Le Prix Nicolas-Bouvier 2026 récompense Dans les pas du loup

Avec Dans les pas du loup, Adam Weymouth entraîne cette fois le lecteur au cœur des derniers espaces sauvages d’Europe. Le récit suit la trace d’Hubert, un loup venu de Slovénie, pisté à travers l’Autriche et l’Italie. L’animal, équipé d’une balise, demeure invisible, mais sa présence structure tout le livre.

Pour Pascal Dibie, président du jury, il s’agit à la fois « d’une histoire de dispersion », comme les scientifiques aiment à en suivre, et de l’histoire « d’un homme et d’un loup qui ne se sont jamais vu, mais oh combien suivi ». Après la période du Covid, l’auteur britannique quitte une sédentarité forcée pour partir sur les traces de ce canis lupus, objet d’une obsession commencée dix ans plus tôt.

Le jury souligne la difficulté du sujet : parler d’un animal à la fois persécuté et redouté, objet de fascination comme de méfiance. Il fallait, selon Pascal Dibie, trouver « le ton » et « le style » pour décrire aussi bien les mœurs du loup que celles des hommes qui l’étudient, le craignent ou tentent de cohabiter avec lui.

Le récit devient ainsi une marche derrière un animal presque jamais vu. Adam Weymouth y traverse les paysages, les haltes, les peurs nocturnes, les savoirs d’écologues et d’éthologues, mais aussi les arrêtés, les interdits, les obligations, les moutons et les chiens de protection. « Le loup aime passer là où le temps s’est arrêté », note encore Pascal Dibie, qui voit dans ce livre une manière de suivre le sauvage sans jamais le posséder.

Le président du jury insiste également sur la puissance littéraire du texte. Weymouth, écrit-il, « nous essouffle un peu à courir les bois », mais partage aussi « son grand savoir de la bête », dont la présence diffuse une inquiétude particulière, jusque dans « sa façon surnaturelle de se mouvoir ». Pour le jury, ce livre invite à retrouver le sauvage : « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est… Nicolas Bouvier ne l’aurait pas renié ».

Créé en 2007 par l’association Étonnants Voyageurs et les amis de Nicolas Bouvier, autour d’Éliane Bouvier, le Prix Nicolas-Bouvier distingue chaque année un texte de grande exigence littéraire, français ou étranger, à condition d’être traduit. Il prolonge l’esprit de l’œuvre de l’écrivain-voyageur suisse Nicolas Bouvier (1929-1998), figure majeure du récit de voyage au XXe siècle, très lié au festival Étonnants Voyageurs, auquel il participa activement sans manquer aucune édition.

Doté de 5000 euros par des amateurs, le prix est remis chaque année pendant le festival Étonnants Voyageurs. Il couronne un récit, un roman ou un recueil de nouvelles porté par « les envies de l’ailleurs » et la rencontre du monde.

Le jury est présidé par Pascal Dibie et composé d’Alain Dugrand, qui assure le secrétariat du prix, Clara Arnaud, Jean-Louis Gouraud, Christine Jordis, Björn Larsson et Tiffany Tavernier. Gilles Lapouge l’a accompagné pendant treize ans.

2007 : David Fauquemberg, Nullarbor (Hoëbeke)

2008 : Blaise Hofman, Estive (Zoé)

2009 : Lieve Joris, Les Hauts-Plateaux (Actes Sud)

2010 : Colin Thubron, En Sibérie (Hoëbeke)

2011 : Aude Seigne, Chroniques de l’Occident nomade (Paulette)

2012 : John Vaillant, Le Tigre. Une histoire de survie dans la taïga (Noir sur Blanc)

2013 : Bernard Bonnelle, Aux belles abyssines (La Table Ronde)

2014 : Benny Ziffer, Entre nous, les Levantins (Actes Sud)

2015 : Paolo Rumiz, Le Phare, voyage immobile (Hoëbeke)

2016 : Catherine Poulain, Le Grand Marin (L’Olivier)

2017 : Jean-Louis Gouraud, Petite géographie amoureuse du cheval (Belin)

2018 : Andrzej Stasiuk, L’Est (Actes Sud)

2019 : Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube (Payot & Rivages)

2020 : Kapka Kassabova, Lisière, Voyage aux confins de l’Europe (Marchialy)

2022 : Emilio Sánchez Mediavilla, Une datcha dans le Golfe (Métailié)

2023 : François-Henri Désérable, L’Usure d’un monde (Gallimard)

2024 : Giosuè Calaciura, Pantelleria (Notabilia)

2025 : Sylvain Prudhomme, Coyote (Éditions de Minuit)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Adam Weymouth (Prix Nicolas-Bouvier Étonnants Voyageurs)

Par Hocine Bouhadjera

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