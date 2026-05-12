Le Beaujolais face à l’après-guerre

À l’heure des vendanges, il retrouve sa fiancée Julia et les collines de son enfance. Avec la bénédiction de son père, surnommé l’Africain, il se prépare à reprendre et à développer le vignoble familial. Mais après une telle parenthèse, monstrueuse et sidérante, la vie peut-elle reprendre son cours ?

Chronique tendre et haute en couleurs d’une communauté bouleversée par la guerre et le progrès, Glodusse dresse le portrait d’un monde rural en pleine mutation. Entre humour truculent et émotion pudique, ce roman rare célèbre magistralement la force des racines et la résilience des humbles.

Les éditions Le Cherche Midi vous proposent un extrait en avant-première :

Professeur de physique, Émile Roche (1898-1975) fit plusieurs fois le tour du monde. Humaniste curieux, il en ramena le goût du lointain et du terroir, inextricablement mêlés. Passionné de théâtre, il construisit de ses mains, dans le parc de sa maison, un théâtre en plein air. Glodusse, son unique roman, est un hommage à son Beaujolais natal et à la mémoire des hommes simples qui l’ont façonné. Longtemps considéré comme perdu, il est publié ici pour la première fois.



Parution le 30 avril 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com