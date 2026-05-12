Une plongée familiale dans les images et la mémoire

En 99 variations textuelles et visuelles, l’auteure remonte le fil de la petite histoire dans la Grande : celle d’une famille juive parisienne marquée par la Shoah, le silence et la survie.

Au-delà du devoir de mémoire, Rozebud propose une autoscopie des images, c’est-à-dire une plongée dans les origines, une dissection du regard, une mise à nu du geste photographique. Isabelle Rozenbaum interroge l’image, la provoque, la déplace : que peut une photographie quand elle affronte le désastre humain.

Texte et images se complètent, se densifient, jouent de leur intrinsèque, irrémédiable différence. Une preuve de résistance par l’art, qui cherche, et trouve, « l’Image manquante ».

Les éditions du Canoë vous proposent un extrait en avant-première :

Isabelle Rozenbaum est photographe et vidéaste. Ses œuvres explorent l’intime, l’univers onirique et les dystopies contemporaines à travers quatre projets au long cours comprenant Image manquante comme nouveau territoire de la conscience, État de veille comme nouveau territoire de l’obscène, Sleeping Works comme nouveau territoire du rêve, ainsi que Ma vie, Mon œuvre comme nouveau territoire de la biofiction. Elle coanime la plateforme collaborative de création et de critique D-Fiction.

Parution le 16 juin 2026.

Par Ewen Berton

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