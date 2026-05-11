Prix Who’s Who 2026 : découvrez les trois ouvrages finalistes

Doté de 2500 €, le prix affiche une ambition précise : distinguer des ouvrages susceptibles de composer une forme actuelle de « comédie humaine », en référence à Balzac, soit une fresque capable de faire trace pour les générations suivantes. Il accueille plusieurs genres littéraires, de la fiction à la biographie, en passant par l’essai et le récit.

La première édition, en 2024, avait couronné Violaine Huisman pour Les monuments de Paris (Gallimard), récit familial construit autour de la figure paternelle. En 2025, le prix était revenu à Delphine Minoui pour Badjens (Seuil), roman inscrit dans l’actualité iranienne, remarqué pour sa force narrative et sa portée politique.

Pour cette édition 2026, sept titres ont été initialement sélectionnés. Tous ont paru entre août 2025 et avril 2026 et sont diffusés en librairie. Voici à présent les trois finalistes :

L’Ami Louis, de Sylvie Le Bihan Gagnaire (Denoël, août 2025)

La Disparition des choses, d’Olivia Elkaïm (Stock, janvier 2026)

Bocuse, de Gautier Battistella (Grasset, janvier 2026)

Le prix revendique également un jury « mixte », composé de personnalités issues de la littérature, des médias, de l’entreprise, de la culture et de la société civile. Il est présidé par l’écrivaine et journaliste Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue.

Autour d’elle siègent dix jurés : Catherine Farin, fondatrice d’une agence littéraire ; Anne Fulda, journaliste et grand reporter au Figaro ; Hervé Gastinel, inspecteur des finances et ancien président de la compagnie Ponant ; Fabien Guez, cardiologue et auteur ; Gilles Marchand, écrivain ; Nathalie Obadia, galeriste ; Benjamin Patou, entrepreneur dans l’événementiel ; Bernard Petit, ancien patron du 36, quai des Orfèvres devenu romancier ; Anne-Laure Vial, libraire indépendante.

Le lauréat sera annoncé le 1er juin, lors des dîners du Club Who’s Who, en présence des membres du jury.

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Au-delà du prix littéraire, l’initiative s’inscrit dans le développement plus large du Who’s Who in France. Repris en 2023 par Franck Papazian, celui-ci se présente comme un réseau de personnalités influentes venues des mondes économique, politique, scientifique, culturel ou artistique. Il revendique près de 20.000 membres et déploie désormais plusieurs activités autour de la publication, du média, du club et des événements de networking.

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Crédits photo : Delphine Minoui, lauréate du Prix littéraire Who’s Who 2025 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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