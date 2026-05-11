Le nouveau prix littéraire du Roi René dévoile ses quatre finalistes

Lancé cette année dans la cité provençale, le prix entend distinguer une œuvre de fiction en langue française publiée depuis la rentrée littéraire d’août 2025.

Doté de 3000 euros, il revendique une approche attachée à une certaine idée de la littérature, en dehors des « effets de mode » et des « postures générationnelles », selon les termes avancés par ses fondateurs.

Après une première sélection de douze ouvrages, le jury a retenu quatre titres encore en lice :

Honoré, de Nanoucha van Moerkerkenland (Le Cherche Midi)

Requiem au bord du jour, de Vincent Petitdemange (éditions des Instants)

Le Chant des contraires, de Daphné Tamage (Stock)

Underdog, de Bruno Marsan (Séguier)

Le jury réunit Marie Lussignol, Estelle Derouen, Zoé Ferdinand, Bertrand Lacarelle, Sébastien Lapaque, ainsi que les deux fondateurs du prix, Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone.

Installés à Aix-en-Provence depuis plusieurs années, ces derniers ont souhaité créer un prix littéraire indépendant ancré dans la ville et son histoire culturelle. Le nom du prix fait référence à René d’Anjou, souverain du XVe siècle surnommé le « bon roi René », souvent associé au mécénat artistique et à la vie intellectuelle provençale.

Né à Angers, René d’Anjou s’était installé en Provence durant une partie de sa vie et mourut à Aix-en-Provence en 1480. Son nom reste lié à l’histoire culturelle de la ville.

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Crédits photo : René Ier de Naples, Aix-en-Provence (Georges Seguin, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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