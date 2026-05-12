Marilyn, Judy, Dorléac : quand les étoiles quittent l’écran

Immortelles, de Philippe Durant, avance avec un paradoxe fertile : raconter des fins sans réduire des vies à leur dernier souffle. Le livre s’ouvre sur une promesse de pudeur : « Ce livre raconte ces instants. Non pour se complaire dans la tragédie, mais pour comprendre ce que ces départs disent de leur époque, de la célébrité, mais aussi, pour certaines d’entre elles, de la solitude. »

L’auteur suit des actrices devenues images publiques, puis les ramène vers des chambres, des routes, des lits, des téléphones. La mort agit comme révélateur : elle oblige à regarder ce que la gloire recouvrait.

La construction emprunte au montage cinématographique : une date, un lieu, un seuil, puis le fil repris avant l’instant final. Marilyn Monroe arrive avec la Fox, les retards, le corps surveillé et l’obstination à rester une star. La citation donne sa clé : « Mais on n’est jamais vraiment arrivé, il faut toujours recommencer. » Ou comment les actrices redescendent des étoiles : aucune consécration ne protège durablement celles que le public croit installées dans l’éternité.

Le plaisir réside dans cette manière de substituer aux statues des mécaniques humaines. Françoise Dorléac garde sa vitesse et sa joie nerveuse ; Judy Garland porte les traces d’une exploitation ancienne ; Greta Garbo se tient dans le retrait ; Mireille Darc conserve son mélange de fragilité et de liberté. Durant ne cherche pas l’effet encyclopédique. Il écrit par foyers successifs, en laissant chaque destinée imposer son rythme.

Des chambres plutôt que des autels

Un téléphone décroché, une route humide, un appel matinal, un chien, une guest house, une salle de bains : ces objets ordinaires fissurent l’iconographie. À propos de Marilyn, la phrase tombe comme un clap de fin : « Cette soirée et cette nuit resteront à jamais enfermées dans un nimbe de mystère… » L’ellipse dit davantage qu’une hypothèse. Elle maintient la tension et rappelle que certaines morts demeurent des archives impossibles.

Cette retenue n’empêche pas une imagerie insistante. Les étoiles, la lumière, le silence, l’éternité reviennent avec une fréquence sensible. Le lyrisme donne une unité, mais appuie aussi sur le motif funèbre. Pourtant, les chapitres échappent au simple tombeau grâce à leur sens du mouvement. Chez Françoise Dorléac, une phrase ouvre un horizon de jeunesse et de métier : « Le cinéma est une tour sans fin ; on peut toujours gravir des marches, car on ne connaît pas le haut. » La tragédie frappe d’autant plus fort que le texte laisse d’abord vivre l’élan.

Le prix d’être regardée

Le point de vue privilégie moins la mort que l’usure produite par l’exposition. Judy Garland l’incarne avec une brutalité particulière. L’industrie, les médicaments, les régimes, le rythme des studios composent un engrenage où l’enfance devient performance. La formule de l’actrice résume une solitude professionnelle : « Hollywood est un endroit étrange : quand vous êtes malade, tout le monde croit que vous êtes contagieuse. » Ici, la chronique rejoint une critique du système qui fabrique les idoles avant de rejeter leurs failles.

Dans ces pages, les hommes, les studios, les agents, les médecins, les familles n’expliquent jamais tout, mais ils forment autour des actrices un cercle de pressions. Le livre montre des femmes entourées et seules, désirées et peu entendues, célébrées et constamment sommées de se justifier. Annie Girardot parle depuis un autre versant, celui de la parole directe : « Je suis une femme libre. » La simplicité de l’aveu éclaire ce que l’ouvrage observe sans théorie pesante : l’immortalité publique coûte d’abord à des corps vivants.

Une élégie tenue par ses faits

La réussite d’Immortelles tient à son refus du sensationnalisme frontal. Le dispositif répété — une date, un lieu, une existence reprise au bord du dernier jour — n’enferme jamais l’ensemble dans une mécanique nécrologique.

Il lui donne une cadence de recueil : chaque chapitre constitue une veillée, avec ses preuves, ses souvenirs, ses zones d’ombre. Le texte sait que le lecteur connaît souvent la fin ; il déplace l’intérêt vers la façon dont la vie résiste encore avant de s’effacer.

Reste une légère limite : l’émotion, parfois, précède l’analyse et colore trop vite certaines scènes. Mais cette inclination correspond aussi au projet. « Au-delà de tout cela plane cette lancinante question : comment meurt-on quand on a été immortelle ? » La réponse ne tient pas dans une révélation. Elle naît d’une succession de portraits où la célébrité cesse d’être un destin enviable pour devenir une épreuve de durée.

Immortelles ne console pas vraiment. Il rend ces femmes à une vulnérabilité que leurs images avaient presque confisquée.

Par Lucy L.

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