Koji Suzuki, l’auteur de Ring et figure majeure de la J-horror, est mort à 68 ans

Avant d’entrer dans la littérature, Koji Suzuki a suivi des études à l’université Keiō, notamment nourries par son intérêt pour la littérature française. Après ses études, père au foyer, il élève ses deux filles pendant que son épouse travaille comme enseignante, ouvre un cours privé à domicile et écrit en parallèle. Cette expérience nourrira aussi plusieurs livres consacrés à la paternité.

Des débuts remarqués avant Ring

Koji Suzuki fait ses débuts en 1990 avec Rakuen (Paradise), roman distingué par un prix d’excellence du Prix japonais du roman fantastique. Ce premier livre, non traduit en français, annonce déjà une œuvre soucieuse de déplacer les frontières du genre. Il ne se contente pas de reprendre les codes du fantastique ou de l’horreur : il les croise avec la science-fiction, le thriller, la spéculation médicale et une réflexion sur les liens familiaux.

L’année suivante paraît Ring. Le livre installe un dispositif d’une efficacité redoutable : une vidéo circule, tue, se reproduit. Le mal n’est plus seulement une présence surnaturelle, mais une contamination. Cette logique de propagation donnera au roman une dimension très particulière : Ring parle autant de fantômes que de médias, de mémoire, de corps et de transmission.

Le succès du roman s’amplifie encore avec Rasen (Double hélice), publié en 1995. Cette suite déplace l’horreur vers un terrain plus scientifique et biologique. Le surnaturel y devient presque viral, comme si la malédiction cherchait une forme rationnelle pour se perpétuer. Le roman reçoit le prix Eiji Yoshikawa des nouveaux auteurs, confirmant la place de Suzuki dans le paysage littéraire japonais.

Sadako, une figure devenue mondiale

Si Ring s’impose d’abord par le livre, c’est le cinéma qui va donner au cauchemar de Koji Suzuki une portée mondiale. En 1998, Hideo Nakata adapte le roman au cinéma. Le film, porté par l’image de Sadako sortant d’un puits avant de traverser l’écran de télévision, devient l’un des chocs fondateurs de la J-horror moderne.

La figure de Sadako échappe alors à son créateur pour devenir une icône culturelle. Cheveux noirs tombant sur le visage, corps disloqué, apparition silencieuse : l’image circule dans le monde entier. Le succès du film entraîne suites, préquelles, séries, mangas, jeux vidéo et remakes étrangers. Aux États-Unis, The Ring, réalisé par Gore Verbinski en 2002, contribue à populariser l’horreur japonaise auprès d’un très large public occidental.

Ce phénomène a parfois réduit Suzuki à l’image de Sadako, alors que ses romans sont plus hybrides que les adaptations ne le laissent penser. Là où le cinéma a souvent retenu la terreur visuelle, les livres déploient une architecture narrative plus large, mêlant enquête, génétique, simulation informatique, virus, reproduction et vertige métaphysique.

Une œuvre entre horreur, science-fiction et spéculation

Après Ring et Double hélice, Suzuki poursuit le cycle avec Loop (La Boucle), publié en 1998. Ce troisième volet modifie encore la nature du récit : la malédiction y rejoint la science-fiction et les mondes simulés. Le fantastique initial se transforme en interrogation sur la réalité elle-même.

Son œuvre travaille la peur comme un outil de questionnement : que transmet-on ? Qu’est-ce qu’un corps contaminé ? Où commence la réalité lorsque l’image, le virus et le programme informatique se confondent ? Chez lui, l’horreur naît souvent d’un dérèglement des systèmes - familiaux, biologiques, technologiques ou sociaux.

En 1996, Dark Water prolonge cette veine par un autre imaginaire. Le motif de l’eau, des infiltrations, des immeubles humides et des présences enfantines déplacent la peur vers l’intime et le domestique. Là encore, l’adaptation au cinéma par Hideo Nakata, en 2002, puis le remake américain de 2005, contribueront à inscrire Suzuki dans l’histoire internationale du fantastique contemporain.

Un auteur reconnu au-delà du Japon

La reconnaissance de Koji Suzuki ne s’est pas limitée au Japon. Ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues et plusieurs de ses titres ont circulé aux États-Unis, notamment chez Vertical. En 2012, Edge reçoit le Shirley Jackson Award du meilleur roman, distinction américaine importante dans le champ du fantastique et de l’horreur littéraire.

La Horror Writers Association lui attribue également un Bram Stoker Award for Lifetime Achievement pour 2021, saluant l’ensemble de sa carrière et son influence sur le genre horrifique. Il avait publié en 2025 Ubiquitous, un nouveau roman d’horreur après plus d'une décennie d'attente.

Son œuvre n’a été que partiellement traduite en français. Le roman Ring paraît chez Fleuve Noir en 2003, dans une traduction du japonais signée Annick Laurent. Sa suite, Double hélice, traduction de Rasen, est également publiée chez Fleuve Noir, cette fois dans une traduction de Corinne Atlan. Le troisième volet, La Boucle, version française de Loop, est traduit par Karine Chesneau. Le titre sera ensuite repris dans l’intégrale Ring ; Double hélice ; La boucle, publiée chez Pocket en 2014.

Autre pièce du cycle, Ring zéro, traduction de Birthday, paraît chez Pocket en 2003. Le volume réunit des traductions d’Annick Laurent, Silvain Chupin et Karine Chesnau.

Hors du cycle principal, Dark Water est publié en français chez Fleuve Noir en 2005, dans une traduction de Dominique Haas. Sadako, traduction française de S, est paru chez Fleuve Éditions en 2014, dans une traduction du japonais assurée par Yukari Maeda et Patrick Honnoré.

Crédits photo : image tirée du film Ring de Hideo Nakata (1998), adapté du roman de Kōji Suzuki. Omega Project Kodawaka, Kadokawa Shoten Publishing Company, Ltd.

Par Hocine Bouhadjera

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