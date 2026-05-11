Le Théâtre Hébertot ouvre un nouveau chapitre avec une direction collégiale

Cette transition marque une nouvelle étape pour le théâtre, classé monument historique depuis 1974 et identifié depuis plusieurs décennies comme l’un des grands lieux du théâtre privé parisien consacré aux auteurs contemporains et aux reprises du répertoire.

Le projet s’organise autour de la société PACE, créée pour reprendre la direction du lieu. On y retrouve notamment Acmé Production, structure fondée par Alexis Michalik avec Benjamin Bellecour et Camille Torre, ainsi que Caroline Verdu, directrice de La Pépinière. Depuis plusieurs années, ces différents acteurs multiplient les collaborations dans le théâtre privé, à travers des coproductions et des circulations de spectacles entre salles parisiennes.

La nouvelle équipe hérite d’un théâtre à l’histoire particulièrement dense. Construit au XIXe siècle, d’abord sous le nom de Théâtre des Batignolles, puis devenu Théâtre des Arts, le lieu a accueilli au fil du temps des figures majeures de la scène française et européenne. Jacques Copeau, Louis Jouvet ou Charles Dullin y ont travaillé, tandis que des auteurs comme Pirandello, Tchekhov ou Ibsen y furent programmés dès l’entre-deux-guerres.

Le nom du théâtre vient de Jacques Hébertot, directeur emblématique qui dirigea la salle sous l’Occupation puis jusqu’en 1970. Sous sa conduite, le lieu devint associé aux écritures contemporaines françaises, accueillant notamment des textes de Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Albert Camus, François Mauriac ou Georges Bernanos.

Plus récemment, sous la direction de Francis Lombrail, Hébertot a consolidé son image de théâtre de création et d’interprétation. La salle a notamment connu plusieurs succès importants avec Le Père de Florian Zeller, porté par Robert Hirsch, Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco avec Michel Bouquet, ou encore 12 hommes en colère, spectacle installé durablement à l’affiche depuis 2017.

Cette nouvelle gouvernance s’inscrit aussi dans une recomposition plus large du théâtre privé français, où les modèles collectifs de direction et de production se multiplient. Les coproductions croisées entre salles, producteurs et compagnies permettent désormais de mutualiser les risques financiers et d’assurer une circulation plus souple des spectacles.

Le groupe réuni autour d’Hébertot avait déjà expérimenté ce fonctionnement en province. En septembre 2025, Acmé Production avait participé à la reprise du Théâtre des Salinières à Bordeaux, aux côtés notamment de Morgan Spillemaecker, du Théâtre de la Renaissance, du Théâtre Montparnasse et de Salomé Lelouch.

La future programmation du Théâtre Hébertot doit être dévoilée pour janvier 2027. Alexis Michalik y présentera notamment une nouvelle création, la première depuis Passeport, créé en 2024. La ligne artistique revendiquée entend poursuivre le travail autour des auteurs vivants et des créations contemporaines.

Crédit photo : le théâtre Hébertot, de nuit (Celette, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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