Le pire ne naît pas du chaos, mais de l’organisation

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
Le 12/05/2026 à 09:47 par Auteur invité
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/05/2026 à 09:47
0
Commentaires
0
Partages
Il existe pourtant des violences plus profondes. Parce que mieux organisées, plus silencieuses. Elles traversent les institutions, les années. Elles sont de celles qu’on efface. Le génocide des enfants autochtones au Quebec en fait partie. D’un côté, des enfants, arrachés à leur famille, brisés, disparus des registres. De l’autre, un système.
Des adultes qui savent, d’autres qui ferment les yeux. Autour, une mécanique qui continue à broyer des âmes, au nom de la civilisation. Ce n’est pas un fantasme d’autrice. C’est une réalité documentée, et une histoire que l’on préfère tenir à distance. Moi, non.
En janvier 2025, j’ai effectué un périple de 666 kilomètres au nord de Montréal, pour me recueillir sur les ruines du pensionnat indien de Saint-Marc-de Figuery. Mon livre leur est dédié. À mes lecteurs, je livre la question qui m’a nourrie : jusqu’où un système peut-il aller, quand il décide que certaines vies valent moins que d’autres ?
Priya, ma commissaire de police réunionnaise ne négocie pas avec ça. Elle porte dans sa chair les blessures de la colonisation ; elle avance dans un monde où la frontière entre protection et destruction s’est effondrée. Où ceux qui devraient protéger deviennent parfois les instruments du pire. Elle ne sauve pas le monde. Elle tient. Elle cherche. Elle refuse de détourner les yeux.
Dans une démocratie digitale en perdition, elle affronte une France qui ne pense plus. Elle réagit. Elle crie. Alors, la colère devient une matière, une énergie et une ressource et le cri change de camp. Lorsqu’il n’est plus du côté de ceux qui souffrent, il devient l’arme de ceux qui contrôlent.
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous apaiser. Il va vous déranger, réveiller vos silences. Derrière chacun de nos oublis dort une décision. Le pire ne naît pas du chaos, il naît de l’organisation. Du pouvoir. Le vôtre. Le mien. De notre capacité collective à ne pas regarder. Je vous confie mon thriller. Il existe parce que quelqu’un, quelque part, n’a plus le choix de se taire.
Vous.
Marie Capron
Marie Capron a exercé de nombreux métiers : charcutière, étudiante en hypokhâgne, professeure certifiée de français dans le Nord, pigiste à Mayotte, professeure de français et de philosophie en Australie, puis chroniqueuse culturelle à La Réunion. Elle a signé son premier polar avec Priya, la fille du boucher, publié aux Éditions Viviane Hamy en 2022, puis chez J’ai Lu en 2023.
Crédits photo : Céline Nieszawer © Flammarion
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 06/05/2026
358 pages
Flammarion
21,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue.
12/05/2026, 11:49
Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
11/05/2026, 12:22
François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.
11/05/2026, 11:07
De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.
11/05/2026, 10:49
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.
27/04/2026, 11:36
David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.
24/04/2026, 11:29
L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.
24/04/2026, 11:14
L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.
23/04/2026, 17:20
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.
21/04/2026, 12:44
Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
20/04/2026, 17:33
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.
20/04/2026, 06:30
Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.
17/04/2026, 13:35
La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.
17/04/2026, 10:45
Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.
16/04/2026, 17:33
La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».
16/04/2026, 10:24
L’absence du SNE, du CNL et de représentants de l’État à la présentation des résultats 2025 des États généraux de la bande dessinée a provoqué une riposte immédiate des organisations d’auteurs. Leur communiqué s’appuie sur une enquête documentée : revenus faibles, pauvreté élevée, inégalités persistantes et inquiétude massive quant à l’avenir composent un diagnostic que les signataires jugent désormais impossible à ignorer.
15/04/2026, 16:35
Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.
14/04/2026, 09:48
Lors de la Journée du Livre politique, le samedi 11 avril 2026 à Paris, Boualem Sansal a évoqué son intention d’engager une action judiciaire contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une démarche envisagée dès sa détention et qu’il entend mener « jusqu’au bout », y compris devant des juridictions internationales.
14/04/2026, 09:16
Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
08/04/2026, 16:20
À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.
07/04/2026, 12:28
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.
01/04/2026, 12:22
Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud).
01/04/2026, 11:51
À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.
30/03/2026, 18:14
Autres articles de la rubrique Métiers
Après près de trente ans passés au sein du groupe Hachette, Brigitte Leblanc annonce son départ de la maison. L’éditrice, longtemps associée à Gautier-Languereau, Hachette Enfants et aux Éditions du Chêne, entend poursuivre son activité autrement, tout en conservant en free-lance la direction du Rayon imaginaire, qu'elle a créée en 2021.
12/05/2026, 11:45
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.
11/05/2026, 17:21
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.
11/05/2026, 17:13
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
10/05/2026, 18:33
Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?
10/05/2026, 09:10
Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.
07/05/2026, 10:08
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.
06/05/2026, 16:54
Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
Top ArticlesEspagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Commenter cet article