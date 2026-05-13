Le phare d’Alexandrie, 7e merveille du monde, refait surface après des siècles sous la mer

Les éléments extraits impressionnent par leurs dimensions. Chaque bloc pèserait entre 70 et 80 tonnes. Parmi les pièces identifiées figurent de longs linteaux, des jambages massifs, des seuils et plusieurs dalles de granit. Autant de fragments qui donnent une idée concrète de l’ampleur du monument — et de la maîtrise technique nécessaire pour l’ériger.

Le phare d’Alexandrie occupe une place singulière dans l’histoire. Mentionné par de nombreuses sources anciennes, il a longtemps relevé à la fois du récit historique et de la légende. En source primaire, on peut citer Strabon (env. 64 av. J.-C. – 24 ap. J.-C.), géographe grec de l'antiquité, qui dans son ouvrage Geographica (Géographie), cite le phare d'Alexandrie et avance que Sostrate de Cnide avait fait inscrire une dédicace aux « Dieux Sauveurs » en lettres de métal sur le phare.

Les premières découvertes par un archéologue français

Il faut attendre les recherches menées par l’archéologue français Jean-Yves Empereur pour que ses vestiges soient localisés avec précision.

En 1994, une vaste campagne de fouilles sous-marines avait déjà révélé plus de 3300 objets, parmi lesquels des sphinx, des obélisques, des colonnes et de nombreux blocs de granit. Ce travail, engagé plusieurs décennies plus tôt et poursuivi de manière systématique, a posé les bases des opérations actuelles.

Jean-Yves Empereur a également consacré un ouvrage à cette découverte. En 2004, il publiait Le Phare d’Alexandrie, aux éditions Gallimard, revenant sur l’histoire du monument et sur les recherches archéologiques menées sous les eaux du port égyptien.

La nouvelle extraction ne sort donc pas de nulle part. Elle prolonge une enquête au long cours, patiente, parfois coûteuse, mais essentielle pour dépasser les seules sources écrites. Car ici, l’archéologie apporte ce que les textes ne peuvent pas toujours offrir : de la matière, des volumes, des traces tangibles.

Reconstituer une merveille en trois dimensions

Le projet PHAROS associe notamment le CNRS, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ainsi que la Fondation Dassault Systèmes. Son ambition ne se limite pas à remonter des pierres. L’objectif est aussi de documenter, numériser et replacer virtuellement les fragments retrouvés.

Grâce aux scans numériques et à la photogrammétrie, plus de 100 éléments issus du site sous-marin doivent être analysés en détail. Historiens, archéologues, numismates et architectes travaillent ainsi sur un immense puzzle, dont chaque pièce peut modifier la compréhension du monument.

La Fondation Dassault Systèmes prend en charge une partie de cette reconstruction numérique. En replaçant les blocs dans leur contexte, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’architecture du phare, mais aussi les méthodes de construction employées à l’époque ptolémaïque.

Une prouesse technique de l’Antiquité

Construit au début du IIIe siècle av. J.-C., sous les Ptolémées, le phare d’Alexandrie se dressait sur l’île de Pharos. Il servait à guider les navires dans les eaux de la Méditerranée et à sécuriser l’accès à la ville, alors l’un des grands centres du monde antique.

Sa hauteur, estimée à plus de 100 mètres, en faisait une réalisation exceptionnelle. Pendant des siècles, il a incarné la puissance d’Alexandrie, mais aussi l’audace technique de ses bâtisseurs. Comment hisser, ajuster et stabiliser de tels blocs avec les moyens de l’époque ? La question reste vertigineuse.

Le monument a finalement été gravement endommagé par des séismes, notamment celui de 1303. Ses pierres auraient ensuite été réutilisées en 1477 pour construire la forteresse élevée par le sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay.

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La remontée de ces 22 blocs ne représente pas seulement une performance archéologique. Elle ravive un pan majeur du patrimoine méditerranéen. L’intérêt est aussi scientifique. La reconstitution en trois dimensions pourrait confirmer certaines hypothèses historiques, en nuancer d’autres, et ouvrir de nouvelles pistes de recherche.

Crédit image : Actuel fort Qaitbay, ancien emplacement du phare d'Alexandrie (Amel Esmail, CC BY-SA 4.0)

Par Clotilde Martin

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