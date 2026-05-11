Auteurs jeunesse : les recommandations tarifaires progressent de 1,1 %

Les recommandations votées pour 2027 fixent à 523,38 euros brut HT la rémunération d’une journée complète de rencontres, dans la limite de trois interventions maximum. Une demi-journée, comprenant jusqu’à deux rencontres, est recommandée à 315,74 euros brut HT.

Pour les séances de dédicaces, les montants retenus sont de 261,69 euros brut HT pour une journée complète et de 157,87 euros brut HT pour une demi-journée.

Les rencontres collectives font également l’objet d’un barème spécifique. Une table ronde ou un plateau réunissant au moins trois auteur·ices est recommandé à 184,46 euros brut HT. Lorsque la rencontre rassemble un ou deux auteur·ices, la Charte indique que le tarif correspondant à une demi-journée doit être appliqué.

Des montants établis avec le CNL et la Sofia

Les lectures-performances, comme les lectures musicales ou dessinées, sont recommandées à 567,79 euros brut HT par auteur·ice. La Charte précise que les recommandations concernant les rencontres collectives et les lectures-performances sont définies par la Sofia et le Centre national du livre (CNL). Elles ne sont donc pas soumises au vote des adhérent·es lors de l’assemblée générale.

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappelle également les modalités de rémunération des auteur·ices. Les rencontres relèvent du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et doivent être facturées en brut, avec un numéro de Siret. Les auteur·ices concernés doivent reverser leurs cotisations à l’Urssaf artistes-auteurs et fournir une dispense de précompte.

La Charte met aussi à disposition plusieurs documents et outils destinés aux organisateurs et aux auteur·ices : les recommandations tarifaires 2026 et 2027, un modèle de convention pour organiser une intervention, des modèles de factures ainsi qu’un outil de calcul du précompte et des cotisations sociales.

Le CNL et la Sofia conditionnent par ailleurs l’attribution de leurs subventions aux organisateurs de manifestations littéraires au respect d’un tarif minimum de rémunération des auteur·ices, basé sur les recommandations tarifaires définies chaque année par la Charte.

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Par Dépêche

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