SOLÜM, le jeu de cartes pour créer du lien et du soutien !

SOLÜM : un jeu pour parler autrement de ce qui nous traverse. Un outil concret, pour s’inspirer, créer du lien et du soutien.

SOLÜM est un jeu de cartes conçu pour déclencher des conversations authentiques sur ce que nous vivons au quotidien. Pas de discours moralisateur, pas de recettes toutes faites : juste des questions à partager avec légèreté et profondeur. Son principe ? Piocher une carte, laisser la discussion s’ouvrir, et découvrir ensemble des pistes pour mieux se comprendre.

Après une première version spécialisée pour les entreprises, où Léa propose des ateliers de sensibilisation et de cohésion, elle a souhaité créer une version adaptée au grand public.

Trois thématiques au cœur de cette première édition :

• La vie quotidienne : nos routines, nos petits bonheurs, nos défis du jour.

• Les relations humaines : nos liens, nos malentendus, nos complicités.

• La vie professionnelle : notre équilibre, nos ambitions, nos doutes.

Un univers ludique et poétique

Avec son design coloré et son format pocket, SOLÜM s’emporte partout : chez soi, en balade, entre amis. Les cartes, illustrées par les petits Solüm, guident les échanges de manière simple et positive. Leur particularité ? Le verso des cartes forme un puzzle à l’univers végétal à reconstituer, une métaphore poétique pour prendre soin de sa « serre intérieure » et cultiver l’attention aux autres.

Une campagne Ulule pour concrétiser le projet

Aujourd’hui, SOLÜM est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule pour produire sa première série. L’objectif : rendre accessible un outil qui transforme les échanges sur la prévention santé mentale en moments de complicité et de partage. Parce que parler de ce qui nous touche, ça s’apprend aussi en jouant.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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