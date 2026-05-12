Quand la crise de lecture enfle : les enfants désertent les livres ?

HarperCollins a installé la crise de la lecture enfantine au cœur du débat britannique. Son rapport 2026, publié avec Farshore, constate une baisse profonde de la lecture choisie chez les 5-17 ans et affirme que l’attention portée aux compétences mesurables fragilise le rapport libre aux livres. Le diagnostic touche directement l’édition jeunesse : moins d’enfants lisent par goût, moins de futurs lecteurs se forment.

La source originelle de l’information est le rapport de tendances de HarperCollins Children’s Books et Farshore, nourri par quinze ans de recherches internes, des données NielsenIQ, ainsi qu’une étude 2026 menée avec The Reading Agency. Sa thèse centrale distingue deux réalités liées mais séparées : l’apprentissage du décodage et de la compréhension d’un texte, d’une part ; la lecture volontaire, personnelle et sans contrainte, d’autre part.

Quand l’école gagne, le désir perd

Les chiffres fixent l’ampleur du recul. La lecture quotidienne par plaisir chez les 5-17 ans passe de 39 % en 2012 à 25 % en 2025. La part des enfants qui lisent rarement ou jamais triple, de 5 % à 15 %. Chez les 5-10 ans, seuls 32 % lisent quotidiennement par envie, contre 55 % en 2012. Le décrochage se concentre donc dans l’âge où se construisent les habitudes.

Le rapport relève toutefois un signal moins sombre chez les adolescents. Entre 2024 et 2025, la pratique quotidienne et hebdomadaire progresse chez les 11-17 ans. Parmi les garçons de 14-17 ans, catégorie présentée comme l’une des plus difficiles à atteindre, la part de ceux qui ne lisent jamais tombe de 36 % à 30 %. La découverte de livres par BookTok et YouTube accompagne cette reprise partielle.

Cette embellie ne modifie pas le diagnostic principal. HarperCollins estime que la lecture est trop souvent traitée comme un travail, soumis aux devoirs, aux évaluations et à la progression scolaire. Le groupe défend une pratique plus sociale, plus libre, plus choisie. Il place aussi les familles au centre de la réponse, avec un appel à restaurer des moments réguliers de lecture partagée.

Les parents, symptôme plus que coupables

C’est précisément ce cadrage que conteste Mark Williams. Dans une tribune publiée sur LinkedIn, puis reprise par The New Publishing Standard, l’analyste accuse HarperCollins d’identifier la cause du décrochage tout en reportant l’essentiel de l’effort sur les familles. Sa critique porte moins sur les données que sur leur usage : l’école et les politiques d’évaluation apparaissent dans le diagnostic, mais les recommandations publiques visent d’abord le foyer.

Les données de HarperCollins montrent pourtant une demande parentale réelle. Quelque 71 % des familles d’enfants de 0 à 13 ans souhaitent que ceux-ci passent davantage de temps avec des livres, contre 65 % en 2019. Mais les priorités déclarées restent dominées par l’utilité scolaire : pour les parents d’enfants de 5 à 10 ans, les deux premières raisons de lire avec eux sont le développement des compétences et l’enrichissement du vocabulaire.

Le plaisir arrive plus bas dans cette hiérarchie. Seuls 42 % des parents interrogés citent l’encouragement du goût de lire comme motif de lecture partagée. Plus révélateur encore, 38 % des parents d’enfants de 5 à 10 ans jugent les devoirs de lecture prioritaires par rapport à la lecture offerte par l’adulte, une proportion portée à 41 % chez les 8-10 ans.

La phonétique, angle mort devenu commercial

La tension se durcit avec l’offre éducative de Collins, division de HarperCollins. Sa fiche pour un cahier de phonétique destiné aux 5-6 ans présente un ouvrage d’apprentissage à domicile, avec des exercices permettant aux enfants de pratiquer les compétences vues à l’école. Le même produit couvre les phases 3 à 5 de phonétique, en préparation du contrôle de première année du primaire.

Collins occupe aussi le terrain institutionnel. La maison met en avant 324 livres décodables Big Cat pour soutenir Little Wandle Letters and Sounds Revised, programme de phonétique synthétique systématique. Le site de Little Wandle indique que son partenariat avec Collins propose plus de 300 livres décodables assortis à sa progression. La contradiction n’est donc pas factuelle, mais structurelle : un éditeur peut dénoncer la pression scolaire tout en vendant des outils qui l’accompagnent.

La politique britannique donne à cette tension un arrière-plan précis. Le gouvernement défend les programmes de phonétique synthétique comme base d’alphabétisation et de lecture régulière. Il indique que 45 programmes ont été validés après trois cycles d’évaluation et que le processus de validation 2021-2022 est clos. La lecture-plaisir se trouve ainsi prise entre objectif éducatif, marché de supports pédagogiques et promesse culturelle.

Pour l’édition, la crise n’est pas externe

Le débat scientifique n’est pas clos. Des travaux de Dominic Wyse et Alice Bradbury, présentés par l’UCL, estiment que la phonétique synthétique domine désormais l’enseignement de la lecture en Angleterre et que le contrôle national a renforcé cette place. Leur recherche, fondée notamment sur une enquête auprès de plus de 2000 enseignants et sur 55 essais expérimentaux longitudinaux, plaide pour une approche qui relie phonétique, textes complets et compréhension.

Les indicateurs du National Literacy Trust confirment l’ampleur du problème au-delà du seul rapport HarperCollins. Son enquête 2025, fondée sur 114.970 réponses d’enfants et de jeunes de 5 à 18 ans, établit que 32,7 % des 8-18 ans déclarent aimer lire pendant leur temps libre. Seuls 18,7 % lisent quotidiennement hors école, soit les niveaux les plus bas relevés depuis le début de cette série en 2005.

Pour les éditeurs, l’enjeu dépasse la communication sur la lecture. La pratique choisie nourrit l’achat autonome, la recommandation, l’attachement aux séries et la formation d’un lectorat durable. La controverse autour de HarperCollins ne disqualifie pas son rapport. Elle rappelle que l’industrie du livre mesure la crise tout en participant à certains dispositifs éducatifs qui redéfinissent l’expérience même de lire.

Crédits photo : NWimagesbySabrinaE CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com