Scandale Agessa : la ministre de la Culture accusée de “piétiner le législateur

Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a accusé Catherine Pégard de « piétiner le législateur » dans la préparation des décrets sur la protection sociale des artistes-auteurs. En cause : la place accordée aux OGC, les élections professionnelles et le rôle maintenu de la SSAA. Embarrassée, la ministre assure cependant que le décret respecte la loi et renvoie son examen au Conseil d’État.
Le 11/05/2026 à 12:37 par Nicolas Gary
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11/05/2026 à 12:37
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ActuaLitté avait fait état du passage devant la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, ce 6 mai, de la ministre de la Culture. « À l’heure de l’omniprésence des écrans, je suis persuadée que l’EAC n’est pas seulement une condition du dynamisme de notre modèle, mais qu’il en va aussi de ce que seront la France et les Français demain », a-t-elle poursuivi en qualifiant la culture de « sport de combat ».
Mais il convient de revenir sur l’apostrophe de la députée Soumya Bourouaha, tant la réponse de la locataire de Valois était significative.
Car le différend sur la sécurité sociale des artistes-auteurs a bel et bien gagné l’Assemblée nationale. Interpellant la ministre de la Culture, Catherine Pégard, Soumya Bourouaha a dénoncé les premiers travaux réglementaires autour de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale. « Si les éléments communiqués sont repris dans ce décret, alors c’est un véritable scandale », a lancé la députée, avant de rappeler que « ce sont les parlementaires qui font la loi ».
La charge vise d’abord la présence des organismes de gestion collective dans la future architecture. Selon Soumya Bourouaha, l’intention du législateur ne laissait pas de marge : les OGC n’avaient pas leur place dans les instances chargées des droits sociaux des artistes-auteurs, « que ce soit sans voix délibérative ».
Elle affirme pourtant que le projet prévoit « 5 représentants des OGC au sein de la Commission professionnelle, 4 dans la Commission action sociale et 4 dans le Conseil d’administration ». Son accusation tient en une formule : « Ce choix relève d’une volonté claire, celle de piétiner le législateur ».
Ce grief prolonge les critiques déjà formulées contre le projet de décret présenté le 16 avril au ministère de la Culture. ActuaLitté rapportait alors que le texte maintenait la SSAA, ouvrait la voie à une réintégration des OGC et ne présentait aucune avancée concrète sur les élections professionnelles. Le même article résumait l’enjeu en une question sèche : « Est-ce légal ? Le Conseil d’État devra trancher. »
La députée a aussi attaqué l’absence d’organisation matérielle des élections professionnelles. Elle a affirmé qu’aucun budget ni aucune plateforme numérique ne permettait, à ce stade, de les organiser. Le législateur avait pourtant inscrit leur tenue avant 2027, a-t-elle rappelé. Dans le courrier publié par ActuaLitté le 18 avril, le député René Pilato portait déjà la même critique : « Les OGC sont réintégrés, les élections professionnelles reportées. » Il appelait le gouvernement à « respecter la lettre et l’esprit de loi ».
À LIRE - “Respectez la loi” : un député interpelle le ministère de la Culture sur la retraite des auteurs
Dernier point de tension : la SSAA elle-même. Soumya Bourouaha a rappelé que l’association, appelée selon elle à passer la main au 1er janvier 2027, reçoit de nouvelles prérogatives, dont celle de donner un avis sur tout projet législatif relatif aux règles de sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle a replacé cette évolution dans l’héritage de l’Agessa, « au cœur d’un immense scandale », faute d’avoir appelé les cotisations vieillesse auprès d’une grande majorité de ses affiliés pendant des décennies.
Là encore, la députée reprend un front déjà ouvert par les organisations professionnelles. Dans une tribune publiée par ActuaLitté, l’intersyndicale des artistes-auteurs accusait le ministère de « dénaturer le sens » du vote de l’Assemblée nationale. Elle dénonçait le maintien de la SSAA, le report des élections et la réintégration des OGC, en exigeant « la seule présence des représentants élus des artistes-auteur·ices affilié·es, des représentant·es des diffuseurs ainsi que des représentant·es de l’État ».
Le débat porte aussi sur la numérotation du texte. Les précédentes alertes visaient l’article 5 du PLFSS, à l’époque de l’examen parlementaire. La loi promulguée fixe désormais ces dispositions à l’article 8 de la LFSS, devenu le support des décrets contestés.
Catherine Pégard a répondu en opposant à cette accusation un argument de procédure et une distinction juridique. « Nous avons respecté la volonté du Parlement », a affirmé la ministre, en indiquant que le décret est « soumis aujourd’hui au Conseil d’État », chargé de vérifier sa conformité à la loi. Sur les OGC, elle a resserré sa défense : « La place des OGC est consultative, uniquement pas délibérative. »
La ministre a également annoncé qu’un autre texte serait présenté pour les élections professionnelles. Ce projet, a-t-elle indiqué, sera soumis « à la concertation des organisations d’artistes-auteurs » et pris « d’ici à la fin de l’année comme prévu par la loi ».
REPORTAGE - “On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”
La réponse ne lève pas le désaccord central : pour la députée, le problème ne tient pas seulement au droit de vote des OGC, mais à leur présence même dans les instances sociales. Le contrôle du Conseil d’État concentre désormais l’issue réglementaire du dossier.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
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