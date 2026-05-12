Virginia Giuffre sacrée à titre posthume aux British Book Awards

Les British Book Awards 2026 ont placé les voix empêchées au centre de leur palmarès. Réunis lundi 11 mai au Grosvenor House, à Londres, les prix britanniques du livre ont couronné Nobody’s Girl : A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, mémoire posthume de Virginia Roberts Giuffre, coécrit avec Amy Wallace, comme Livre de l’année. Le titre, publié par Doubleday chez Transworld, remporte aussi le prix de la non-fiction narrative.

Figure majeure de l’affaire Epstein, Virginia Roberts Giuffre y livre le récit des abus qu’elle disait avoir subis de la part de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et d’autres personnalités. Le livre, commencé en 2020 avec Amy Wallace, paraît après la mort de son autrice, en avril 2025.

Selon les organisateurs, sa publication n’a jamais constitué une certitude, en raison des risques juridiques attachés au manuscrit. Transworld indique que ses équipes juridiques américaines et britanniques ont construit une défense susceptible de tenir devant les tribunaux. Le feu vert paraît seulement six semaines avant la sortie britannique.

Des livres face aux pressions politiques et judiciaires

Cette consécration s’accompagne d’un second signal politique. Le prix Freedom to Publish, présenté par Yulia Navalnaya et soutenu par Index on Censorship, revient pour la première fois à deux lauréates : Virginia Roberts Giuffre, pour Nobody’s Girl, et Sarah Wynn-Williams, pour Careless People, publié par Pan Macmillan. Le prix distingue des personnes engagées en faveur de la lecture et de la liberté d’expression.

Ancienne cadre de Facebook, Sarah Wynn-Williams signe dans Careless People un récit consacré au fonctionnement interne de Meta. Le livre, annoncé six jours avant sa parution, se heurte à une ordonnance obtenue par Meta devant une juridiction d’arbitrage américaine la veille de sa publication britannique. Selon le communiqué, l’autrice reste exposée à une amende de 50.000 dollars à chaque violation de cette ordonnance. Elle a toutefois témoigné, le 9 avril 2025, devant une sous-commission judiciaire du Sénat américain présidée par Josh Hawley.

Les organisateurs annoncent 150.000 exemplaires vendus au Royaume-Uni pour Nobody’s Girl et plus d’un million dans le monde. Careless People dépasse, pour sa part, 100.000 exemplaires au Royaume-Uni, tous formats confondus. Pour Philip Jones, rédacteur en chef de The Bookseller et président du jury, le palmarès 2026 récompense des auteurs, éditeurs et professionnels qui défendent les livres lorsque d’autres cherchent à les faire taire.

L’édition jeunesse occupe également une place centrale. AF Steadman, autrice de la série Skandar, reçoit le prix d’Autrice de l’année. Dav Pilkey, créateur de Dog Man et Captain Underpants, remporte celui d’Illustrateur de l’année. Michael Rosen, qui a fêté ses 80 ans la semaine précédente, et Helen Oxenbury décrochent le prix du livre illustré de non-fiction jeunesse pour Oh Dear, Look What I Got !, publié par Walker Books.

En fiction, Philippa Gregory s’impose avec Boleyn Traitor, publié par HarperFiction, devant Philip Pullman. Florence Knapp reçoit le prix du premier roman pour The Names, Marcia Hutchinson le Discover Book of the Year pour The Mercy Step, et Oyinkan Braithwaite le prix du livre audio de fiction pour Cursed Daughters.

Le palmarès 2026 introduit aussi plusieurs catégories. Emily Henry reçoit le premier prix Romantic Fiction Book of the Year pour Great Big Beautiful Life. Jamie Smart remporte le premier Graphic Novel Book of the Year avec Bunny vs Monkey : Intergalactic Monkey Business!. Suzanne Collins décroche le prix du livre jeunesse de fiction pour Sunrise on the Reaping, cinquième volume de The Hunger Games. Le prix Science Fiction & Fantasy revient à SenLinYu pour Alchemised, premier roman issu d’une fanfiction Harry Potter en ligne.

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Créés en 1990, les British Book Awards, aussi appelés les « Nibbies », distinguent à la fois les auteurs, illustrateurs, éditeurs et professionnels du livre. Leur édition 2026 articule consécration commerciale, nouvelles catégories éditoriales et défense explicite de la publication comme espace de témoignage.

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Par Dépêche

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