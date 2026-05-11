Après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, Narges Mohammadi, journaliste et autrice de Torture blanche a bénéficié d’une suspension de peine contre une importante caution, a annoncé sa fondation dimanche 10 mai à l'AFP. Elle a été transférée à Téhéran « pour être soignée par sa propre équipe médicale ». Son avocat iranien, Mostafa Nili, a confirmé sur X que ce transfert faisait suite à une ordonnance suspendant l’exécution de sa peine pour raisons médicales.

Déjà atteinte d’une maladie cardiaque, la militante a subi deux crises cardiaques présumées en prison, les 24 mars et 1er mai. Après la seconde, elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital de Zandjan, où elle est restée sous surveillance constante. Selon son comité de soutien à Paris, elle aurait perdu 20 kilos en prison et aurait des difficultés à s’exprimer.

« La vie de Narges Mohammadi ne tient qu’à un fil », a déclaré son époux, Taghi Rahmani, dans un communiqué. « Bien qu’elle soit actuellement hospitalisée suite à une grave défaillance de son état de santé, un transfert temporaire est insuffisant. Narges ne doit en aucun cas être renvoyée dans les conditions qui ont altéré sa santé », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, son avocate parisienne, Me Chirinne Ardakani, a décrit une femme « méconnaissable » au regard de son état avant sa dernière arrestation. Elle a aussi évoqué le sort du prix nobel de la paix chinois Liu Xiaobo, mort en détention médicale en 2017, et celui de l’opposant russe Alexeï Navalny, également mort dans une prison russe en 2024.

Vingt-cinq ans entre prison et liberté

Narges Mohammadi milite depuis plus de vingt ans contre la peine de mort et le port obligatoire du voile pour les femmes. Elle critique régulièrement les autorités iraniennes et le régime issu de la révolution islamique de 1979. Son engagement lui a valu de passer une grande partie des vingt-cinq dernières années entre la prison et la liberté.

Elle a été arrêtée le 12 décembre 2025 à Mashhad, dans l’est de l’Iran. Lors d’une cérémonie funéraire, elle avait de nouveau critiqué les autorités religieuses iraniennes. Depuis son incarcération à Zandjan, son état de santé s’est aggravé.

En février, elle a été condamnée à six ans de prison supplémentaires pour atteinte à la sécurité nationale et à un an et demi pour « propagande contre le système islamique de l’Iran ». Elle avait alors fait une grève de la faim d’une semaine, en réclamant le droit de téléphoner.

Son prix Nobel de la paix lui a été décerné en 2023 alors qu’elle était emprisonnée. Ses jumeaux, Ali et Kiana Rahmani, avaient alors reçu la distinction en son nom. Ils n’ont pas vu leur mère depuis plus de dix ans.

Une libération provisoire, pas une fin de peine

La fondation de Narges Mohammadi affirme qu’elle doit bénéficier de soins spécialisés. Elle demande aussi à ce qu’elle ne retourne pas en prison pour purger les dix-huit années restantes de sa peine, en soulignant les risques importants sur sa santé.

Jeudi, les États-Unis avaient exhorté l’Iran à la libérer pour « lui fournir les soins dont elle a besoin ». « Le monde est témoin », avait écrit sur les réseaux sociaux Riley Barnes, secrétaire d’État adjoint américain chargé des droits humains.

La suspension de peine obtenue dimanche reste liée à son état de santé. Elle ne met pas fin aux condamnations prononcées contre Narges Mohammadi.

Des années de condamnations et de détentions

Au fil de ses engagements, Narges Mohammadi a été arrêtée à de nombreuses reprises par les autorités iraniennes. Selon les informations reprises par plusieurs organisations de défense des droits humains et médias internationaux, elle a été interpellée quatorze fois depuis le début de ses activités militantes.

Les condamnations prononcées contre elle se sont accumulées au fil des années. Elles incluent des peines de prison, mais aussi, d'après le Comité Nobel norvégien, 154 coups de fouet. Les autorités iraniennes l’ont également soumise à des mesures d’exil interne, notamment par des transferts et affectations loin de Téhéran et de sa famille.

Ces sanctions ont principalement été prononcées en raison de ses prises de position contre la peine de mort, de son opposition au port obligatoire du voile et de ses critiques répétées contre les autorités iraniennes. Malgré ces condamnations successives, elle a poursuivi ses activités militantes depuis la prison comme à l’extérieur.

Son parcours est devenu l’un des symboles de la répression visant les défenseurs des droits humains en Iran, au point d'avoir un film à son effigie intitulé 7 jours, sorti en 2025. Depuis plusieurs années, son nom est régulièrement associé aux campagnes internationales dénonçant le traitement réservé aux prisonniers politiques dans le pays.

Crédits photographie : Narges Mohammadi (Voice of America, domaine public)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com