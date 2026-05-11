Grasset : après les Français, les vedettes étrangères claquent également la porte

Leur prise de position prolonge la mobilisation engagée en avril par de nombreux auteurs français, après l’éviction d’Olivier Nora, qui dirigeait Grasset depuis plus de vingt-cinq ans. Cette décision avait provoqué une réaction collective d’ampleur : plus de 200 écrivains avaient annoncé leur refus de publier de nouveaux ouvrages dans la maison, dénonçant ce qu’ils considéraient comme une atteinte à l’indépendance éditoriale.

Une prix Nobel rejoint la fronde

Dans leur texte, non rendu public pour le moment, les auteurs étrangers disent leur inquiétude pour l’avenir de Grasset, son « intégrité éditoriale » et les équipes qui y travaillent. Ils affirment aussi ne pas vouloir voir leurs œuvres associées à des finalités politiques qu’ils rejettent. La formule la plus reprise du texte résume l’angle de leur mobilisation : « L’extrême droite agit au-delà des frontières », écrivent-ils, appelant à une réponse elle aussi internationale.

La présence de Han Kang donne une portée particulière à cette nouvelle étape. L’écrivaine sud-coréenne a reçu le prix Nobel de littérature 2024 pour une œuvre que l’Académie suédoise a saluée pour sa prose poétique confrontant les traumatismes historiques et la fragilité de la vie humaine. Son nom, ajouté à ceux d’Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín ou Sandro Veronesi, internationalise davantage une crise jusqu’ici principalement française.

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La réponse de Vincent Bolloré, publiée dans le JDD le 19 avril, n’a pas apaisé la situation. L’homme d’affaires y dénonçait le « vacarme » suscité par l’affaire et s’en prenait à une « petite caste » du monde littéraire, tout en affirmant que Grasset continuerait malgré les départs annoncés.

L’affaire Grasset se noue aussi autour d’un calendrier éditorial sensible : la publication de La Légende, nouveau livre de Boualem Sansal, annoncée par Grasset pour le 2 juin prochain. L’ouvrage revient sur la détention de l’écrivain franco-algérien en Algérie et sur l’écho politique suscité par son emprisonnement. Selon plusieurs sources, le différend entre Olivier Nora et la nouvelle direction portait notamment sur la date de parution du livre : Hachette souhaitait une publication dès juin, quand l’ancien patron de Grasset aurait préféré attendre la rentrée littéraire d’automne.

Vincent Bolloré a lui-même reconnu l’existence d’un « différend » autour de ce calendrier, dans une réponse publiée dans le JDD.

La mobilisation pourrait désormais se déplacer sur le terrain juridique et contractuel. Des auteurs opposés à la nouvelle situation de Grasset doivent se réunir à huis clos dans un théâtre parisien afin d’envisager de nouvelles actions, notamment autour de la protection de leurs droits et de leurs contrats. Des responsables du monde de l’édition et des avocats doivent également participer à ces échanges.

Au-delà du cas Grasset, la crise relance un débat déjà ancien sur la dépendance des auteurs à leur maison d’édition lorsque celle-ci change de direction, d’actionnaire ou de ligne éditoriale.

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Plusieurs voix plaident désormais pour une forme de « clause de conscience » dans l’édition, qui permettrait à un écrivain de récupérer plus facilement ses droits en cas de désaccord profond avec l’orientation politique ou éditoriale de son éditeur.

Crédits photo : Han Kang en 2024 (John Sears, CC BY-SA 4.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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