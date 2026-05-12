Brigitte Leblanc quitte Hachette après 30 ans, mais conserve Le Rayon imaginaire

Elle indique quitter le groupe « après 30 belles années » pour vivre « autrement » les dix années de travail qui lui restent. Contactée par ActuaLitté afin d’évoquer la suite de son parcours, l’éditrice n’a pas donné suite à nos sollicitations. Ce départ ne marque toutefois pas la fin de son lien avec la collection d’imaginaire.

« Je conserve en free-lance la direction du Rayon imaginaire, ce bébé que j’ai eu la chance et la liberté de pouvoir créer », partage-t-elle. Elle précise qu’elle continuera à travailler la collection « exactement de la même façon, mais de l’extérieur ».

Une éditrice au CV fourni

Le parcours de Brigitte Leblanc s’inscrit dans la durée au sein de Hachette Livre. Elle a d’abord travaillé aux Éditions du Chêne, comme éditrice à partir de 1998, avant d’y devenir responsable éditoriale entre 2000 et 2005.

Elle rejoint ensuite Gautier-Languereau, où elle occupe des fonctions de direction éditoriale. Son périmètre s’élargit ensuite à Gautier-Languereau et Hachette Enfants, dont elle devient directrice éditoriale à partir de 2014. Elle prend la direction de collection du Rayon imaginaire en 2021.

Cette trajectoire l’a placée à la croisée de plusieurs secteurs éditoriaux : le livre illustré, la jeunesse, puis les littératures de l’imaginaire.

« Le label dédié à toutes les littératures de l’imaginaire »

Lancée chez Hachette Heroes, Le Rayon imaginaire se consacre à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy. Le label revendique une approche ouverte des genres, avec l’objectif de faire découvrir des textes contemporains, de remettre en circulation des œuvres oubliées ou méconnues, et de s’adresser aussi bien aux amateurs qu’aux lecteurs moins familiers de ces littératures.

On y retrouve autant Le Golem de Gustav Meyrink, Frankenstein de Mary Shelley, La Maison aux Mille Étages de Jan Weiss ou encore Destination Outreterres de Robert Heinlein, aux côtés d’auteurs contemporains comme Alix E. Harrow, très présente dans la collection avec Les Dix Mille Portes de January, Le Temps des sorcières, Éclats dormants, Éclats miroitants et Starling House.

La collection accueille des textes venus d’horizons variés, entre fantasy anglo-saxonne, imaginaire asiatique et science-fiction graphique ou romanesque : Le Trône de Jasmin et L’Épée de laurier-rose de Tasha Suri, La Dame Renard de Yangsze Choo, L’Oiseau qui boit des larmes de Lee Young-do, Analog/Virtuel de Lavanya Lakshminarayan, ou encore les adaptations du Problème à trois corps de Liu Cixin.

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S’y ajoutent des titres français comme Golden Age de Fabrice Colin ou Le Programme Lazare de Brice Reveney.

Crédits photo : Brigitte Leblanc (© Le Rayon imaginaire / Hachette Livre)

Par Hocine Bouhadjera

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