L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Que l’on parle de meurtre ou d’amour fou, les livres des petites maisons d’édition cévenoles ne montent pas à Paris.

Ils s’arrêtent avant.

Aurait-on peur qu’ils sentent trop fort ?

Le chèvre, le fin gras du Mézenc, la terre humide, la sueur des saisons, le bois coupé, la lenteur. Craint-on qu’à chaque page surgissent des « castagnes avec l’accent », des paysans trop vieux pour être modernes, des hippies trop libres pour être crédibles ?

Ou bien est-ce autre chose. Plus profond. Plus dérangeant.

Peut-être que ces livres-là ne vont pas assez vite.

Car ici, en Ardèche, on pratique plutôt le « slow-publishing » : on laisse les textes respirer, hésiter, s’entêter. On travaille avec les auteurs comme on travaille une terre : avec patience, avec doute, avec obstination. On fabrique des livres qui ne sont pas pressés d’exister — ni de disparaître. Ici, on ne croit pas qu’un livre meurt au bout de trois mois.

Et pourtant, dans la capitale, on pilonne, on remplace, on oublie, comme si la littérature était un produit frais, comme si une date de parution était une date de péremption.

Mais les libraires — tous les libraires — continuent de vendre Dumas, Hugo, Maupassant, Agatha Christie, Simenon.

Il existe pourtant des résistants qui échappent au marché envahisseur : les éditeurs ruraux avec leur diversité, leur ouverture et leur indépendance. Pourtant, ils sont fragiles, ils ont peu de moyens, peu de relais. La reconnaissance reste trop souvent concentrée à Paris — comme si la littérature avait un code postal.

La littérature n’est pas un produit culturel centralisé, mais une pratique vivante partagée entre auteurs, lecteurs et acteurs locaux. La culture n’est pas un privilège géographique : elle doit circuler partout.

Cet article est un appel à nos amis de la capitale, libraires, journalistes, écrivain(e)s célèbres : ne nous boudez plus !

Essayez-nous, imaginez-vous dans un transat, dans un jardin du Sud, respirez, ouvrez un livre du cru, allez au-delà de ces a priori ….

Vous aimez : les road movies, lisez « Fucking melody » ; une autobiographie sans pathos, « La maman de Casa » est faite pour vous ; les Templiers au cœur de Lyon et vous voilà plongés dans « Meurtre entre les voûtes ».

Ces livres ne cherchent pas la complaisance.

Ils demandent d’être lus.

Sur le terrain, les petits éditeurs, comme Les éditions au Pluriel agissent : rencontres, ateliers, festivals, partenariats avec médiathèques et librairies indépendantes.

Ils fabriquent du lien, là où le marché fabrique de l’oubli.

Soutenir ces initiatives, c’est défendre la diversité des voix et rapprocher la littérature des territoires où vivent les lecteurs.

À LIRE - En Ardèche, une maison indépendante entre artisanat du livre et pari sur les auteurs

Et si vous leur laissiez une place ? Ouvrez les portes de vos librairies, de vos chroniques, de vos salons à des livres qui n’ont pas pris le train pour la capitale.

Fabienne De Dyn, Les éditions au Pluriel

Crédits photo : Anniversaire des 10 ans de LEAP | Les éditions au pluriel, avec Fabienne De Dyn et Florence Vandenbrouck

Par Auteur invité

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