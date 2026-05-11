Jay McInerney invité du festival America 2026

Épicentre européen des lettres nord-américaines, le festival entend explorer, par la littérature, l’histoire, la diversité et les contradictions des États-Unis.

Cette édition s’inscrit dans le contexte du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, proclamée le 4 juillet 1776, lorsque les treize colonies rompirent avec la Grande-Bretagne en adoptant la Déclaration d’indépendance. Ce texte fondateur affirmait l’égalité entre les hommes et leurs droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur.

Deux siècles et demi plus tard, America choisit d’interroger ce récit national à travers les voix d’écrivains nord-américains. Le festival proposera pendant quatre jours et trois soirées une programmation dense, mêlant grands entretiens, débats thématiques, projections d’adaptations, concerts et rencontres destinées à la jeunesse.

Cette 12e édition accordera également une place importante au roman graphique américain, avec la présence de grandes signatures du neuvième art. Le programme du festival sera dévoilé le 17 juin prochain.

Ci-dessous la liste des invité de cette édition 2026 :

Crédits photo : © Vincent Bourdon (Festival America)

Par Hocine Bouhadjera

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