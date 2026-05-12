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Le pire ne naît pas du chaos, mais de l’organisation

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.

Le 12/05/2026 à 09:47 par Auteur invité

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Publié le :

12/05/2026 à 09:47

Auteur invité

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Il existe pourtant des violences plus profondes. Parce que mieux organisées, plus silencieuses. Elles traversent les institutions, les années. Elles sont de celles qu’on efface. Le génocide des enfants autochtones au Quebec en fait partie. D’un côté, des enfants, arrachés à leur famille, brisés, disparus des registres. De l’autre, un système.

Des adultes qui savent, d’autres qui ferment les yeux. Autour, une mécanique qui continue à broyer des âmes, au nom de la civilisation. Ce n’est pas un fantasme d’autrice. C’est une réalité documentée, et une histoire que l’on préfère tenir à distance. Moi, non.

En janvier 2025, j’ai effectué un périple de 666 kilomètres au nord de Montréal, pour me recueillir sur les ruines du pensionnat indien de Saint-Marc-de Figuery. Mon livre leur est dédié. À mes lecteurs, je livre la question qui m’a nourrie : jusqu’où un système peut-il aller, quand il décide que certaines vies valent moins que d’autres ?

Priya, ma commissaire de police réunionnaise ne négocie pas avec ça. Elle porte dans sa chair les blessures de la colonisation ; elle avance dans un monde où la frontière entre protection et destruction s’est effondrée. Où ceux qui devraient protéger deviennent parfois les instruments du pire. Elle ne sauve pas le monde. Elle tient. Elle cherche. Elle refuse de détourner les yeux.

Dans une démocratie digitale en perdition, elle affronte une France qui ne pense plus. Elle réagit. Elle crie. Alors, la colère devient une matière, une énergie et une ressource et le cri change de camp. Lorsqu’il n’est plus du côté de ceux qui souffrent, il devient l’arme de ceux qui contrôlent.

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous apaiser. Il va vous déranger, réveiller vos silences. Derrière chacun de nos oublis dort une décision. Le pire ne naît pas du chaos, il naît de l’organisation. Du pouvoir. Le vôtre. Le mien. De notre capacité collective à ne pas regarder. Je vous confie mon thriller. Il existe parce que quelqu’un, quelque part, n’a plus le choix de se taire.

Vous. 

Marie Capron

Marie Capron a exercé de nombreux métiers : charcutière, étudiante en hypokhâgne, professeure certifiée de français dans le Nord, pigiste à Mayotte, professeure de français et de philosophie en Australie, puis chroniqueuse culturelle à La Réunion. Elle a signé son premier polar avec Priya, la fille du boucher, publié aux Éditions Viviane Hamy en 2022, puis chez J’ai Lu en 2023.

Crédits photo : Céline Nieszawer © Flammarion

 
 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Requiem pour un cri

Marie Capron

Paru le 06/05/2026

358 pages

Flammarion

21,90 €

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9782080159823
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La FIFA écarte Panini, les albums du Mondial changent d’ère

La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.

09/05/2026, 11:42

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Patrimoine spolié : la France facilite le retour des biens culturels

Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.

09/05/2026, 10:51

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Royaume-Uni : l’affaire Abigail Ottley, poétesse censurée, passe devant la justice

La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.

09/05/2026, 09:20

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Créateurs de contenu en entreprise : comment l’IA bouleverse les métiers éditoriaux ?

Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?

 

08/05/2026, 18:39

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“Les Anges de Minab” : l'eurodéputé Uhrík soutient une cérémonie commémorative à Bruxelles

À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre. 

08/05/2026, 16:28

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Le poème inédit de García Lorca... grandement exagéré

Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.

08/05/2026, 10:20

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Daniel Křetínský obtient l'accord de l'AMF et s’approche de Fnac Darty

L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.

08/05/2026, 08:59

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Recours d'Amazon contre la loi Darcos : la décision du Conseil d'État attendue mi-mai

Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.

07/05/2026, 16:03

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Moins de livres vendus au Royaume-Uni : cette fâcheuse tendance qui préoccupe

Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie. 

07/05/2026, 12:10

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Catherine Pégard à l'Assemblée nationale : “La culture est un sport de combat”

Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.

07/05/2026, 12:06

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Les achats de bibliothèques offrent enfin une respiration au marché italien

Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.

07/05/2026, 10:08

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“On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”

J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?

 

06/05/2026, 17:30

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Nouveaux entrepôts, emplois en CDI : Amazon met le paquet en France

La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.

06/05/2026, 16:54

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Avec On Screen, l'empire Bolloré fait le lien entre écrits et écrans

Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.

06/05/2026, 16:07

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Le Portugal finance l’édition pour renforcer les librairies

Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.

06/05/2026, 15:31

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Audiovisuel public : pour faire des économies, faut-il fusionner la BnF et l'INA ?

Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.

06/05/2026, 12:54

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Détenu en Algérie, Christophe Gleizes renonce à la cassation

La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.

06/05/2026, 11:41

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Un romancier chinois érige le paysan en modèle politique pour la ruralité

Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.

05/05/2026, 22:03

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Au Canada, des livres de bibliothèque bientôt hors de portée des mineurs ?

Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.

05/05/2026, 16:10

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Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.

05/05/2026, 15:47

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La Découverte ouvre Catabase, un nouveau label dirigé par Sandra Lucbert

Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.

05/05/2026, 12:19

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Algérie : fermée par la police, une librairie rouvre après un bras de fer

À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.

05/05/2026, 11:45

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