Brigitte Leblanc quitte Hachette après 30 ans, mais conserve Le Rayon imaginaire

Après près de trente ans passés au sein du groupe Hachette, Brigitte Leblanc annonce son départ de la maison. L’éditrice, longtemps associée à Gautier-Languereau, Hachette Enfants et aux Éditions du Chêne, entend poursuivre son activité autrement, tout en conservant en free-lance la direction du Rayon imaginaire, qu'elle a créée en 2021.
Le 12/05/2026 à 11:45 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/05/2026 à 11:45
0
Commentaires
0
Partages
Elle indique quitter le groupe « après 30 belles années » pour vivre « autrement » les dix années de travail qui lui restent. Contactée par ActuaLitté afin d’évoquer la suite de son parcours, l’éditrice n’a pas donné suite à nos sollicitations. Ce départ ne marque toutefois pas la fin de son lien avec la collection d’imaginaire.
« Je conserve en free-lance la direction du Rayon imaginaire, ce bébé que j’ai eu la chance et la liberté de pouvoir créer », partage-t-elle. Elle précise qu’elle continuera à travailler la collection « exactement de la même façon, mais de l’extérieur ».
Le parcours de Brigitte Leblanc s’inscrit dans la durée au sein de Hachette Livre. Elle a d’abord travaillé aux Éditions du Chêne, comme éditrice à partir de 1998, avant d’y devenir responsable éditoriale entre 2000 et 2005.
Elle rejoint ensuite Gautier-Languereau, où elle occupe des fonctions de direction éditoriale. Son périmètre s’élargit ensuite à Gautier-Languereau et Hachette Enfants, dont elle devient directrice éditoriale à partir de 2014. Elle prend la direction de collection du Rayon imaginaire en 2021.
Cette trajectoire l’a placée à la croisée de plusieurs secteurs éditoriaux : le livre illustré, la jeunesse, puis les littératures de l’imaginaire.
Lancée chez Hachette Heroes, Le Rayon imaginaire se consacre à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy. Le label revendique une approche ouverte des genres, avec l’objectif de faire découvrir des textes contemporains, de remettre en circulation des œuvres oubliées ou méconnues, et de s’adresser aussi bien aux amateurs qu’aux lecteurs moins familiers de ces littératures.
On y retrouve autant Le Golem de Gustav Meyrink, Frankenstein de Mary Shelley, La Maison aux Mille Étages de Jan Weiss ou encore Destination Outreterres de Robert Heinlein, aux côtés d’auteurs contemporains comme Alix E. Harrow, très présente dans la collection avec Les Dix Mille Portes de January, Le Temps des sorcières, Éclats dormants, Éclats miroitants et Starling House.
La collection accueille des textes venus d’horizons variés, entre fantasy anglo-saxonne, imaginaire asiatique et science-fiction graphique ou romanesque : Le Trône de Jasmin et L’Épée de laurier-rose de Tasha Suri, La Dame Renard de Yangsze Choo, L’Oiseau qui boit des larmes de Lee Young-do, Analog/Virtuel de Lavanya Lakshminarayan, ou encore les adaptations du Problème à trois corps de Liu Cixin.
À LIRE - SF, Fantasy... qu'importe : “La littérature n’est pas réductible à des cases”
S’y ajoutent des titres français comme Golden Age de Fabrice Colin ou Le Programme Lazare de Brice Reveney.
Crédits photo : Brigitte Leblanc (© Le Rayon imaginaire / Hachette Livre)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La crise ouverte chez Grasset après le départ d’Olivier Nora s’étend désormais au catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux publiés en traduction chez l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne proposeront pas leurs prochains livres à Grasset, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi les signataires figurent notamment Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín, ou encore Sandro Veronesi.
11/05/2026, 15:58
Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?
10/05/2026, 09:10
Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création d'On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.
27/04/2026, 16:00
Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.
24/04/2026, 17:09
Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.
22/04/2026, 18:33
Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.
22/04/2026, 17:40
Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.
22/04/2026, 15:13
La société EMCG, pour « Éditions en Mouvement et de Créations Graphiques », a été placée en liquidation judiciaire en mars dernier, a appris ActuaLitté. Reprise par les associés Frédéric Presles et Stéphane Salord à l'entrée de la décennie 2020, la structure créée par Marc Crès en 2000 s'est retrouvée dans « une impasse » en raison, notamment, du contexte économique.
21/04/2026, 11:26
Vincent Bolloré n’a pas été le seul à se défendre en attaquant, dans les colonnes de son JDD, à la suite du limogeage d'Olivier Nora. Pascal Meynadier, secrétaire général du journal et de JDNews, et ancien rédacteur en chef de la revue d’extrême droite Éléments, a lui aussi pris la plume pour brocarder les « pleureuses bienpensantes », tout en dressant un portrait de l’éditeur jugé pour le moins discutable par nombre d’observateurs. Denis Olivennes a répondu à ce papier du 19 avril, qui « fleure bon (ou plutôt mauvais) les années 30 »...
20/04/2026, 18:18
La ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) gagnera bientôt une maison d'édition, mais aussi une librairie et un espace culturel artistique, sous l'impulsion de Lea Alves et Séléna Moulin. Ensemble, elles comptent investir un local sur deux étages pour en faire une vitrine dédiée aux livres jeunesse, et plus particulièrement à l’album « tout en image ».
20/04/2026, 11:33
En répondant dans le Journal du Dimanche (média qui lui appartient) aux auteurs qui quittent Grasset après l’éviction d’Olivier Nora, Vincent Bolloré ne se contente pas de défendre une décision interne. Il impose sa lecture du conflit, mêlant calendrier éditorial, résultats économiques et dénonciation d’une élite littéraire. Une prise de parole qui éclaire, et aggrave, la crise ouverte au sein du monde du livre.
20/04/2026, 10:29
Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.
20/04/2026, 07:00
Emmanuel Macron a réagi à l’éviction d’Olivier Nora par le groupe Bolloré, en marge du Festival du livre de Paris. Il a défendu le « pluralisme éditorial » en France : « C’est très important », a-t-il déclaré ce vendredi 17 avril, d'après l'AFP.
17/04/2026, 13:35
Avec une collection commune annoncée pour l’automne 2026, Le Lombard et Gallmeister entendent faire circuler les romans du catalogue Gallmeister vers la bande dessinée sans céder au rythme industriel. Trois premiers albums sont déjà programmés, puis plusieurs adaptations jusqu’en 2027 et au-delà. Derrière l’opération, les deux maisons revendiquent un partenariat éditorial rare, pensé pour mêler les publics autant que les formes et installer une ligne durable en librairie.
17/04/2026, 10:57
Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.
16/04/2026, 19:11
Gaston Lagaffe reprend du service. Après avoir déjà relancé le personnage avec un album signé Delaf en 2023, les éditions Dupuis poursuivent sur leur lancée. Le 23e album des aventures du célèbre antihéros, intitulé Des Boum et des Paf, sera disponible en librairie le 21 octobre. Tiré à un million d’exemplaires, il a été annoncé mercredi par l’éditeur.
16/04/2026, 17:14
L'annonce d'« un plan de compétitivité » au sein du groupe Bayard a été reléguée, dans un communiqué de presse, après les présentations d'une gamme de jeux et d'une application internationale de prières, ou encore l'acquisition du parc d'attractions Kingoland. Près de 70 emplois devraient pourtant disparaitre, principalement dans les activités liées à la presse. L'édition n'est toutefois pas épargnée par le plan d’économies.
16/04/2026, 13:19
Carine-M & Élian Black’Mor, auteurs-illustrateurs depuis 20 ans, dévoilent l’Abominable Oracle. Plus qu’un jeu, ce projet fusionne 12 albums de bibliographie en 42 arcanes immersifs. Après deux décennies d'onirisme sombre, ce deck concentre notre essence graphique. Il s’accompagne du Livre des Augures, notre 13e opus : un Codex officiel contant l’histoire de chaque créature. Un pont radical entre l’art du beau livre et le monde du jeu. L'alchimie entre narration et illustration enfin révélée.
16/04/2026, 10:43
Dalila Zein a été nommée directrice générale d’Editis. Jusqu’ici directrice générale déléguée, elle prend en charge les opérations du groupe d’édition aux côtés de Denis Olivennes, dans une organisation resserrée destinée à conduire les évolutions engagées.
15/04/2026, 15:53
En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle.
15/04/2026, 13:11
Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.
15/04/2026, 12:33
Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.
15/04/2026, 11:43
Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.
14/04/2026, 15:21
L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.
14/04/2026, 14:44
Alexandra Crozet annonce son arrivée au sein des Nouveaux Éditeurs, où elle occupe désormais le poste de directrice commerciale. Elle aura pour mission de piloter et déployer la stratégie commerciale au service des maisons du groupe.
14/04/2026, 10:51
Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.
10/04/2026, 09:50
Autres articles de la rubrique Métiers
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
Marvel lancera en août 2026 Midnight Universe, une ligne horrifique séparée de sa continuité principale. X-Men, Quatre Fantastiques et Spider-Man y seront relus sous l’angle du sang, de l’épouvante cosmique et de la mutation. L’annonce originelle de Marvel confirme trois séries américaines publiées entre août et octobre, avec Jonathan Hickman en tête d’affiche et des couvertures pensées pour créer l’attente en librairie spécialisée.
12/05/2026, 10:55
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Quand un éditeur alerte sur l’effondrement du goût de lire chez les enfants britanniques, pointer la responsabilité sur les familles ne résout rien. Surtout si cela conduit à vendre des cahiers d'apprentissage phonétique. Une querelle, certes, mais surtout un enjeu pour l’édition jeunesse : comment défendre le plaisir du livre quand l’école, le marché et les parents traitent surtout la lecture comme une compétence évaluée et corrigée ?
12/05/2026, 10:16
Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.
12/05/2026, 09:47
Les 20 et 21 juin 2026, le Parc Spirou Provence organise à Monteux une nouvelle édition de son Festival BD, avec une vingtaine d’auteurs, des dédicaces, des ateliers et des dessins en direct. L’événement s’inscrit dans un marché de la bande dessinée encore massif, malgré le reflux de 2024, et dans la stratégie des licences éditoriales converties en expériences familiales. Le rendez-vous relie classiques franco-belges, manga et univers de loisirs.
11/05/2026, 17:21
La prix Nobel de la paix 2023 Narges Mohammadi a été libérée sous caution pour raisons médicales, dimanche 10 mai, après dix jours d’hospitalisation à Zandjan, dans le nord de l’Iran, où elle purgeait sa peine. La militante iranienne des droits humains, âgée de 54 ans, a été transférée en ambulance vers un hôpital de Téhéran pour y recevoir des soins spécialisés. Son état de santé s’est fortement dégradé depuis son arrestation, le 12 décembre 2025, à Mashhad.
11/05/2026, 17:13
Entrepreneure engagée pour le lien social, Léa Godezenne a conçu SOLÜM, un jeu de cartes nomade pour ouvrir des conversations qui font du bien avec simplicité et bienveillance. Fort de son expérience auprès de divers publics, elle a constaté un manque flagrant : la prévention santé mentale reste trop souvent absente du quotidien. SOLÜM propose une autre voie : créer du lien, s’écouter, mieux se comprendre, et avancer ensemble, le tout autour de cartes accessible à tous.
11/05/2026, 17:13
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a adopté, lors de son assemblée générale du 9 avril 2026, une revalorisation de 1,1 % de ses recommandations tarifaires pour 2027. Cette hausse, calculée à partir de l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee en mars 2026, concerne les rémunérations conseillées pour les rencontres, ateliers, signatures et lectures-performances organisés avec des auteur·ices.
11/05/2026, 13:56
Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
11/05/2026, 12:37
Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
11/05/2026, 12:22
François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.
11/05/2026, 11:07
De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.
11/05/2026, 10:49
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
10/05/2026, 18:33
Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).
10/05/2026, 07:49
La FIFA confiera à Fanatics, sous marque Topps, les vignettes et cartes officielles de ses compétitions à partir de 2031. Panini, associé à la Coupe du monde depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme un rituel de collection imprimée en marché mondial de licences, entre papier, numérique, droit à l’image, événements, produits dérivés et partage de la valeur sportive, désormais piloté par des plateformes globales.
09/05/2026, 11:42
Le Sénat a définitivement validé, ce jeudi 7 mai, le projet de loi instaurant un cadre général pour la restitution des biens culturels spoliés. Ce texte met fin à la nécessité d'une loi d'exception pour chaque dossier de retour vers les États d'origine. En instaurant des commissions scientifiques et une obligation de recherche de provenance, le législateur entend concilier la protection du patrimoine national et les impératifs éthiques internationaux.
09/05/2026, 10:51
La poétesse britannique Abigail Ottley, soutenue par Freedom in the Arts, engage une procédure contre Arts Council England, apprend ActuaLitté. Le dossier prolonge une controverse déjà ouverte autour de The Aftershock Review, revue littéraire financée par fonds publics, accusée d’avoir retiré un poème pour des motifs liés aux prises de position de son autrice.
09/05/2026, 09:20
Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?
08/05/2026, 18:39
À Bruxelles, devant le bâtiment de l'ambassade de la République islamique d'Iran, s'est tenue la cérémonie de deuil « Les Anges de Minab », soutenue par l'eurodéputé Milan Uhrík et la coalition L'Initiative européenne contre la guerre.
08/05/2026, 16:28
Miguel Poveda pensait avoir révélé un poème inconnu de Federico García Lorca, découvert au dos d’un manuscrit acheté en Allemagne. Trois spécialistes du poète contestent désormais l’attribution et jugent le texte apocryphe. L’affaire oppose enthousiasme patrimonial, stratégie éditoriale et exigence d’authentification, dans un fonds lorquien où chaque feuillet suscite une bataille de preuves, de légitimité publique et d’usages éditoriaux.
08/05/2026, 10:20
L’Autorité des marchés financiers valide l’offre publique d’achat d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Daniel Křetínský, déjà premier actionnaire via VESA Equity Investment, franchit une étape décisive vers la majorité du distributeur culturel et technique. Le prix reste fixé à 36 € par action, sans retrait obligatoire annoncé. Pour l’édition, l’enjeu porte aussi sur un réseau que la société présente comme le premier libraire de France, en librairie.
08/05/2026, 08:59
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
08/05/2026, 08:04
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.
07/05/2026, 10:08
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.
06/05/2026, 16:54
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
Top ArticlesEspagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Commenter cet article