Claire Lombardo : un supermarché suffit à réveiller une vie

Claire Lombardo ouvre Comme au premier jour sur une infime sortie de route. Julia, épouse de Mark, mère de Ben et d’Alma, change de supermarché pour acheter de la chair de crabe avant l’anniversaire de son mari. Rien, ou presque : « C’est à peine un écart, un acte banal : se rendre dans un autre magasin parce qu’il lui faut de la chair de crabe. » Dans ce presque, le roman installe sa tension.

Le hasard se cache dans un rayon, sous le visage vieilli d’Helen Russo, ancienne amie surgie après dix-huit ans de silence. Avec elle revient une faute ancienne, moins comme scandale que comme sédiment : Julia n’entre pas dans le drame, elle y retombe.

Le crabe, le chou et la catastrophe

La force du livre tient à cette disproportion entre la banalité du décor et l’onde de choc intime qu’il déclenche. « Julia n’est pas particulièrement hantée par son passé. Il n’y a guère qu’une poignée de personnes qu’elle souhaite ne plus jamais croiser, et Helen Russo en fait partie. » La méthode de Claire Lombardo tient à cela : ironie sèche, précision psychologique, quotidien contaminé par l’effroi.

Le récit avance par reflux. Au présent, Julia prépare les soixante ans de Mark, affronte Alma, reçoit les décisions de Ben. Au passé, la jeune mère épuisée, isolée dans une banlieue suffocante, rencontre Helen au Jardin botanique. Le roman ne juxtapose pas deux âges ; il les fait résonner. Rien ne disparaît, tout change de pièce, de voix, de symptôme.

Une famille tenue par ses fissures

Chez Lombardo, la famille n’a rien du refuge sentimental. Elle tient parce qu’elle expose sans relâche ses frottements. Mark possède une bonté méthodique ; Ben garde la trace d’un enfant hypersensible ; Alma, superbe et hérissée, transforme la vie domestique en tribunal permanent. « La dynamique du pouvoir dans leur foyer s’apparente à une très longue prise d’otage. » L’excès comique donne sa justesse à la scène : la maternité y devient une politique du détail, de scrupules absurdes, de tendresse mal distribuée.

Le portrait de Julia demeure le centre incandescent du roman. Sa lucidité n’apaise rien : elle repère ses ridicules, mesure ses torts, observe ses lâchetés, mais cette intelligence ne lui accorde aucun salut simple. Le texte saisit la maternité au point où l’amour et l’exaspération se confondent. « La solitude de la maternité et l’ennui mortel du quotidien. » Cette phrase, isolée comme un verdict, donne au livre sa basse continue : derrière l’enfant adoré, l’époux aimé, la maison correcte, demeure une faim d’existence propre, coupable dès qu’elle prend forme.

Helen, ou l’autre nom du vertige

Helen Russo surgit comme une possibilité dangereuse : non une solution, plutôt une ouverture. Plus âgée, libre, brillante, elle la déplace hors de son rôle. Leur lien trouble moins par ce qu’il promet que par ce qu’il révèle : Julia n’était pas seulement fatiguée, elle cherchait une scène où exister autrement. Le roman ne moralise pas cette attraction. Il en suit les ambiguïtés, les exaltations et les retombées, en maintenant l’inconfort au centre.

Ce dispositif évite le roman de crise conjugale à verdict rapide. Mark n’est pas un obstacle commode, Helen n’est pas un mirage pur, Julia n’est ni victime ni coupable univoque. Autour d’elle, chaque personnage réclame sa part de complexité, jusqu’à Anita, la mère, dont la présence ravive un autre foyer de blessures. La filiation transmet moins des leçons que des réflexes de défense ; chacun hérite d’une manière d’aimer et d’esquiver.

L’ironie comme nerf sensible

L’écriture conserve une nervosité remarquable. Les phrases glissent de la notation comique au vertige moral, du détail ménager à l’aveu intérieur. L’on rit d’un podomètre, d’un chou d’anniversaire ou d’une ado végane, puis la même page révèle une détresse ancienne. Cette mobilité fonde l’expérience de lecture : la profondeur ne vient pas d’une gravité affichée, mais d’un sens très sûr du contretemps.

À mesure que le texte élargit son cercle, les scènes de repas, de réunion familiale, de bibliothèque ou d’aéroport dessinent une cartographie de l’attachement : aimer signifie souvent mal comprendre, mal répondre, arriver trop tard, puis rester quand même.

Julia le dit à Alma dans une consolation qui vaut aussi pour elle-même : « En général, tout s’arrange, Ollie. Rien n’a autant d’importance qu’on le croit. » Le roman sait pourtant que cette sagesse n’efface rien. Comme au premier jour préfère les scènes habitées aux grandes thèses.

« Leur vie n’avait pas été que calamiteuse. Statistiquement, ça n’aurait pas été possible. » Toute sa beauté tient dans cette manière de regarder les dégâts sans nier la grâce, et de faire d’un détour au supermarché le retour discret de ce qui n’a jamais cessé d’agir.

En librairies ce 3 juin.

Par Nicolas Gary

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