Sciences Po et la Revue des Deux Mondes lancent un nouveau prix étudiant

Les bouleversements internationaux occupent une place croissante dans le débat public. « Nous vivons un basculement », « C’est la fin d’un monde » ou encore « Un tournant historique depuis 1945 » : ces expressions, largement reprises pour qualifier la période actuelle, traduisent l’installation durable des questions géopolitiques au cœur des préoccupations contemporaines.

Les jeunes générations apparaissent particulièrement concernées par ces incertitudes liées aux conflits, aux rivalités de puissances et aux transformations des équilibres internationaux.

C’est dans ce contexte que la Revue des Deux Mondes, qui organise déjà un prix littéraire, a décidé de créer ce nouveau prix consacré à la géopolitique, en partenariat avec Sciences Po. L’initiative vise à encourager les étudiants à développer une réflexion argumentée sur les grands enjeux internationaux. Le prix « Les Jeunes voix des Deux Mondes », s’adresse aux élèves du collège universitaire de l’établissement.

Deux sujets étaient proposés aux participants. Le premier portait sur « L’influence des États-Unis sur l’Europe, une contre-révolution atlantique ? ». Le second invitait à réfléchir aux « démocraties européennes au défi des ingérences numériques étrangères ». Chaque candidat devait rédiger un article de 12.000 signes afin d’exposer son analyse et sa lecture des rapports de force contemporains.

Un concours centré sur les enjeux de puissance et d’influence

Selon les organisateurs, une trentaine d’étudiants ont soumis leur texte dans le cadre de cette première édition. Les contributions ont été examinées par un jury réunissant des personnalités issues du monde intellectuel, diplomatique, éditorial et académique.

La présidence du jury est assurée par Aurélie Julia. Le jury comprend François Bujon de l’Estang, Manuel Carcassonne, Olivier Cariguel, David Colon, Raphaël Doan, Yves de Gaulle, Franz Olivier Giesbert, Renaud Girard, Adrien Goetz, Thomas Gomart, Robert Kopp, Elise Longuet et Arnaud Miranda.

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Crédits photo : Sciences Po Paris ; Celette, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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