux cheveux blancs, avec ses rites, ses bancs, ses souvenirs de camion-pizza et de Lucien, déplace le roman vers une fantaisie concrète. Elle arrache Anne à la fascination du passé, l’aide à relancer le lieu, imagine une fête, renomme Au pied de l’échelle en Renouveau.
Le livre gagne alors une seconde énergie: l’écriture de la lettre et la survie du bar suivent la même trajectoire. Les huissiers accordent six mois ; la phrase claque comme un compte à rebours: « Les huissiers me donnent six mois pour faire vivre mon bar. » Cette menace donne au deuil amoureux une dimension matérielle qui resserre le texte.
Le plus juste tient à cette lucidité tardive. Anne sait qu’elle écrit pour Gabriella, mais le lecteur comprend qu’elle écrit surtout contre l’effondrement de sa mémoire. Le récit fouille les objets, les livres, une aquarelle, un dictionnaire des symboles, le phœnix, les dimanches, les marchés, les cafés. Il cherche dans chaque détail une preuve de durée.
La prose devient parfois torrentielle, saturée d’images, d’astres, de mer, de feu, de neige ; elle gagne lorsqu’elle accepte la coupe, la chute nette, l’aveu direct. Ainsi, après l’attente de Gabriella lors de la fête du Renouveau, la vérité frappe sans détour: « Je posterai ta lettre, elle sera sans retour. » Toute l’illusion romanesque se brise dans cette sobriété.
La Fille du Sud avance comme un roman d’amour, mais son enjeu profond relève de l’adresse. À qui parle-t-on quand l’autre ne répond plus ? Que sauve une lettre sans retour ? Le texte ne tranche pas ; il laisse Anne dans cet entre-deux où la fiction console autant qu’elle enferme.
La dernière inflexion refuse l’apaisement facile. Le livre tient sa singularité dans ce refus: l’amour n’y devient ni leçon ni guérison, mais une fidélité à ce qui brûla vraiment. On y lit le portrait d’une femme qui transforme l’abandon en territoire, le village en chambre d’écho, le bar en théâtre, et le rêve en seule patrie habitable.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 13/05/2026
192 pages
Robert Laffont
19,00 €
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Tsunojima, au large des côtes japonaises. Un an après le quadruple meurtre qui a ensanglanté l’île, c’est l’endroit parfait pour la retraite annuelle des membres du Club des amateurs de roman policier. Ils vont pouvoir se concentrer sur la rédaction du prochain numéro de leur revue et, qui sait, résoudre le mystère de ce crime à huis clos, dont l’auteur reste encore inconnu. C’est néanmoins le programme qu’ils se sont fixés… Traduit du japonais par Patrick Honnoré.
05/05/2026, 08:00
Publié à titre posthume, Lettre d’amour écrite dans un immeuble en feu (trad. Sabine Huynh) rassemble les derniers poèmes d’Anne Sexton et déploie toute la maturité de son art. Traversé par les thématiques de la maternité, de la maladie, du désir et de la foi, ce recueil entremêle images domestiques et métaphores violentes dans une confrontation directe avec la mort. La parole poétique devient alors un acte de résistance, voire de survie.
04/05/2026, 11:03
Avec Café Engel – Une fête mémorable, Anne Jacobs signe un sixième tome publié chez HarperCollins, disponible le 6 mai en librairie, qui plonge le lecteur dans l’année 1968 à Wiesbaden et suit une famille confrontée à des bouleversements personnels et historiques, sur fond d’anniversaire symbolique pour leur établissement. Traduit de l’allemand par Corinna Gepner.
04/05/2026, 08:10
La librairie des rêves les plus fous, premier roman de Gracie Page, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Maud Desurvire et publié chez Robert Laffont le 4 juin, suit le parcours d’Anna, une jeune femme qui, après une série de déceptions, trouve un nouveau souffle dans une librairie en bord de mer où réalité et imagination finissent par se rejoindre.
04/05/2026, 07:39
Forêts russes, spectre d’une guerre mondiale, violence byzantine, intrigues politiques et économie du sexe : la Booksletter de la semaine rassemble cinq lectures qui auscultent les rapports de force, les récits nationaux et les zones d’ombre de l’histoire.
02/05/2026, 08:16
Un sort enviable, d’Eric Halphen, paraît aux Éditions Rivages dans la collection Rivages/Noir le 6 mai 2026 et explore, à travers la trajectoire d’un homme en apparence comblé, les mécanismes intimes qui font basculer une existence vers la rupture et la violence.
02/05/2026, 06:58
Avec Une table pour deux, Amor Towles, publié aux éditions Flammarion et traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Cunnington, propose un recueil de six nouvelles où New York devient le décor de rencontres furtives et décisives, révélant à travers des dialogues ciselés les failles, les ambitions et les illusions de personnages saisis à l’heure d’un face-à-face.
01/05/2026, 07:50
Claire Lombardo publie Comme au premier jour, traduit de l’anglais (États-Unis) par Laetitia Devaux et paraissant aux Éditions Rivages le 3 juin 2026, un roman qui suit une femme confrontée au départ de ses enfants et à la remise en question de son existence, entre souvenirs, regrets et tentatives de redéfinition de soi.
01/05/2026, 06:21
La glorieuse Révolution française : ses dates cardinales, ses journées de feu, ses tribunes, ses vainqueurs provisoires, ses martyrs, ses statues, ses fantômes. 1789, la Bastille, la fuite à Varennes, la chute du roi, la Terreur, Thermidor, Bonaparte. Ses textes même : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, La Marseillaise, les discours de Robespierre surtout, les quelques pages de Rousseau devenues prophétiques. Olivier Ritz, de son côté, ne demande pas seulement ce que la Révolution a fait à la politique, mais ce qu’elle a fait à la littérature - et, plus encore, ce que la littérature a fait à la Révolution.
30/04/2026, 18:22
Tout le monde a des complexes. Au moins un qui traîne, là, et qu’on aimerait ignorer. Un nez trop large, un ventre un peu rond, des grands pieds, une peau sèche, des boutons d’acné à foison… Et tout le monde rêverait de les faire disparaître en un claquement de doigts, non ? Alors, si on vous donnait l’occasion de vous rendre dans une clinique miraculeuse pour effacer les complexes qui vous dérangent, diriez-vous oui sans hésiter ?
30/04/2026, 17:47
Squeezie - À l'école d'Internet, signé par Françoise Ancey et publié chez Hugo Publishing, paraîtra le 6 mai 2026 : ce livre retrace le parcours de Lucas, adolescent passionné de jeux vidéo devenu l’une des figures majeures de la création de contenus en ligne.
30/04/2026, 08:44
Top ArticlesEspagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
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