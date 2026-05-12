Le pire ne naît pas du chaos, mais de l’organisation

Il existe pourtant des violences plus profondes. Parce que mieux organisées, plus silencieuses. Elles traversent les institutions, les années. Elles sont de celles qu’on efface. Le génocide des enfants autochtones au Quebec en fait partie. D’un côté, des enfants, arrachés à leur famille, brisés, disparus des registres. De l’autre, un système.

Des adultes qui savent, d’autres qui ferment les yeux. Autour, une mécanique qui continue à broyer des âmes, au nom de la civilisation. Ce n’est pas un fantasme d’autrice. C’est une réalité documentée, et une histoire que l’on préfère tenir à distance. Moi, non.

En janvier 2025, j’ai effectué un périple de 666 kilomètres au nord de Montréal, pour me recueillir sur les ruines du pensionnat indien de Saint-Marc-de Figuery. Mon livre leur est dédié. À mes lecteurs, je livre la question qui m’a nourrie : jusqu’où un système peut-il aller, quand il décide que certaines vies valent moins que d’autres ?

Priya, ma commissaire de police réunionnaise ne négocie pas avec ça. Elle porte dans sa chair les blessures de la colonisation ; elle avance dans un monde où la frontière entre protection et destruction s’est effondrée. Où ceux qui devraient protéger deviennent parfois les instruments du pire. Elle ne sauve pas le monde. Elle tient. Elle cherche. Elle refuse de détourner les yeux.

Dans une démocratie digitale en perdition, elle affronte une France qui ne pense plus. Elle réagit. Elle crie. Alors, la colère devient une matière, une énergie et une ressource et le cri change de camp. Lorsqu’il n’est plus du côté de ceux qui souffrent, il devient l’arme de ceux qui contrôlent.

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous apaiser. Il va vous déranger, réveiller vos silences. Derrière chacun de nos oublis dort une décision. Le pire ne naît pas du chaos, il naît de l’organisation. Du pouvoir. Le vôtre. Le mien. De notre capacité collective à ne pas regarder. Je vous confie mon thriller. Il existe parce que quelqu’un, quelque part, n’a plus le choix de se taire.

Vous.

Marie Capron

Marie Capron a exercé de nombreux métiers : charcutière, étudiante en hypokhâgne, professeure certifiée de français dans le Nord, pigiste à Mayotte, professeure de français et de philosophie en Australie, puis chroniqueuse culturelle à La Réunion. Elle a signé son premier polar avec Priya, la fille du boucher, publié aux Éditions Viviane Hamy en 2022, puis chez J’ai Lu en 2023.

Crédits photo : Céline Nieszawer © Flammarion

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com