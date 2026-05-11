Parc Spirou invite la BD et renforce son virage manga

À Monteux, la bande dessinée ne sert plus seulement de décor familial. Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence consacre deux jours aux rencontres entre visiteurs et créateurs, avec dédicaces, dessins en direct, ateliers et animations.

Un secteur massif, même après le reflux

Le choix du calendrier intervient dans un environnement moins euphorique qu’en 2021-2022, mais toujours considérable. La présentation GfK-NielsenIQ, publiée avec le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, crédite le 9e art de 68 millions d’exemplaires vendus en 2024, soit 22 % du livre en volume. Le même bilan mesure un recul de 9 % sur un an, mais un niveau supérieur de 41 % à celui de 2019.

Cette lecture nuance l’argument promotionnel du parc. Les albums gardent une place centrale dans les achats, mais sous contrainte. En valeur, GfK-NielsenIQ évalue l’ensemble à 837 millions d’euros en 2024, en baisse de 4 %. Le manga conserve son rôle moteur, avec 36 millions d’exemplaires et 309 millions d’euros, malgré un retrait de 9 % en volume et de 6 % en chiffre d’affaires.

Cette domination éclaire la présence accrue des codes japonais dans un équipement longtemps associé aux personnages franco-belges. ActuaLitté avait signalé dès octobre 2024 l’arrivée programmée d’un espace Naruto de 15.000 m2 au Parc Spirou Provence. Le site officiel présente désormais Naruto comme la nouveauté 2026, aux côtés d’espaces consacrés au Marsupilami, à Lucky Luke, aux Schtroumpfs, à Kid Paddle et au Journal de Spirou.

Des signatures plutôt qu’une simple animation

L’édition 2026 revendique une affiche articulée avec Dupuis, Dargaud, Le Lombard et Kana. Le parc annonce une vingtaine de noms, parmi lesquels Luisa Russo, Goum, Brice Cossu, Bruno Dequier, Libon, Isabelle Lemaux, José Luis Munuera, Mathieu Burniat, Elsa Brants, Robin Recht, Jean-Baptiste Hostache, Mateo Guerrero, Justine Cunha, Clémentine Bouvier, Lapuss, Senchiro, Cardona, Elric et Aucha.

La présence de Brigitte Lecordier trace une passerelle entre livre, animation et culture populaire. Le communiqué la présente à la fois pour La réalité est énorme et comme voix française de Son Goku dans Dragon Ball. Ce choix élargit la manifestation au-delà de l’album imprimé, sans rompre avec son centre de gravité : la rencontre avec les artistes et la circulation des personnages entre pages, écrans et loisirs.

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La programmation retient des formats courts et accessibles : séances de dédicaces, dessins en direct, jeux de questions, ateliers, initiations, duels de dessin et défis créatifs. L’office régional de tourisme annonce aussi des animations et rencontres avec auteurs. L’événement reste inclus dans le billet d’entrée, ce qui l’inscrit dans une logique de fréquentation autant que dans une opération culturelle.

Un parc devenu support éditorial

Le Parc Spirou Provence revendique plus de 315.000 visiteurs en 2025 et plus de 2 millions depuis son ouverture. Ces chiffres, communiqués par l’organisateur, placent le Festival BD dans une stratégie de fidélisation familiale. L’Écho touristique relève de son côté que le site compte une trentaine d’attractions, contre dix en 2018, et que les deux parcs Spirou Provence et Wave Island pèsent ensemble 500.000 visiteurs par an.

Crédits photo : Parc Spirou

Par Dépêche

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