Un amour sans retour, une lettre brûlante : La Fille du Sud de Barbara Monroe

Dans La Fille du Sud, Barbara Monrose fait d’une lettre d’Anne à Gabriella le lieu d’un amour resté sans réponse et compose un roman de l’après-coup, traversé par une question ravageuse: que reste-t-il d’un amour quand l’autre a quitté la scène, mais non la langue, ni la nuit, ni les gestes ? Anne écrit à Gabriella depuis un village provençal où elle tient

Au pied de l’échelle, vieux bar racheté après son retour de Paris. Le livre avance comme une longue lettre à l’absente. Tout y procède d’un manque ; ce manque travaille, conserve, ranime une présence plus tenace que la présence même. Dès les premières pages, la passion impose son évidence: « Se quitter n’est plus une option. »

L’amour, cette preuve qui déborde

La force du roman tient à cette manière de refuser la petite chronique sentimentale. Anne ne raconte pas seulement une liaison entre deux étudiantes ; elle reconstitue l’événement intérieur par lequel une existence se trouve reclassée. Gabriella devient orientation, mesure, centre de gravité. La rencontre universitaire, les cafés séchés, les livres échangés, les regards dans l’amphithéâtre composent une genèse dont la prose épouse l’emportement.

L’écriture cherche l’intensité sans toujours craindre l’hyperbole: le premier amour ignore la proportion. « Désormais, tout fait sens, et ce sens, c’est Gabriella, ma finalité, ma force. » L’aveu dit l’abandon du monde ordonné au profit d’un seul nom.

Mais La Fille du Sud ne s’installe pas dans la célébration. Le désir initial, charnel, incandescent, entre en tension avec une autre matière: le rêve. Anne dort mal, rêve trop, refuse les hypnotiques 2025 — PLO.2 qui promettent des nuits sans réveil difficile ni absence de mémoire.

Dans cette société à peine déplacée, où TikTok diffuse ses sentences et où la chimie prétend discipliner le sommeil, le songe demeure une insurrection intime. « J’ai encore rêvé de toi. » Ce refrain, placé après un paysage désertique où Gabriella apparaît puis disparaît, donne au livre sa basse continue: aimer, ici, signifie revenir à ce qui échappe.

Un vieux bar contre l’effacement

Le retour au village ne répare rien, mais il offre un décor exact à l’entêtement d’Anne. Au pied de l’échelle concentre la mémoire du père, les grenadines de l’enfance, les habitués, les voix, la poussière, le tabac froid, les factures. Barbara Monrose fait tenir ensemble le lyrisme amoureux et une sociologie des lieux ordinaires.

Anne observe retraités, jeunes, touristes, buveurs, isolés ; elle appartient au comptoir autant qu’elle s’en protège. « J’ai repris le fonds de commerce en ce début d’année, à l’époque où je cherchais un nouveau sens à ma vie. » Le commerce devient une métaphore limpide: faire vivre un bar, c’est différer sa disparition.

L’arrivée de Salomé introduit une respiration salutaire. Cette femme aux cheveux blancs, avec ses rites, ses bancs, ses souvenirs de camion-pizza et de Lucien, déplace le roman vers une fantaisie concrète. Elle arrache Anne à la fascination du passé, l’aide à relancer le lieu, imagine une fête, renomme Au pied de l’échelle en Renouveau.

Le livre gagne alors une seconde énergie: l’écriture de la lettre et la survie du bar suivent la même trajectoire. Les huissiers accordent six mois ; la phrase claque comme un compte à rebours: « Les huissiers me donnent six mois pour faire vivre mon bar. » Cette menace donne au deuil amoureux une dimension matérielle qui resserre le texte.

La lettre, ou l’art de rester seule

Le plus juste tient à cette lucidité tardive. Anne sait qu’elle écrit pour Gabriella, mais le lecteur comprend qu’elle écrit surtout contre l’effondrement de sa mémoire. Le récit fouille les objets, les livres, une aquarelle, un dictionnaire des symboles, le phœnix, les dimanches, les marchés, les cafés. Il cherche dans chaque détail une preuve de durée.

La prose devient parfois torrentielle, saturée d’images, d’astres, de mer, de feu, de neige ; elle gagne lorsqu’elle accepte la coupe, la chute nette, l’aveu direct. Ainsi, après l’attente de Gabriella lors de la fête du Renouveau, la vérité frappe sans détour: « Je posterai ta lettre, elle sera sans retour. » Toute l’illusion romanesque se brise dans cette sobriété.

La Fille du Sud avance comme un roman d’amour, mais son enjeu profond relève de l’adresse. À qui parle-t-on quand l’autre ne répond plus ? Que sauve une lettre sans retour ? Le texte ne tranche pas ; il laisse Anne dans cet entre-deux où la fiction console autant qu’elle enferme.

La dernière inflexion refuse l’apaisement facile. Le livre tient sa singularité dans ce refus: l’amour n’y devient ni leçon ni guérison, mais une fidélité à ce qui brûla vraiment. On y lit le portrait d’une femme qui transforme l’abandon en territoire, le village en chambre d’écho, le bar en théâtre, et le rêve en seule patrie habitable.

Par Nicolas Gary

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