Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

Witold Gombrowicz, exilé à Buenos Aires, vivait dans des pensions sordides d’où il s’échappait de nuit faute de pouvoir payer. Pour manger, il s’invitait aux repas funéraires, se nourrissait aux enterrements des gens qu’il n’avait jamais rencontrés. Il en a fait de la littérature.

Le marché préfère les lecteurs dociles

Voilà ce que la littérature peut faire. Pas vous consoler mais vous montrer quelqu’un qui a regardé sa propre condition – grotesque, précaire, absurde – sans détourner les yeux, et qui en a fait quelque chose. Ce n’est pas rien. Ce n’est peut-être pas grand-chose non plus. Mais c’est différent.

Ces livres écrits pour que vous alliez mieux et qui fleurissent ici et là font l’inverse. Ils disent : tu peux guérir, la vie mérite d’être célébrée. Belle promesse – et les éditeurs qui les publient y croient sincèrement. Après le Covid, après les effondrements successifs, quelqu’un a décidé que les lecteurs avaient besoin de douceur. C’était humain. C’était une erreur. Parce qu’une bonne intention mal orientée ne se voit pas venir.

Et l’idéologie a un visage économique. Un homme consolé est un homme disponible. Un lecteur qui a refermé son Kafka à trois heures du matin, les yeux ouverts sur le plafond, est inutilisable. Le marché n’a pas besoin de lui. Il a besoin de l’autre : celui qui referme son roman feel-good réconcilié avec son lundi matin.

Ce que personne ne dit sur cette littérature thérapeutique, c’est qu’elle demande au lecteur de mériter sa lecture. Beckett ne vous demande rien. Kafka non plus. Vous pouvez refermer Le Procès encore plus perdu qu’avant – ce n’est pas votre faute, c’est le monde. Mais si vous refermez un récit du mieux-être sans vous sentir mieux, quelque chose en vous a échoué.

Ouvrez n’importe quelle quatrième de couverture : un roman qui redonne foi en la vie, le livre dont vous avez besoin en ce moment. Si la promesse ne s’accomplit pas, c’est votre résistance, votre dureté, votre incapacité à recevoir ce qu’on vous tend. C’est une littérature qui culpabilise en souriant. Et le sourire est sincère, c’est le pire.

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Une éthique plutôt qu’un réconfort

Étudiant, je sautais le déjeuner faute d’argent. Pas tous les jours – certains jours. Ce genre de gêne silencieuse qu’on n’avoue à personne, trop petite pour être tragique mais trop réelle pour entrer dans aucun récit que je connaissais alors. C’est pendant cette période que j’ai appris l’anecdote Gombrowicz. Elle n’a pas rendu la faim plus supportable mais l’a rendue lisible. Elle m’a montré que le grotesque et la dignité occupent parfois le même corps, au même moment, sans se résoudre.

Ce qu’elle m’offrait n’était pas une sortie mais quelque chose de plus difficile à nommer : la confirmation que ce que je vivais méritait d’être vu, pas corrigé. Je ne sais pas si ça m’a aidé. Je sais en revanche que ça a compté.

La question n’est pas de savoir si une œuvre console ou blesse. C’est de savoir ce qu’elle fait de la souffrance qu’elle rencontre. La littérature thérapeutique l’optimise – elle la traite comme un problème provisoire en attente de résolution. Ce faisant, elle ne reconnaît pas vraiment celui qui souffre. Elle reconnaît sa capacité à s’en sortir, ce qui n’est pas la même chose.

Autre exemple : Bruno Schulz. À Drohobych, il regardait son père – commerçant raté, visionnaire risible – jusqu’à ce que la boutique de tissus devienne cosmogonie. Ce que ces deux-là font avec la médiocrité du réel, la littérature thérapeutique le refuse : non parce qu’elle ne transfigure pas – elle transfigure aussi – mais parce qu’elle transfigure en promettant une sortie. Schulz ne promet pas de sortie.

Il rend le piège habitable. C’est une tout autre ambition et une tout autre forme de respect. Ce choix-là n’est pas esthétique. Il est éthique. Il dit ce qu’on croit que vous pouvez endurer. Il dit ce qu’on pense que vous méritez de voir.

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Ce texte fait la même chose qu’il dénonce. Il ne peut rien promettre en échange. Vous lirez ces lignes et irez mieux ou non – et dans les deux cas, ce ne sera pas à cause d’elles.

Gombrowicz mangeait aux funérailles des inconnus. Il en a fait de la littérature. Pas malgré la misère – avec.

Cet objet aussi vous veut du mal. Mais au moins, il vous le dit.

Charles Garatynski

Charles Garatynski est né à Bordeaux en 1998. Écrivain d’origine polonaise par sa mère, il construit une œuvre marquée par ce double héritage linguistique. En décembre 2025, l’Académie polonaise des sciences sociales et humaines de Londres lui a décerné le prix d’Artiste de la diaspora polonaise de l’année en prose.

Ses fictions ont paru en France dans Marginales et La Revue des ressources, ainsi qu’en Pologne dans Suburbia et e-eleWator. Il signe également des essais et articles publiés dans La Revue des Deux Mondes, La Quinzaine littéraire et ActuaLitté, notamment autour de Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Stanisław Witkiewicz. Il a aussi présenté leurs œuvres lors de colloques internationaux à Istanbul, Leuven et à la Sorbonne-Nouvelle.

En janvier 2026, sa pièce Héraut de la démocratie a été mise en scène à Nantes. Deux mois plus tard, il était l’invité de l’émission culturelle de Radio Campus Bordeaux, à l’Université Bordeaux Montaigne, pour évoquer son travail littéraire.

Crédits photo : Sean Jackson (CC BY-ND 2.0)

Par Auteur invité

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