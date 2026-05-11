Hugo Lindenberg remporte le Grand Prix du Roman Michel Reybier 2026

Dans ce roman, un architecte installé en Californie revient à Paris après plusieurs années d’absence afin de vendre l’appartement de son père. C’est dans ce lieu qu’il a passé son enfance et son adolescence, marquées par une profonde solitude.

Ce retour devient l’occasion de se confronter à cette période de sa vie, mais aussi de revisiter la relation entretenue avec un père taiseux, froid et complexe, dans l’espoir d’avancer dans son existence d’adulte.

Né en 1978, Hugo Lindenberg a rencontré un large succès avec son premier roman, Un jour ce sera vide (Christian Bourgois éditeur, 2020), couronné par le prix du Livre Inter en 2021. Après La Nuit imaginaire (Flammarion, 2023), Les Années souterraines est son troisième roman.

Le prix sera remis le mercredi 3 juin à l’Hôtel La Réserve, avenue Gabriel, à Paris. Autour de Karen Reybier, à l’initiative du prix, le jury réunit Virginie Bloch-Lainé, Catherine Cusset, Mathias Enard et Alice Zeniter.

Pour cette édition 2026, cinq romans figuraient dans la sélection finale : Protocoles, de Constance Debré (Flammarion), Une Forêt, de Jean-Yves Jouannais (Albin Michel), Debout, comme une reine, d’Emily Barnett (Gallimard), Les Années souterraines, de Hugo Lindenberg (Flammarion), et Les Courants d’arrachement, d’Élise Lépine (Grasset).

Les échanges et délibérations se tiennent à La Réserve Paris, adresse du groupe Michel Reybier Hospitality, où se déroule également la remise du prix. Des exemplaires du roman lauréat seront par ailleurs offerts aux clients des hôtels du groupe Michel Reybier. La remise du prix aura lieu le mercredi 3 juin à l’Hôtel La Réserve, avenue Gabriel, à Paris.

Le Prix littéraire Michel Reybier 2025 avait été attribué à Sylvain Prudhomme pour Coyote, paru en 2024.

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Crédits photo : Hugo Lindenberg (Pascal Ito © Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

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