Anthropodermia, ou le thriller des livres en peau humaine

Frédérique Molay installe d’emblée son récit dans une matière romanesque qui colle aux doigts. Le livre s’ouvre sur un Paris de 1475 saturé d’ordures, de sang animal et de détresse humaine : « Des relents pestilentiels imprégnaient le torchis et le bois de la baraque. »

Cette première scène, centrée sur Agnès, jeune mère poussée vers le Val d’Amour par la faim et la maladie, fixe la loi du roman : les corps des pauvres alimentent les fantasmes des puissants. Le décor médiéval sert de fosse originelle, là où l’exploitation sexuelle, la médecine clandestine et le commerce du livre se nouent.

Le cuir, la couronne et la fange

Le chapitre ancien avance avec une précision sensorielle presque agressive. Odeurs, textures, liquides, peaux, tissus : tout ramène à la surface du corps. Le docteur Chauliac, anatomiste tenu par ses compromissions, reçoit le cadavre d’Agnès et comprend que l’affaire dépasse le fait divers. La commande vient de haut, transite par Madame Nicole, puis par Gauthier.

La révélation tient en une phrase glaciale : « La peau servira à couvrir un livre pour la cause du royaume de France. » Ce déplacement du cadavre vers l’objet donne au roman sa puissance noire. Le livre, promesse de mémoire, devient instrument de prédation.

Molay ne laisse pourtant pas son intrigue dans le seul passé. À Istanbul, aujourd’hui, Harper prépare son départ pour les États-Unis afin d’échapper à Ozan Yaman, vedette télévisuelle, prédateur et client d’un commerce de reliques humaines. « Sa décision était prise, mûrement réfléchie : Harper devait quitter ce pays, rentrer aux États-Unis pour ne plus jamais remettre un pied sur ce sol. »

Tout annonce une fuite, mais le roman transforme aussitôt cette possibilité en piège. Entre Agnès et Harper, cinq siècles s’écoulent, mais la même logique se répète : un corps féminin devient possession, puis trophée.

Un enquêteur qui voyait le crime autrement

La troisième entrée déplace encore la focale. À Paris, Samuel Riss franchit les portes du 36 pour retrouver la commissaire Katell Kervadec. Hanté par la mort de Laurine Arrio, il apporte à la brigade criminelle une certitude fragile : ce suicide n’en est pas un. Samuel perçoit le monde par associations sensorielles, visions d’oiseaux, couleurs, odeurs. Le texte l’énonce clairement : « La synesthésie n’est pas une association de sensations, c’est bien plus que cela, c’est une synthèse perceptive. » L’enquête gagne ainsi une voie oblique, moins déductive qu’intuitive.

Katell, Claire Lausseur et Maxime Leroy ramènent Samuel au terrain et aux procédures. Lui capte les dissonances qui échappent au regard fonctionnel. Le roman trouve là son équilibre : la Crim’ apporte sa méthode, Samuel son trouble. Sa douleur liée à Laurine évite au personnage de flotter au-dessus de l’action. Le deuil et la culpabilité relancent chaque scène, tandis que la relation avec Katell ajoute une tension ancienne.

Quand le livre devient trophée

La grande idée d’Anthropodermia tient à cette collision entre bibliophilie, pouvoir et pulsion de mort. Les ouvrages en peau humaine ne figurent pas seulement l’horreur : ils matérialisent un désir de domination sociale. Collectionner, relier, transmettre, classer ; autant de gestes nobles que le roman retourne contre eux-mêmes.

Gauthier incarne cette perversion avec une élégance d’artisan et une froideur de prestataire. Son entreprise donne aux crimes une façade de luxe, presque de patrimoine. Le résultat dérange parce qu’il touche au cœur symbolique du livre : conserver une trace, oui, mais de quoi, et à quel prix ?

Nice en 1857, Paris en décembre 1940, Deauville neuf mois plus tôt, Moscou, Istanbul : Molay multiplie les lieux sans perdre le fil principal. Chaque époque ajoute une strate à l’économie de la violence. Le roman assume le spectaculaire, avec une obsession unique : la manière dont les puissants transforment les êtres en signes. Une formule résume cette alliance du sacré, du politique et du monstrueux : « Ils se préparaient à l’indicible… Au nom du diable, et du roi. »

Un polar de la peau et de la mémoire

La réussite du texte tient à son refus de choisir entre efficacité policière et cauchemar moral. L’écriture, dense, descriptive, parfois volontairement brutale, préfère la saturation à l’ellipse. Cette dureté répond au sujet. Anthropodermia ne cherche pas seulement le frisson.

Il interroge la part de barbarie que les civilisations recouvrent de beaux mots : art, collection, diplomatie, tradition, secret d’État. En reliant l’enquête contemporaine à une généalogie de crimes, Frédérique Molay signe un thriller de la transmission souillée, où l’objet-livre cesse d’être refuge et devient pièce à conviction.

Par Nicolas Gary

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