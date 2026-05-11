Koji Suzuki, l’auteur de Ring et figure majeure de la J-horror, est mort à 68 ans

Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international.
Le 11/05/2026 à 12:22 par Hocine Bouhadjera
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11/05/2026 à 12:22
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Avant d’entrer dans la littérature, Koji Suzuki a suivi des études à l’université Keiō, notamment nourries par son intérêt pour la littérature française. Après ses études, père au foyer, il élève ses deux filles pendant que son épouse travaille comme enseignante, ouvre un cours privé à domicile et écrit en parallèle. Cette expérience nourrira aussi plusieurs livres consacrés à la paternité.
Koji Suzuki fait ses débuts en 1990 avec Rakuen (Paradise), roman distingué par un prix d’excellence du Prix japonais du roman fantastique. Ce premier livre, non traduit en français, annonce déjà une œuvre soucieuse de déplacer les frontières du genre. Il ne se contente pas de reprendre les codes du fantastique ou de l’horreur : il les croise avec la science-fiction, le thriller, la spéculation médicale et une réflexion sur les liens familiaux.
L’année suivante paraît Ring. Le livre installe un dispositif d’une efficacité redoutable : une vidéo circule, tue, se reproduit. Le mal n’est plus seulement une présence surnaturelle, mais une contamination. Cette logique de propagation donnera au roman une dimension très particulière : Ring parle autant de fantômes que de médias, de mémoire, de corps et de transmission.
Le succès du roman s’amplifie encore avec Rasen (Double hélice), publié en 1995. Cette suite déplace l’horreur vers un terrain plus scientifique et biologique. Le surnaturel y devient presque viral, comme si la malédiction cherchait une forme rationnelle pour se perpétuer. Le roman reçoit le prix Eiji Yoshikawa des nouveaux auteurs, confirmant la place de Suzuki dans le paysage littéraire japonais.
Si Ring s’impose d’abord par le livre, c’est le cinéma qui va donner au cauchemar de Koji Suzuki une portée mondiale. En 1998, Hideo Nakata adapte le roman au cinéma. Le film, porté par l’image de Sadako sortant d’un puits avant de traverser l’écran de télévision, devient l’un des chocs fondateurs de la J-horror moderne.
La figure de Sadako échappe alors à son créateur pour devenir une icône culturelle. Cheveux noirs tombant sur le visage, corps disloqué, apparition silencieuse : l’image circule dans le monde entier. Le succès du film entraîne suites, préquelles, séries, mangas, jeux vidéo et remakes étrangers. Aux États-Unis, The Ring, réalisé par Gore Verbinski en 2002, contribue à populariser l’horreur japonaise auprès d’un très large public occidental.
Ce phénomène a parfois réduit Suzuki à l’image de Sadako, alors que ses romans sont plus hybrides que les adaptations ne le laissent penser. Là où le cinéma a souvent retenu la terreur visuelle, les livres déploient une architecture narrative plus large, mêlant enquête, génétique, simulation informatique, virus, reproduction et vertige métaphysique.
Après Ring et Double hélice, Suzuki poursuit le cycle avec Loop (La Boucle), publié en 1998. Ce troisième volet modifie encore la nature du récit : la malédiction y rejoint la science-fiction et les mondes simulés. Le fantastique initial se transforme en interrogation sur la réalité elle-même.
Son œuvre travaille la peur comme un outil de questionnement : que transmet-on ? Qu’est-ce qu’un corps contaminé ? Où commence la réalité lorsque l’image, le virus et le programme informatique se confondent ? Chez lui, l’horreur naît souvent d’un dérèglement des systèmes - familiaux, biologiques, technologiques ou sociaux.
En 1996, Dark Water prolonge cette veine par un autre imaginaire. Le motif de l’eau, des infiltrations, des immeubles humides et des présences enfantines déplacent la peur vers l’intime et le domestique. Là encore, l’adaptation au cinéma par Hideo Nakata, en 2002, puis le remake américain de 2005, contribueront à inscrire Suzuki dans l’histoire internationale du fantastique contemporain.
La reconnaissance de Koji Suzuki ne s’est pas limitée au Japon. Ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues et plusieurs de ses titres ont circulé aux États-Unis, notamment chez Vertical. En 2012, Edge reçoit le Shirley Jackson Award du meilleur roman, distinction américaine importante dans le champ du fantastique et de l’horreur littéraire.
La Horror Writers Association lui attribue également un Bram Stoker Award for Lifetime Achievement pour 2021, saluant l’ensemble de sa carrière et son influence sur le genre horrifique. Il avait publié en 2025 Ubiquitous, un nouveau roman d’horreur après plus d'une décennie d'attente.
Son œuvre n’a été que partiellement traduite en français. Le roman Ring paraît chez Fleuve Noir en 2003, dans une traduction du japonais signée Annick Laurent. Sa suite, Double hélice, traduction de Rasen, est également publiée chez Fleuve Noir, cette fois dans une traduction de Corinne Atlan. Le troisième volet, La Boucle, version française de Loop, est traduit par Karine Chesneau. Le titre sera ensuite repris dans l’intégrale Ring ; Double hélice ; La boucle, publiée chez Pocket en 2014.
Autre pièce du cycle, Ring zéro, traduction de Birthday, paraît chez Pocket en 2003. Le volume réunit des traductions d’Annick Laurent, Silvain Chupin et Karine Chesnau.
Hors du cycle principal, Dark Water est publié en français chez Fleuve Noir en 2005, dans une traduction de Dominique Haas. Sadako, traduction française de S, est paru chez Fleuve Éditions en 2014, dans une traduction du japonais assurée par Yukari Maeda et Patrick Honnoré.
Crédits photo : image tirée du film Ring de Hideo Nakata (1998), adapté du roman de Kōji Suzuki. Omega Project Kodawaka, Kadokawa Shoten Publishing Company, Ltd.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 10/04/2014
1041 pages
14,50 €
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05/05/2026, 22:03
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
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